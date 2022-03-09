https://ria.ru/20220309/ukraina-1777342221.html
Офис Зеленского назвал условие для обсуждения нейтрального статуса
Офис Зеленского назвал условие для обсуждения нейтрального статуса - РИА Новости, 09.03.2022
Офис Зеленского назвал условие для обсуждения нейтрального статуса
Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Киев готов обсуждать нейтральный статус страны, если ему предоставят гарантии безопасности, передает... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T18:10
2022-03-09T18:10
2022-03-09T18:55
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
россия
нато
украина
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Киев готов обсуждать нейтральный статус страны, если ему предоставят гарантии безопасности, передает в среду агентство Блумберг.Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк также раскрыл условия, при которых Киев будет обсуждать вопросы отказа от членства в НАТО, по его словам, нужны гарантии безопасности."Украина готова обсуждать требование РФ о нейтралитете, если ей предоставят гарантии безопасности, однако она не сдаст ни одного дюйма" территории", - приводятся на сайте агентства слова Жовквы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220309/zelenskiy-1777283697.html
https://ria.ru/20220309/ukraina-1777327410.html
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в мире, россия, нато, украина
18:10 09.03.2022 (обновлено: 18:55 09.03.2022)
Офис Зеленского назвал условие для обсуждения нейтрального статуса
Офис Зеленского: готовы обсуждать нейтральный статус при наличии гарантий безопасности