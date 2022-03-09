https://ria.ru/20220309/ukraina-1777313126.html
Кадыров показал, как военные медики помогают мирным жителям Украины
Кадыров показал, как военные медики помогают мирным жителям Украины - РИА Новости, 09.03.2022
Кадыров показал, как военные медики помогают мирным жителям Украины
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором военный врач проводит медосмотр мирных жителей Украины. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T16:25
2022-03-09T16:25
2022-03-09T18:07
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
запорожская аэс
россия
telegram (приложение)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777278738_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_57709eba26424a021e7b942c07a5b1f4.jpg
ГРОЗНЫЙ, 9 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором военный врач проводит медосмотр мирных жителей Украины."Российские военнослужащие несут ответственность за жизнь и здоровье мирных жителей Украины, находящихся на освобожденных от нациков территориях. Это означает, что они находятся в полной безопасности, обеспечиваются питанием, а также медицинской помощью", — подписал Кадыров видеозапись, размещенную в его телеграм-канале.По его словам, военные врачи регулярно осматривают мирных жителей и лечат их.Он также добавил, что ни один гражданин Украины, находящийся "под крылом" российских военнослужащих, не пострадает.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию" страны, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220309/ukraina-1777253358.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777278738_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_caf8f87625fc93f5fc7ccea3040289a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, запорожская аэс, россия, telegram (приложение), признание днр и лнр в россии
16:25 09.03.2022 (обновлено: 18:07 09.03.2022)
Кадыров показал, как военные медики помогают мирным жителям Украины
Глава Чечни Кадыров показал, как военные медики помогают мирным жителям Украины