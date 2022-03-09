16:33 09.03.2022 (обновлено: 16:40 09.03.2022)
Канада отправит Украине дополнительную помощь на 50 миллионов долларов
Трюдо: Канада отправит Украине дополнительную оборонную помощь на 50 миллионов долларов
Флаги Канады в Оттаве
ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Канада дополнительно отправит Украине оборонной помощи на 50 миллионов долларов, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
"Этим утром я говорил с президентом Зеленским. Скоро мы отправим высокоспециальное оборудование", - сказал Трюдо на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Он отметил, что объем поставки достигнет 50 миллионов долларов, в числе оборудования - камеры и дроны. "Мы продолжим доставку помощи, если понадобится, когда появится любая возможность", - сказал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.