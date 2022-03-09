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"Энергоатом" признал, что у Киева до 2012 года был высокообогащенный уран
"Энергоатом" признал, что у Киева до 2012 года был высокообогащенный уран - РИА Новости, 09.03.2022
"Энергоатом" признал, что у Киева до 2012 года был высокообогащенный уран
Глава украинского "Энергоатома" Петр Котин признал, что на Украине до 2012 года находился высокообогащенный уран. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T15:56
2022-03-09T16:30
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Глава украинского "Энергоатома" Петр Котин признал, что на Украине до 2012 года находился высокообогащенный уран.На саммите по ядерной безопасности весной 2010 года в Вашингтоне бывший тогда президентом Украины Виктор Янукович пообещал до 2012 года передать весь высокообогащенный уран в российские хранилища. США в свою очередь пообещали профинансировать эту инициативу украинского президента. Сообщалось, что запасов высокообогащенного урана - 160 килограммов, которые имелись на Украине, - было бы достаточно для создания десяти ядерных зарядов.Весной 2012 года Россия завершила программу вывоза высокообогащенного уранового топлива с Украины. Украинские власти заверили, что в стране не осталось высокообогащенного урана, пригодного для оружейных целей. В обмен на отказ Киева от использования высокообогащенного урана США выделили Украине 67,5 миллиона долларов на создание ядерной подкритической установки "Источник нейтронов" в Харьковском физико-техническом институте.
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в мире, украина, энергоатом, россия, магатэ
15:56 09.03.2022 (обновлено: 16:30 09.03.2022)
 
"Энергоатом" признал, что у Киева до 2012 года был высокообогащенный уран

Украинский "Энергоатом" признал, что у Киева до 2012 года был высокообогащенный уран

© AFP 2022 / Anatoliy StepanovЭнергоблок
Энергоблок - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© AFP 2022 / Anatoliy Stepanov
Энергоблок
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Глава украинского "Энергоатома" Петр Котин признал, что на Украине до 2012 года находился высокообогащенный уран.
"Весь ядерный материал, высокообогащенный уран, который когда-то находился на площадках научных учреждений ХФТИ (Харьковского физико-технического института) и Института ядерных исследований НАН Украины, передан Украиной России в марте 2012 года под контролем МАГАТЭ", - сказал Котин в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале "Энергоатома".
На саммите по ядерной безопасности весной 2010 года в Вашингтоне бывший тогда президентом Украины Виктор Янукович пообещал до 2012 года передать весь высокообогащенный уран в российские хранилища. США в свою очередь пообещали профинансировать эту инициативу украинского президента. Сообщалось, что запасов высокообогащенного урана - 160 килограммов, которые имелись на Украине, - было бы достаточно для создания десяти ядерных зарядов.
Весной 2012 года Россия завершила программу вывоза высокообогащенного уранового топлива с Украины. Украинские власти заверили, что в стране не осталось высокообогащенного урана, пригодного для оружейных целей. В обмен на отказ Киева от использования высокообогащенного урана США выделили Украине 67,5 миллиона долларов на создание ядерной подкритической установки "Источник нейтронов" в Харьковском физико-техническом институте.
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