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Uzbekistan Airways введет дополнительные рейсы в Москву и Петербург
Uzbekistan Airways введет дополнительные рейсы в Москву и Петербург - РИА Новости, 09.03.2022
Uzbekistan Airways введет дополнительные рейсы в Москву и Петербург
Авиакомпания Uzbekistan Airways вводит в марте дополнительные рейсы из Ташкента в Москву и Санкт-Петербург на фоне приостановки рейсов российских авиакомпаний... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T07:43
2022-03-09T07:43
россия
узбекистан
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
ташкент
москва
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ТАШКЕНТ, 9 мар — РИА Новости. Авиакомпания Uzbekistan Airways вводит в марте дополнительные рейсы из Ташкента в Москву и Санкт-Петербург на фоне приостановки рейсов российских авиакомпаний между городами Узбекистана и России, сообщает в среду пресс-служба авиаперевозчика в Telegram-канале.Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа — с 8 марта в связи с рисками арестов и задержаний воздушных судов. Зарубежные рейсы уже приостановили "Аэрофлот", "Победа", S7, Smartavia и "Победа", Nordwind, Pegas Fly, Azur Air и iFly.Ранее пресс-секретарь Uzbekistan Airways Камола Икрамова сообщила, что авиакомпания продолжит выполнять рейсы между городами Узбекистана и России в соответствии с прежним графиком.Uzbekistan Airways с 3 по 26 марта ввела дополнительные рейсы из Ташкента и Намангана в Сочи вместо отмененных рейсов в Краснодар и Ростов-на-Дону, после того, как там были закрыты аэропорты. Позднее авиаперевозчик сообщил, что в марте вводит дополнительные рейсы из Ташкента в Новосибирск.Регулярное авиасообщение между Россией и Узбекистаном, прерванное в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса, было возобновлено с 1 апреля 2021 года. По данным министерства транспорта Узбекистана, до пандемии коронавируса авиакомпания Uzbekistan Airways выполняла еженедельно 87 рейсов в города РФ, российские авиакомпании — 97 рейсов в города Узбекистана. В конце 2021 года количество рейсов между узбекистанскими и российскими городами после локдауна составляло 22 в неделю.
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россия, узбекистан, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество, ташкент, москва, санкт-петербург
07:43 09.03.2022
 
Uzbekistan Airways введет дополнительные рейсы в Москву и Петербург

Uzbekistan Airways в марте вводит дополнительные рейсы из Ташкента в Москву и Петербург

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 757-231 авиакомпании "Uzbekistan Airways"
Самолет Boeing 757-231 авиакомпании Uzbekistan Airways - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Самолет Boeing 757-231 авиакомпании "Uzbekistan Airways". Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 9 мар — РИА Новости. Авиакомпания Uzbekistan Airways вводит в марте дополнительные рейсы из Ташкента в Москву и Санкт-Петербург на фоне приостановки рейсов российских авиакомпаний между городами Узбекистана и России, сообщает в среду пресс-служба авиаперевозчика в Telegram-канале.
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа — с 8 марта в связи с рисками арестов и задержаний воздушных судов. Зарубежные рейсы уже приостановили "Аэрофлот", "Победа", S7, Smartavia и "Победа", Nordwind, Pegas Fly, Azur Air и iFly.

"Дополнительные авиарейсы по маршруту Ташкент — Москва — Ташкент будут выполняться с 9 по 14 марта, а по направлению Ташкент — Санкт-Петербург — Ташкент 11, 13 и 14 марта 2022 года", — говорится в сообщении в Telegram-канале авиакомпании.

Ранее пресс-секретарь Uzbekistan Airways Камола Икрамова сообщила, что авиакомпания продолжит выполнять рейсы между городами Узбекистана и России в соответствии с прежним графиком.
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Uzbekistan Airways с 3 по 26 марта ввела дополнительные рейсы из Ташкента и Намангана в Сочи вместо отмененных рейсов в Краснодар и Ростов-на-Дону, после того, как там были закрыты аэропорты. Позднее авиаперевозчик сообщил, что в марте вводит дополнительные рейсы из Ташкента в Новосибирск.
Регулярное авиасообщение между Россией и Узбекистаном, прерванное в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса, было возобновлено с 1 апреля 2021 года. По данным министерства транспорта Узбекистана, до пандемии коронавируса авиакомпания Uzbekistan Airways выполняла еженедельно 87 рейсов в города РФ, российские авиакомпании — 97 рейсов в города Узбекистана. В конце 2021 года количество рейсов между узбекистанскими и российскими городами после локдауна составляло 22 в неделю.
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