Постпред России Ульянов опроверг сообщения об уничтожении нейтронной установки в Харькове
В ходе спецоперации российские вооруженные силы установили контроль над Чернобыльской и Запорожской АЭС и прилегающими к ним территориями.
В ходе спецоперации российские вооруженные силы установили контроль над Чернобыльской и Запорожской АЭС и прилегающими к ним территориями.
Это было сделано, чтобы не допустить ядерных провокаций.
Это было сделано, чтобы не допустить ядерных провокаций.
Сейчас Запорожская атомная станция работает обычным образом, администрация выполняет свои обязанности, действует пропускной режим.
Сейчас Запорожская атомная станция работает обычным образом, администрация выполняет свои обязанности, действует пропускной режим.
Радиационный фон на АЭС нормальный и контролируется специалистами Минобороны России.
Радиационный фон на АЭС нормальный и контролируется специалистами Минобороны России.
Персоналу и личному составу в радиационном отношении ничего не угрожает.
Персоналу и личному составу в радиационном отношении ничего не угрожает.
Российские военные работают с украинскими специалистами, поддерживается постоянная связь с МАГАТЭ.
Российские военные работают с украинскими специалистами, поддерживается постоянная связь с МАГАТЭ.
Россия делает все от нее зависящее, чтобы обеспечить безопасность ядерных объектов.
Россия делает все от нее зависящее, чтобы обеспечить безопасность ядерных объектов.
Российские военнослужащие на территории Запорожской атомной электростанции.
Российские военнослужащие на территории Запорожской атомной электростанции.
При проведении поисковых мероприятий бойцы Росгвардии обнаружили на станции большое количество оружия и боеприпасов.
При проведении поисковых мероприятий бойцы Росгвардии обнаружили на станции большое количество оружия и боеприпасов.
Огневые точки были оборудованы в том числе на энергоблоках.
Огневые точки были оборудованы в том числе на энергоблоках.
Конфисковано более 500 единиц оружия Национальной гвардии Украины — пулеметы, гранатометы, автоматы, пистолеты.
Конфисковано более 500 единиц оружия Национальной гвардии Украины — пулеметы, гранатометы, автоматы, пистолеты.
Герб Украины на территории Запорожской атомной электростанции.
Герб Украины на территории Запорожской атомной электростанции.
В ходе спецоперации российские вооруженные силы установили контроль над Чернобыльской и Запорожской АЭС и прилегающими к ним территориями.
Это было сделано, чтобы не допустить ядерных провокаций.
Сейчас Запорожская атомная станция работает обычным образом, администрация выполняет свои обязанности, действует пропускной режим.
Радиационный фон на АЭС нормальный и контролируется специалистами Минобороны России.
Персоналу и личному составу в радиационном отношении ничего не угрожает.
Российские военные работают с украинскими специалистами, поддерживается постоянная связь с МАГАТЭ.
Россия делает все от нее зависящее, чтобы обеспечить безопасность ядерных объектов.
Российские военнослужащие на территории Запорожской атомной электростанции.
При проведении поисковых мероприятий бойцы Росгвардии обнаружили на станции большое количество оружия и боеприпасов.
Огневые точки были оборудованы в том числе на энергоблоках.
Конфисковано более 500 единиц оружия Национальной гвардии Украины — пулеметы, гранатометы, автоматы, пистолеты.
Герб Украины на территории Запорожской атомной электростанции.