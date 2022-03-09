https://ria.ru/20220309/ukraina-1777342221.html

Офис Зеленского назвал условие для обсуждения нейтрального статуса

Офис Зеленского назвал условие для обсуждения нейтрального статуса - РИА Новости, 09.03.2022

Офис Зеленского назвал условие для обсуждения нейтрального статуса

Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Киев готов обсуждать нейтральный статус страны, если ему предоставят гарантии безопасности, передает... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T18:10

2022-03-09T18:10

2022-03-09T18:55

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Киев готов обсуждать нейтральный статус страны, если ему предоставят гарантии безопасности, передает в среду агентство Блумберг.Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк также раскрыл условия, при которых Киев будет обсуждать вопросы отказа от членства в НАТО, по его словам, нужны гарантии безопасности."Украина готова обсуждать требование РФ о нейтралитете, если ей предоставят гарантии безопасности, однако она не сдаст ни одного дюйма" территории", - приводятся на сайте агентства слова Жовквы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220309/zelenskiy-1777283697.html

https://ria.ru/20220309/ukraina-1777327410.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, нато, украина