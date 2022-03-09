https://ria.ru/20220309/ukraina-1777325655.html
ВКС уничтожили 49 военных объектов на территории Украины за сутки
ВКС уничтожили 49 военных объектов на территории Украины за сутки - РИА Новости, 09.03.2022
ВКС уничтожили 49 военных объектов на территории Украины за сутки
Российские военные с момента начала спецоперации на Украине уничтожили 2786 объектов военной инфраструктуры, заявил официальный представитель Минобороны РФ... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T17:08
2022-03-09T17:08
2022-03-09T17:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
воздушно-космические силы россии
игорь конашенков
донбасс
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777250960_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a80864948bbaff50accc55ac089de20b.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Российские военные с момента начала спецоперации на Украине уничтожили 2786 объектов военной инфраструктуры, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В течение дня 9 марта бомбардировочной и штурмовой авиацией ВКС России уничтожены 49 военных объектов. В том числе: 2 пункта управления, 6 зенитно-ракетных комплексов, 4 склада боеприпасов и горючего и 37 районов сосредоточения вооружения и военной техники. Всего за время операции уничтожено 2786 объектов военной инфраструктуры Украины", - сказал он.Конашенков уточнил, что среди них 953 танка и других боевых бронированных машин, 101 реактивная система залпового огня, 351 орудие полевой артиллерии и миномет, 718 единиц специальной военной автомобильной техники, а также 93 беспилотника.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777250960_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0351401f306a4e83559e0bac50bf59ff.jpg
Ка-52 наносит ракетный удар по замаскированной бронетехнике украинских военных
Ка-52 наносит ракетный удар по замаскированной бронетехнике украинских военных. Кадры Минобороны РФ
2022-03-09T17:08
true
PT0M52S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, воздушно-космические силы россии, игорь конашенков, донбасс, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
17:08 09.03.2022 (обновлено: 17:11 09.03.2022)
ВКС уничтожили 49 военных объектов на территории Украины за сутки
Российские ВКС за сутки уничтожили 49 украинских военных объектов, в том числе шесть ЗРК