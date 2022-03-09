https://ria.ru/20220309/valyuta-1777201189.html

ЦБ объяснил введение спецмер по продаже российскими банками наличной валюты

ЦБ объяснил введение спецмер по продаже российскими банками наличной валюты - РИА Новости, 09.03.2022

ЦБ объяснил введение спецмер по продаже российскими банками наличной валюты

Специальные меры по продаже российскими банками наличной валюты введены из-за санкционных ограничений на поступление долларов в страну, пояснил Банк России. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T00:35

2022-03-09T00:35

2022-03-09T00:57

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сша

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Специальные меры по продаже российскими банками наличной валюты введены из-за санкционных ограничений на поступление долларов в страну, пояснил Банк России.Ранее в среду ЦБ сообщил, что с 9 марта по 9 сентября 2022 года вводит временный порядок операций с наличной валютой. Так, все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства – в рублях по рыночному курсу на день выдачи. При этом банки не будут в течение срока действия временного порядка продавать наличную валюту гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме."Поступление долларов в страну ограничено санкциями, и это единственная причина специальных мер, связанных с продажей банками наличной иностранной валюты", — сказано в материалах.ЦБ также отметил, что после окончания действия ограничения возможность забрать валюту полностью или снова в размере 10 тысяч долларов будет зависеть от санкций иностранных государств."Получение долларов или евро может оставаться проблемой. Но мы ищем варианты, чтобы у людей появились альтернативы. В частности, золото или валюты тех стран, которые не присоединились к санкциям против России", — сказано в сообщении регулятора.

https://ria.ru/20220308/sanktsii-1777113801.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

экономика, общество, санкции в отношении россии, в мире, россия, центральный банк рф (цб рф), сша, москва