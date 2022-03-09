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Ульянов опроверг сообщения об уничтожении нейтронной установки в Харькове

Ульянов опроверг сообщения об уничтожении нейтронной установки в Харькове - РИА Новости, 09.03.2022

Ульянов опроверг сообщения об уничтожении нейтронной установки в Харькове

Постпред России в Вене Михаил Ульянов на заседании совета управляющих МАГАТЭ опроверг сообщения об уничтожении нейтронной установки в Харькове. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T17:00

2022-03-09T17:00

2022-03-09T17:00

в мире

магатэ

россия

владимир ульянов

вена

украина

харьков

рафаэль гросси

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ВЕНА, 9 мар - РИА Новости. Постпред России в Вене Михаил Ульянов на заседании совета управляющих МАГАТЭ опроверг сообщения об уничтожении нейтронной установки в Харькове.Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что установка по производству нейтронов для научных экспериментов в Харьковском физико-техническом институте, "судя по всему, была уничтожена".По его словам, обеспечение ядерной безопасности и физической ядерной безопасности ядерных объектов является безусловным приоритетом России, и весь ход специальной военной операции демонстрирует это, несмотря на развёрнутую Западом антироссийскую кампанию.Россия считает, что идея гендиректора МАГАТЭ о проведении трёхсторонней встречи для выработки механизма обеспечения эксплуатационной и физической безопасности для ядерных объектов на Украине может быть полезной, подчеркнул постпред."Организовать такую встречу можно было бы в формате видеоконференции или в третий стране. Мы к этому готовы. Это подтверждено на уровне президента Российской Федерации. Надеемся, что и украинская сторона, которая, судя по всему, ещё колеблется в этом вопросе, также продемонстрируют конструктивный подход", - отметил Ульянов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220309/ssha-1777190563.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, магатэ, россия, владимир ульянов, вена, украина, харьков, рафаэль гросси, луганская народная республика, донецкая народная республика