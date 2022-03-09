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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Киев попросил Шольца организовать встречу Путина и Зеленского
Киев попросил Шольца организовать встречу Путина и Зеленского - РИА Новости, 09.03.2022
Киев попросил Шольца организовать встречу Путина и Зеленского
Киев обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу за помощью в организации встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным, заявил немецкой телепрограмме... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T18:04
2022-03-09T19:32
россия
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
германия
украина
олаф шольц
владимир путин
владимир зеленский
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БЕРЛИН, 9 мар — РИА Новости. Киев обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу за помощью в организации встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным, заявил немецкой телепрограмме Tagesschau замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква.Замглавы офиса Зеленского добавил, что это возможно только после "отвода российских войск и прекращения огня". "Это первые условия, которые должны быть выполнены. В остальном &lt;…&gt; можно обсудить, как мог бы выглядеть возможный нейтральный статус Украины. Но такие переговоры и возможное соглашение могут состояться только после окончания военных действий", — заявил Жовква.Россия и Украина ранее провели три раунда переговоров. В ходе второго раунда стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств, однако они (гумкоридоры. — Прим. ред.) полноценно не заработали.На полях дипломатического форума в Анталье в четверг планируется контакт главы МИД России Сергея Лаврова и его украинского коллеги Дмитрия Кулебы с участием руководителя турецкой дипломатии Мевлюта Чавушоглу, сообщила ранее на брифинге в Москве официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию" страны, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия, в мире, германия, украина, олаф шольц, владимир путин, владимир зеленский, донбасс, ситуация в днр и лнр
18:04 09.03.2022 (обновлено: 19:32 09.03.2022)
 
Киев попросил Шольца организовать встречу Путина и Зеленского

Киев обратился к канцлеру ФРГ Шольцу за помощью в организации встречи Путина и Зеленского

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкКанцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным
Канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным
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БЕРЛИН, 9 мар — РИА Новости. Киев обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу за помощью в организации встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным, заявил немецкой телепрограмме Tagesschau замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква.

"Единственные серьезные переговоры, которые могут быть проведены с русскими, были бы возможны на президентском уровне. Мой президент готов к этому. Международные партнеры должны помочь нам <…>. Мы говорим с немецким канцлером, чтобы организовать такую встречу", — сказал он.

Замглавы офиса Зеленского добавил, что это возможно только после "отвода российских войск и прекращения огня".
"Это первые условия, которые должны быть выполнены. В остальном <…> можно обсудить, как мог бы выглядеть возможный нейтральный статус Украины. Но такие переговоры и возможное соглашение могут состояться только после окончания военных действий", — заявил Жовква.
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Россия и Украина ранее провели три раунда переговоров. В ходе второго раунда стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств, однако они (гумкоридоры. — Прим. ред.) полноценно не заработали.
На полях дипломатического форума в Анталье в четверг планируется контакт главы МИД России Сергея Лаврова и его украинского коллеги Дмитрия Кулебы с участием руководителя турецкой дипломатии Мевлюта Чавушоглу, сообщила ранее на брифинге в Москве официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию" страны, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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