https://ria.ru/20220309/uzbekistanairways-1777216002.html

Uzbekistan Airways введет дополнительные рейсы в Москву и Петербург

Uzbekistan Airways введет дополнительные рейсы в Москву и Петербург - РИА Новости, 09.03.2022

Uzbekistan Airways введет дополнительные рейсы в Москву и Петербург

Авиакомпания Uzbekistan Airways вводит в марте дополнительные рейсы из Ташкента в Москву и Санкт-Петербург на фоне приостановки рейсов российских авиакомпаний... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T07:43

2022-03-09T07:43

2022-03-09T07:43

россия

узбекистан

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

общество

ташкент

москва

санкт-петербург

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ТАШКЕНТ, 9 мар — РИА Новости. Авиакомпания Uzbekistan Airways вводит в марте дополнительные рейсы из Ташкента в Москву и Санкт-Петербург на фоне приостановки рейсов российских авиакомпаний между городами Узбекистана и России, сообщает в среду пресс-служба авиаперевозчика в Telegram-канале.Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа — с 8 марта в связи с рисками арестов и задержаний воздушных судов. Зарубежные рейсы уже приостановили "Аэрофлот", "Победа", S7, Smartavia и "Победа", Nordwind, Pegas Fly, Azur Air и iFly.Ранее пресс-секретарь Uzbekistan Airways Камола Икрамова сообщила, что авиакомпания продолжит выполнять рейсы между городами Узбекистана и России в соответствии с прежним графиком.Uzbekistan Airways с 3 по 26 марта ввела дополнительные рейсы из Ташкента и Намангана в Сочи вместо отмененных рейсов в Краснодар и Ростов-на-Дону, после того, как там были закрыты аэропорты. Позднее авиаперевозчик сообщил, что в марте вводит дополнительные рейсы из Ташкента в Новосибирск.Регулярное авиасообщение между Россией и Узбекистаном, прерванное в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса, было возобновлено с 1 апреля 2021 года. По данным министерства транспорта Узбекистана, до пандемии коронавируса авиакомпания Uzbekistan Airways выполняла еженедельно 87 рейсов в города РФ, российские авиакомпании — 97 рейсов в города Узбекистана. В конце 2021 года количество рейсов между узбекистанскими и российскими городами после локдауна составляло 22 в неделю.

https://ria.ru/20220309/samolety-1777214804.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

россия, узбекистан, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество, ташкент, москва, санкт-петербург