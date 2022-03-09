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Украина потеряла боевое управление авиацией и ПВО
Украина потеряла боевое управление авиацией и ПВО - РИА Новости, 09.03.2022
Украина потеряла боевое управление авиацией и ПВО
Украина потеряла боевое управление авиацией и противовоздушной обороной, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T17:12
2022-03-09T17:27
вооруженные силы рф
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
в мире
безопасность
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Украина потеряла боевое управление авиацией и противовоздушной обороной, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков."За время проведения операции Вооруженными силами России уничтожено 137 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и С-125. Это более 90% от имеющихся в боевом составе зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности. Уничтожен 81 радиолокационный пост украинских ПВО. Это привело к потере боевого управления авиацией и противовоздушной обороной Украины", — сказал он.По его словам, сейчас система ПВО украинских войск носит только очаговый характер и не способна существенно противостоять российской авиации.Благодаря этому ВКС с начала только 9 марта уничтожили 49 военных объектов ВСУ:Всего за время операции уничтожено 2786 объектов военной инфраструктуры Украины:Конашенков добавил, что на Украине практически не осталось подготовленных военных летчиков первого и второго класса, при этом около 90% военных аэродромов выведены из строя. Потери ВСУ достигли 89 боевых самолетов и 57 вертолетов."Фиксируются только единичные попытки вылетов боевой авиации воздушных сил Украины", — добавил он.По словам представителя оборонного ведомства, часть самолетов ВСУ перебазировалась в Румынию и не участвует в боях. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию" страны, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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вооруженные силы рф, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, в мире, безопасность, игорь конашенков
17:12 09.03.2022 (обновлено: 17:27 09.03.2022)
 
Украина потеряла боевое управление авиацией и ПВО

В Минобороны заявили, что Украина потеряла боевое управление авиацией и ПВО

© Evgeniy MaloletkaБаза украинской ПВО в Мариуполе
База украинской ПВО в Мариуполе
© Evgeniy Maloletka
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Украина потеряла боевое управление авиацией и противовоздушной обороной, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
"За время проведения операции Вооруженными силами России уничтожено 137 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и С-125. Это более 90% от имеющихся в боевом составе зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности. Уничтожен 81 радиолокационный пост украинских ПВО. Это привело к потере боевого управления авиацией и противовоздушной обороной Украины", — сказал он.
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По его словам, сейчас система ПВО украинских войск носит только очаговый характер и не способна существенно противостоять российской авиации.
Благодаря этому ВКС с начала только 9 марта уничтожили 49 военных объектов ВСУ:
  • два пункта управления;
  • шесть зенитно-ракетных комплексов;
  • четыре склада боеприпасов и горючего;
  • 37 районов сосредоточения вооружения и военной техники.
Всего за время операции уничтожено 2786 объектов военной инфраструктуры Украины:
  • 953 танка и других бронированных машин;
  • 101 реактивная система залпового огня;
  • 351 орудие полевой артиллерии, включая минометы;
  • 718 единиц специальной военной техники;
  • 93 беспилотника.
Конашенков добавил, что на Украине практически не осталось подготовленных военных летчиков первого и второго класса, при этом около 90% военных аэродромов выведены из строя. Потери ВСУ достигли 89 боевых самолетов и 57 вертолетов.
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"Фиксируются только единичные попытки вылетов боевой авиации воздушных сил Украины", — добавил он.
По словам представителя оборонного ведомства, часть самолетов ВСУ перебазировалась в Румынию и не участвует в боях.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию" страны, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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