https://ria.ru/20220309/ukraina-1777325655.html

ВКС уничтожили 49 военных объектов на территории Украины за сутки

ВКС уничтожили 49 военных объектов на территории Украины за сутки - РИА Новости, 09.03.2022

ВКС уничтожили 49 военных объектов на территории Украины за сутки

Российские военные с момента начала спецоперации на Украине уничтожили 2786 объектов военной инфраструктуры, заявил официальный представитель Минобороны РФ... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T17:08

2022-03-09T17:08

2022-03-09T17:11

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

воздушно-космические силы россии

игорь конашенков

донбасс

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Российские военные с момента начала спецоперации на Украине уничтожили 2786 объектов военной инфраструктуры, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В течение дня 9 марта бомбардировочной и штурмовой авиацией ВКС России уничтожены 49 военных объектов. В том числе: 2 пункта управления, 6 зенитно-ракетных комплексов, 4 склада боеприпасов и горючего и 37 районов сосредоточения вооружения и военной техники. Всего за время операции уничтожено 2786 объектов военной инфраструктуры Украины", - сказал он.Конашенков уточнил, что среди них 953 танка и других боевых бронированных машин, 101 реактивная система залпового огня, 351 орудие полевой артиллерии и миномет, 718 единиц специальной военной автомобильной техники, а также 93 беспилотника.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

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Ка-52 наносит ракетный удар по замаскированной бронетехнике украинских военных Ка-52 наносит ракетный удар по замаскированной бронетехнике украинских военных. Кадры Минобороны РФ 2022-03-09T17:08 true PT0M52S

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, воздушно-космические силы россии, игорь конашенков, донбасс, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии