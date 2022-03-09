Минобороны: Киев разрешил стрелять по людям, которые бегут в Россию
Минобороны: Киев разрешил националистам применять оружие против пытающихся бежать в Россию
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Киев санкционировал националистов на применение оружия против тех, кто предпринимает попытки эвакуации в Россию, угрожают убить родственников, сообщил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Киевский режим санкционировал националистов на применение оружия по тем, кто предпринимает попытки эвакуации в Российскую Федерацию, угрожая убить родственников, оставшихся на украинской территории. От радикалов звучат угрозы физической расправы и с теми, кто пытается получить гуманитарную помощь", - сказал генерал.
По словам Мизинцева, на автодороге Сумы-Грайворон расположены два блок-поста территориальной обороны, личный состав на которых находится в гражданской форме, вооружен стрелковым оружием и "коктейлями Молотова" с задачей воспрепятствовать выходу беженцев.
"В Харькове националисты под угрозой применения оружия заставляют местных жителей устраивать баррикады из автомобильных шин на каждом перекрестке с целью воспрепятствования выхода мирных жителей к гуманитарным коридорам", - рассказал генерал.
Начальник НЦУО отметил, что к простым украинцам приходит понимание, что для действующего режима они ничего не значат. "Жители городов и населенных пунктов утратили и без того сомнительную веру в действующую власть, которая предпочитает не замечать человеческих страданий", - добавил он.