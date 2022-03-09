https://ria.ru/20220309/ukraina-1777327410.html

Украина потеряла боевое управление авиацией и ПВО

Украина потеряла боевое управление авиацией и ПВО - РИА Новости, 09.03.2022

Украина потеряла боевое управление авиацией и ПВО

Украина потеряла боевое управление авиацией и противовоздушной обороной, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T17:12

2022-03-09T17:12

2022-03-09T17:27

вооруженные силы рф

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Украина потеряла боевое управление авиацией и противовоздушной обороной, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков."За время проведения операции Вооруженными силами России уничтожено 137 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и С-125. Это более 90% от имеющихся в боевом составе зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности. Уничтожен 81 радиолокационный пост украинских ПВО. Это привело к потере боевого управления авиацией и противовоздушной обороной Украины", — сказал он.По его словам, сейчас система ПВО украинских войск носит только очаговый характер и не способна существенно противостоять российской авиации.Благодаря этому ВКС с начала только 9 марта уничтожили 49 военных объектов ВСУ:Всего за время операции уничтожено 2786 объектов военной инфраструктуры Украины:Конашенков добавил, что на Украине практически не осталось подготовленных военных летчиков первого и второго класса, при этом около 90% военных аэродромов выведены из строя. Потери ВСУ достигли 89 боевых самолетов и 57 вертолетов."Фиксируются только единичные попытки вылетов боевой авиации воздушных сил Украины", — добавил он.По словам представителя оборонного ведомства, часть самолетов ВСУ перебазировалась в Румынию и не участвует в боях. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию" страны, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220309/ukraina-1777253358.html

https://ria.ru/20220309/biolaboratoriya-1777146458.html

https://ria.ru/20220309/donbass-1777169350.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

вооруженные силы рф, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, в мире, безопасность, игорь конашенков