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Финская UPM приостановит закупку древесины в России
Финская UPM приостановит закупку древесины в России - РИА Новости, 09.03.2022
Финская UPM приостановит закупку древесины в России
Финский промышленный гигант UPM приостановит работу фанерного комбината в Новгородской области и на время приостановит закупку древесины из России, сообщает в... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T10:55
2022-03-09T15:32
экономика
белоруссия
россия
финляндия
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ХЕЛЬСИНКИ, 9 мар — РИА Новости. Финский промышленный гигант UPM приостановит работу фанерного комбината в Новгородской области и на время приостановит закупку древесины из России, сообщает в среду компания."UPM на время приостановит закупку древесины в России и из России, а также работу Чудовского фанерного комбината UPM", - говорится в сообщении.Ранее, 3 марта, UPM заявляла, что прекратит поставки в Россию. UPM продолжает выполнять свои обязательства перед сотрудниками в России, уточняет компания."Мы также продолжаем следить за развитием санкций и будем принимать дальнейшие решения в соответствии с ними. Сегодняшнее решение соответствует недавнему анализу и позиции основных органов лесной сертификации FSC и PEFC. Они исключили древесину, происходящую из России и Белоруссии, из своих систем сертификации", - уточняет производитель.
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экономика, белоруссия, россия, финляндия
10:55 09.03.2022 (обновлено: 15:32 09.03.2022)
 
Финская UPM приостановит закупку древесины в России

Финская UPM остановит работу Чудовского фанерного комбината и закупку древесины в России

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЗаготовка леса
Заготовка леса - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Заготовка леса
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ХЕЛЬСИНКИ, 9 мар — РИА Новости. Финский промышленный гигант UPM приостановит работу фанерного комбината в Новгородской области и на время приостановит закупку древесины из России, сообщает в среду компания.
"UPM на время приостановит закупку древесины в России и из России, а также работу Чудовского фанерного комбината UPM", - говорится в сообщении.
Ранее, 3 марта, UPM заявляла, что прекратит поставки в Россию. UPM продолжает выполнять свои обязательства перед сотрудниками в России, уточняет компания.
"Мы также продолжаем следить за развитием санкций и будем принимать дальнейшие решения в соответствии с ними. Сегодняшнее решение соответствует недавнему анализу и позиции основных органов лесной сертификации FSC и PEFC. Они исключили древесину, происходящую из России и Белоруссии, из своих систем сертификации", - уточняет производитель.
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