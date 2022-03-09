https://ria.ru/20220309/upm-1777240027.html
Финская UPM приостановит закупку древесины в России
Финская UPM приостановит закупку древесины в России - РИА Новости, 09.03.2022
Финская UPM приостановит закупку древесины в России
Финский промышленный гигант UPM приостановит работу фанерного комбината в Новгородской области и на время приостановит закупку древесины из России, сообщает в... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T10:55
2022-03-09T10:55
2022-03-09T15:32
экономика
белоруссия
россия
финляндия
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ХЕЛЬСИНКИ, 9 мар — РИА Новости. Финский промышленный гигант UPM приостановит работу фанерного комбината в Новгородской области и на время приостановит закупку древесины из России, сообщает в среду компания."UPM на время приостановит закупку древесины в России и из России, а также работу Чудовского фанерного комбината UPM", - говорится в сообщении.Ранее, 3 марта, UPM заявляла, что прекратит поставки в Россию. UPM продолжает выполнять свои обязательства перед сотрудниками в России, уточняет компания."Мы также продолжаем следить за развитием санкций и будем принимать дальнейшие решения в соответствии с ними. Сегодняшнее решение соответствует недавнему анализу и позиции основных органов лесной сертификации FSC и PEFC. Они исключили древесину, происходящую из России и Белоруссии, из своих систем сертификации", - уточняет производитель.
https://ria.ru/20220308/unilever-1777187624.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, белоруссия, россия, финляндия
10:55 09.03.2022 (обновлено: 15:32 09.03.2022)
Финская UPM приостановит закупку древесины в России
Финская UPM остановит работу Чудовского фанерного комбината и закупку древесины в России