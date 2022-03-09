https://ria.ru/20220309/valyuta-1777200063.html
Банк России вводит временный порядок операций с наличной валютой
Банк России вводит временный порядок операций с наличной валютой - РИА Новости, 09.03.2022
Банк России вводит временный порядок операций с наличной валютой
Банк России с 9 марта по 9 сентября 2022 года вводит временный порядок операций с наличной валютой, говорится в сообщении регулятора. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T00:10
2022-03-09T00:10
2022-03-09T10:53
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Банк России с 9 марта по 9 сентября 2022 года вводит временный порядок операций с наличной валютой, говорится в сообщении регулятора.Как пояснил ЦБ, рыночный курс на день выдачи определяется на основании данных о средневзвешенном курсе соответствующих валют, рассчитанному по сделкам, заключенным на организованных торгах в день, предшествующий дню выдачи."В российских банках около 90% валютных счетов не превышают сумму в десять тысяч долларов США, то есть 90% держателей валютных вкладов или счетов смогут полностью получить свои средства в наличной валюте", — подчеркнул ЦБ.В период действия этого временного порядка валюта будет выдаваться в долларах США вне зависимости от валюты счета. Конвертация других валют в доллар США будет происходить по рыночному курсу на день выдачи. Получить валюту можно будет в кассе банка.ЦБ отмечает, что граждане могут продолжать хранить средства на валютных вкладах или счетах. Все средства сохранены и учтены в валюте, в которой был открыт счет или вклад. Условия по вкладу или счету не меняются. Проценты по вкладам будут начисляться, как обычно, в той валюте, в которой вклад был открыт. Граждане смогут открывать и новые валютные счета и вклады, но снять с них средства, пока действует временный порядок операций с наличной валютой, можно будет в рублях по рыночному курсу на день выдачи.Банки не будут в течение срока действия временного порядка продавать наличную валюту гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме. Получить средства со своих валютных вкладов или счетов могут клиенты всех банков без исключения. Банкам может требоваться несколько дней для того, чтобы привезти необходимую сумму в наличной валюте в конкретное отделение.
https://ria.ru/20220308/dollar-1777099143.html
https://ria.ru/20220307/dollary-1776986465.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
00:10 09.03.2022 (обновлено: 10:53 09.03.2022)
Банк России вводит временный порядок операций с наличной валютой
Банк России с 9 марта по 9 сентября вводит временный порядок операций с наличной валютой
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Банк России с 9 марта по 9 сентября 2022 года вводит временный порядок операций с наличной валютой, говорится в сообщении регулятора.
"Банк России с 9 марта по 9 сентября 2022 года устанавливает следующий порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан: все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до десяти тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства — в рублях по рыночному курсу на день выдачи", — сказано в сообщении.
Как пояснил ЦБ
, рыночный курс на день выдачи определяется на основании данных о средневзвешенном курсе соответствующих валют, рассчитанному по сделкам, заключенным на организованных торгах в день, предшествующий дню выдачи.
"В российских банках около 90% валютных счетов не превышают сумму в десять тысяч долларов США
, то есть 90% держателей валютных вкладов или счетов смогут полностью получить свои средства в наличной валюте", — подчеркнул ЦБ.
В период действия этого временного порядка валюта будет выдаваться в долларах США вне зависимости от валюты счета. Конвертация других валют в доллар США будет происходить по рыночному курсу на день выдачи. Получить валюту можно будет в кассе банка.
ЦБ отмечает, что граждане могут продолжать хранить средства на валютных вкладах или счетах. Все средства сохранены и учтены в валюте, в которой был открыт счет или вклад. Условия по вкладу или счету не меняются. Проценты по вкладам будут начисляться, как обычно, в той валюте, в которой вклад был открыт. Граждане смогут открывать и новые валютные счета и вклады, но снять с них средства, пока действует временный порядок операций с наличной валютой, можно будет в рублях по рыночному курсу на день выдачи.
Банки не будут в течение срока действия временного порядка продавать наличную валюту гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме. Получить средства со своих валютных вкладов или счетов могут клиенты всех банков без исключения. Банкам может требоваться несколько дней для того, чтобы привезти необходимую сумму в наличной валюте в конкретное отделение.