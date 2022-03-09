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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220309/ukraina-1777336409.html
Экс-президент Боливии обвинил НАТО и США в ситуации на Украине
Экс-президент Боливии обвинил НАТО и США в ситуации на Украине - РИА Новости, 09.03.2022
Экс-президент Боливии обвинил НАТО и США в ситуации на Украине
Причиной происходящего на Украине стала политика экспансии со стороны НАТО под началом США, заявил в интервью РИА Новости экс-президент Боливии Эво Моралес. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T17:43
2022-03-09T17:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
боливия
эво моралес
россия
сша
нато
ситуация в днр и лнр
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ЛА-ПАС, 9 мар – РИА Новости. Причиной происходящего на Украине стала политика экспансии со стороны НАТО под началом США, заявил в интервью РИА Новости экс-президент Боливии Эво Моралес."(Конфликт) беспокоит не только меня, но целый мир. Мы убеждены, что ситуация военного противостояния – это не решение. Но в то же время надо видеть причины этой проблемы, почему возникла такая ситуация между Россией и Украиной", - сказал Моралес."Боливия, согласно Конституции, мирная страна, страна-антиимпериалист, мы не приемлем, что институты с военной стратегией применяют политику экспансии, интервенции, как НАТО под началом США, в этом проблема", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.
https://ria.ru/20220308/peregovory-1777121785.html
https://ria.ru/20220309/putin-1777219596.html
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в мире, боливия, эво моралес, россия, сша, нато, ситуация в днр и лнр, украина
17:43 09.03.2022 (обновлено: 17:46 09.03.2022)
 
Экс-президент Боливии обвинил НАТО и США в ситуации на Украине

Экс-президент Боливии Моралес назвал экспансию НАТО и США причиной ситуации на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЭво Моралес
Эво Моралес - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Эво Моралес
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ЛА-ПАС, 9 мар – РИА Новости. Причиной происходящего на Украине стала политика экспансии со стороны НАТО под началом США, заявил в интервью РИА Новости экс-президент Боливии Эво Моралес.
"(Конфликт) беспокоит не только меня, но целый мир. Мы убеждены, что ситуация военного противостояния – это не решение. Но в то же время надо видеть причины этой проблемы, почему возникла такая ситуация между Россией и Украиной", - сказал Моралес.
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"Боливия, согласно Конституции, мирная страна, страна-антиимпериалист, мы не приемлем, что институты с военной стратегией применяют политику экспансии, интервенции, как НАТО под началом США, в этом проблема", - добавил он.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреБоливияЭво МоралесРоссияСШАНАТОСитуация в ДНР и ЛНРУкраина
 
 
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