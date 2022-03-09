https://ria.ru/20220309/upm-1777240027.html

Финская UPM приостановит закупку древесины в России

Финская UPM приостановит закупку древесины в России - РИА Новости, 09.03.2022

Финская UPM приостановит закупку древесины в России

Финский промышленный гигант UPM приостановит работу фанерного комбината в Новгородской области и на время приостановит закупку древесины из России, сообщает в... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T10:55

2022-03-09T10:55

2022-03-09T15:32

экономика

белоруссия

россия

финляндия

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ХЕЛЬСИНКИ, 9 мар — РИА Новости. Финский промышленный гигант UPM приостановит работу фанерного комбината в Новгородской области и на время приостановит закупку древесины из России, сообщает в среду компания."UPM на время приостановит закупку древесины в России и из России, а также работу Чудовского фанерного комбината UPM", - говорится в сообщении.Ранее, 3 марта, UPM заявляла, что прекратит поставки в Россию. UPM продолжает выполнять свои обязательства перед сотрудниками в России, уточняет компания."Мы также продолжаем следить за развитием санкций и будем принимать дальнейшие решения в соответствии с ними. Сегодняшнее решение соответствует недавнему анализу и позиции основных органов лесной сертификации FSC и PEFC. Они исключили древесину, происходящую из России и Белоруссии, из своих систем сертификации", - уточняет производитель.

https://ria.ru/20220308/unilever-1777187624.html

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, белоруссия, россия, финляндия