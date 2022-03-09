https://ria.ru/20220309/uran-1777306314.html

"Энергоатом" признал, что у Киева до 2012 года был высокообогащенный уран

"Энергоатом" признал, что у Киева до 2012 года был высокообогащенный уран - РИА Новости, 09.03.2022

"Энергоатом" признал, что у Киева до 2012 года был высокообогащенный уран

Глава украинского "Энергоатома" Петр Котин признал, что на Украине до 2012 года находился высокообогащенный уран. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T15:56

2022-03-09T15:56

2022-03-09T16:30

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Глава украинского "Энергоатома" Петр Котин признал, что на Украине до 2012 года находился высокообогащенный уран.На саммите по ядерной безопасности весной 2010 года в Вашингтоне бывший тогда президентом Украины Виктор Янукович пообещал до 2012 года передать весь высокообогащенный уран в российские хранилища. США в свою очередь пообещали профинансировать эту инициативу украинского президента. Сообщалось, что запасов высокообогащенного урана - 160 килограммов, которые имелись на Украине, - было бы достаточно для создания десяти ядерных зарядов.Весной 2012 года Россия завершила программу вывоза высокообогащенного уранового топлива с Украины. Украинские власти заверили, что в стране не осталось высокообогащенного урана, пригодного для оружейных целей. В обмен на отказ Киева от использования высокообогащенного урана США выделили Украине 67,5 миллиона долларов на создание ядерной подкритической установки "Источник нейтронов" в Харьковском физико-техническом институте.

https://ria.ru/20220306/ukraina-1776880095.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Севастиан Котов

в мире, украина, энергоатом, россия, магатэ