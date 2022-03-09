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Ульянов опроверг сообщения об уничтожении нейтронной установки в Харькове
Ульянов опроверг сообщения об уничтожении нейтронной установки в Харькове - РИА Новости, 09.03.2022
Ульянов опроверг сообщения об уничтожении нейтронной установки в Харькове
Постпред России в Вене Михаил Ульянов на заседании совета управляющих МАГАТЭ опроверг сообщения об уничтожении нейтронной установки в Харькове. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T17:00
2022-03-09T17:00
в мире
магатэ
россия
владимир ульянов
вена
украина
харьков
рафаэль гросси
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ВЕНА, 9 мар - РИА Новости. Постпред России в Вене Михаил Ульянов на заседании совета управляющих МАГАТЭ опроверг сообщения об уничтожении нейтронной установки в Харькове.Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что установка по производству нейтронов для научных экспериментов в Харьковском физико-техническом институте, "судя по всему, была уничтожена".По его словам, обеспечение ядерной безопасности и физической ядерной безопасности ядерных объектов является безусловным приоритетом России, и весь ход специальной военной операции демонстрирует это, несмотря на развёрнутую Западом антироссийскую кампанию.Россия считает, что идея гендиректора МАГАТЭ о проведении трёхсторонней встречи для выработки механизма обеспечения эксплуатационной и физической безопасности для ядерных объектов на Украине может быть полезной, подчеркнул постпред."Организовать такую встречу можно было бы в формате видеоконференции или в третий стране. Мы к этому готовы. Это подтверждено на уровне президента Российской Федерации. Надеемся, что и украинская сторона, которая, судя по всему, ещё колеблется в этом вопросе, также продемонстрируют конструктивный подход", - отметил Ульянов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220309/ssha-1777190563.html
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в мире, магатэ, россия, владимир ульянов, вена, украина, харьков, рафаэль гросси, луганская народная республика, донецкая народная республика
17:00 09.03.2022
 
Ульянов опроверг сообщения об уничтожении нейтронной установки в Харькове

Постпред России Ульянов опроверг сообщения об уничтожении нейтронной установки в Харькове

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПостпред России в Вене Михаил Ульянов
Постпред России в Вене Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Постпред России в Вене Михаил Ульянов
Читать ria.ru в
ВЕНА, 9 мар - РИА Новости. Постпред России в Вене Михаил Ульянов на заседании совета управляющих МАГАТЭ опроверг сообщения об уничтожении нейтронной установки в Харькове.
Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что установка по производству нейтронов для научных экспериментов в Харьковском физико-техническом институте, "судя по всему, была уничтожена".
"Ещё один элемент этой кампании - Харьковский физико-технический институт. Вначале СМИ кричали о том, что там был уничтожен исследовательский реактор. Потом выяснилось, что речь идёт о подкритической сборке. Потом оказалось, что пострадала не сборка, а здание, где она находится. В итоге же выясняется, что сборка переведена в безопасное состояние, радиационный фон в норме, да и вообще, эта сборка ещё не была введена в эксплуатацию", - заявил Ульянов на заседании совета управляющих МАГАТЭ.
По его словам, обеспечение ядерной безопасности и физической ядерной безопасности ядерных объектов является безусловным приоритетом России, и весь ход специальной военной операции демонстрирует это, несмотря на развёрнутую Западом антироссийскую кампанию.
Запорожская АЭС под контролем российских военных
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В ходе спецоперации российские вооруженные силы установили контроль над Чернобыльской и Запорожской АЭС и прилегающими к ним территориями.

Военнослужащий РФ на территории Запорожской атомной электростанции
1 из 12

В ходе спецоперации российские вооруженные силы установили контроль над Чернобыльской и Запорожской АЭС и прилегающими к ним территориями.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Это было сделано, чтобы не допустить ядерных провокаций.

Запорожская атомная электростанция, расположенная в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в городе Энергодар
2 из 12

Это было сделано, чтобы не допустить ядерных провокаций.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Сейчас Запорожская атомная станция работает обычным образом, администрация выполняет свои обязанности, действует пропускной режим.

Запорожская атомная электростанция, расположенная в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в городе Энергодар
3 из 12

Сейчас Запорожская атомная станция работает обычным образом, администрация выполняет свои обязанности, действует пропускной режим.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Радиационный фон на АЭС нормальный и контролируется специалистами Минобороны России.

Военнослужащий РФ держит дозиметр на территории Запорожской атомной электростанции, расположенной в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области Украины в городе Энергодар
4 из 12

Радиационный фон на АЭС нормальный и контролируется специалистами Минобороны России.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Персоналу и личному составу в радиационном отношении ничего не угрожает.

Военнослужащий РФ на территории Запорожской атомной электростанции
5 из 12

Персоналу и личному составу в радиационном отношении ничего не угрожает.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Российские военные работают с украинскими специалистами, поддерживается постоянная связь с МАГАТЭ.

Военнослужащие РФ на территории Запорожской атомной электростанции, расположенной в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области Украины в городе Энергодар
6 из 12

Российские военные работают с украинскими специалистами, поддерживается постоянная связь с МАГАТЭ.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Россия делает все от нее зависящее, чтобы обеспечить безопасность ядерных объектов.

Запорожская атомная электростанция, расположенная в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в городе Энергодар. Запорожская АЭС полностью перешла под контроль российских военных
7 из 12

Россия делает все от нее зависящее, чтобы обеспечить безопасность ядерных объектов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Российские военнослужащие на территории Запорожской атомной электростанции.

Военнослужащие РФ на территории Запорожской атомной электростанции, расположенной в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области Украины в городе Энергодар
8 из 12

Российские военнослужащие на территории Запорожской атомной электростанции.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

При проведении поисковых мероприятий бойцы Росгвардии обнаружили на станции большое количество оружия и боеприпасов.

Запорожская атомная электростанция, расположенная в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в городе Энергодар
9 из 12

При проведении поисковых мероприятий бойцы Росгвардии обнаружили на станции большое количество оружия и боеприпасов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Огневые точки были оборудованы в том числе на энергоблоках.

Военнослужащие РФ на территории Запорожской атомной электростанции, расположенной в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области Украины в городе Энергодар
10 из 12

Огневые точки были оборудованы в том числе на энергоблоках.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Конфисковано более 500 единиц оружия Национальной гвардии Украины — пулеметы, гранатометы, автоматы, пистолеты.

Склад с оружием и боеприпасами национальной гвардии Украины, обнаруженный на территории Запорожской атомной электростанции, расположенной на берегу Каховского водохранилища в городе Энергодар
11 из 12

Конфисковано более 500 единиц оружия Национальной гвардии Украины — пулеметы, гранатометы, автоматы, пистолеты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Герб Украины на территории Запорожской атомной электростанции.

Герб Украины на территории Запорожской атомной электростанции, расположенной на берегу Каховского водохранилища в городе Энергодар
12 из 12

Герб Украины на территории Запорожской атомной электростанции.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 12

В ходе спецоперации российские вооруженные силы установили контроль над Чернобыльской и Запорожской АЭС и прилегающими к ним территориями.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
2 из 12

Это было сделано, чтобы не допустить ядерных провокаций.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
3 из 12

Сейчас Запорожская атомная станция работает обычным образом, администрация выполняет свои обязанности, действует пропускной режим.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 12

Радиационный фон на АЭС нормальный и контролируется специалистами Минобороны России.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
5 из 12

Персоналу и личному составу в радиационном отношении ничего не угрожает.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
6 из 12

Российские военные работают с украинскими специалистами, поддерживается постоянная связь с МАГАТЭ.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
7 из 12

Россия делает все от нее зависящее, чтобы обеспечить безопасность ядерных объектов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
8 из 12

Российские военнослужащие на территории Запорожской атомной электростанции.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
9 из 12

При проведении поисковых мероприятий бойцы Росгвардии обнаружили на станции большое количество оружия и боеприпасов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
10 из 12

Огневые точки были оборудованы в том числе на энергоблоках.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
11 из 12

Конфисковано более 500 единиц оружия Национальной гвардии Украины — пулеметы, гранатометы, автоматы, пистолеты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
12 из 12

Герб Украины на территории Запорожской атомной электростанции.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Россия считает, что идея гендиректора МАГАТЭ о проведении трёхсторонней встречи для выработки механизма обеспечения эксплуатационной и физической безопасности для ядерных объектов на Украине может быть полезной, подчеркнул постпред.
"Организовать такую встречу можно было бы в формате видеоконференции или в третий стране. Мы к этому готовы. Это подтверждено на уровне президента Российской Федерации. Надеемся, что и украинская сторона, которая, судя по всему, ещё колеблется в этом вопросе, также продемонстрируют конструктивный подход", - отметил Ульянов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Сотрудник полиции стоит около флага, лежащего на полу у входа в посольство США в Гонконге - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
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