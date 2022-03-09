https://ria.ru/20220309/ukraina-1777357149.html

Минобороны: Киев разрешил стрелять по людям, которые бегут в Россию

Минобороны: Киев разрешил стрелять по людям, которые бегут в Россию - РИА Новости, 09.03.2022

Минобороны: Киев разрешил стрелять по людям, которые бегут в Россию

Киев санкционировал националистов на применение оружия против тех, кто предпринимает попытки эвакуации в Россию, угрожают убить родственников, сообщил в среду... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T19:41

2022-03-09T19:41

2022-03-09T19:41

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Киев санкционировал националистов на применение оружия против тех, кто предпринимает попытки эвакуации в Россию, угрожают убить родственников, сообщил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Киевский режим санкционировал националистов на применение оружия по тем, кто предпринимает попытки эвакуации в Российскую Федерацию, угрожая убить родственников, оставшихся на украинской территории. От радикалов звучат угрозы физической расправы и с теми, кто пытается получить гуманитарную помощь", - сказал генерал.По словам Мизинцева, на автодороге Сумы-Грайворон расположены два блок-поста территориальной обороны, личный состав на которых находится в гражданской форме, вооружен стрелковым оружием и "коктейлями Молотова" с задачей воспрепятствовать выходу беженцев."В Харькове националисты под угрозой применения оружия заставляют местных жителей устраивать баррикады из автомобильных шин на каждом перекрестке с целью воспрепятствования выхода мирных жителей к гуманитарным коридорам", - рассказал генерал.Начальник НЦУО отметил, что к простым украинцам приходит понимание, что для действующего режима они ничего не значат. "Жители городов и населенных пунктов утратили и без того сомнительную веру в действующую власть, которая предпочитает не замечать человеческих страданий", - добавил он.

https://ria.ru/20220309/letchiki-1777327994.html

https://ria.ru/20220309/mariupol-1777352287.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, украина