https://ria.ru/20220309/valyuta-1777202532.html

Эксперт рассказал о покупке валюты в период ограничений

Эксперт рассказал о покупке валюты в период ограничений - РИА Новости, 09.03.2022

Эксперт рассказал о покупке валюты в период ограничений

Приобрести валюту легально и законно можно в двух местах – в банке и на бирже через брокера. Важно понимать, как это работает, и знать механизмы схемы в обоих... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T01:15

2022-03-09T01:15

2022-03-09T01:15

экономика

россия

общество

олег сыроваткин

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Приобрести валюту легально и законно можно в двух местах – в банке и на бирже через брокера. Важно понимать, как это работает, и знать механизмы схемы в обоих случаях, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин.По его словам, для покупки валюты в банке понадобится паспорт – даже если сумма менее 40 тысяч рублей, сотрудник может потребовать документ. Есть возможность купить в банке и безналичную валюту с помощью интернет-банкинга.Если говорить о биржевых сделках с валютой, они возможны только через брокера. Для этого необходим брокерский счет. В отличие от банков, где курс может существенно различаться, все предложения на бирже стекаются в одно место — можно выбрать оптимальное."Срок поставки зависит от типа сделки. Сделка на условиях TOD означает, что расчёты по сделке произойдут сегодня, TOM — что расчёты произойдут на следующий рабочий день, таким образом, фактически вы получите вашу валюту завтра, хотя сделку совершили ещё сегодня. Если вы покупаете TOM сегодня, то завтра утром он перейдёт в инструмент TOD", — разъяснил Сыроваткин.

https://ria.ru/20220308/dollar-1777099143.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

экономика, россия, общество, олег сыроваткин