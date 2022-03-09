https://ria.ru/20220309/ukraina-1777361583.html

В Пентагоне заявили, что американских военных не будет на Украине

В Пентагоне заявили, что американских военных не будет на Украине - РИА Новости, 09.03.2022

В Пентагоне заявили, что американских военных не будет на Украине

Американских военных не будут отправлять на Украину, никто в США не хочет вооруженного конфликта с РФ, заявили в Пентагоне. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T20:10

2022-03-09T20:10

2022-03-09T20:10

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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министерство обороны сша

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сша

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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Американских военных не будут отправлять на Украину, никто в США не хочет вооруженного конфликта с РФ, заявили в Пентагоне."Президент был чрезвычайно ясен о том, что американские военные не будут сражаться в Украине, это включает в себя и небо над Украиной. Ничего не изменилось в этом подходе, никто не ищет вооруженного конфликта с Россией", - заявил высокопоставленный представитель Пентагона на брифинге.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220309/sotrudnichestvo-1777350907.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны сша, украина, сша, донбасс, ситуация в днр и лнр, владимир путин, луганская народная республика, донецкая народная республика