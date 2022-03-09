https://ria.ru/20220309/ukraina-1777283179.html

В Кремле оценили идею использования Украиной иностранных аэродромов

В Кремле оценили идею использования Украиной иностранных аэродромов - РИА Новости, 09.03.2022

В Кремле оценили идею использования Украиной иностранных аэродромов

Возможное использование Украиной военных аэродромов других стран - нежелательный и потенциально опасный сценарий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T14:10

2022-03-09T14:10

2022-03-09T14:19

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

польша

украина

миг-29

дмитрий песков

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Возможное использование Украиной военных аэродромов других стран - нежелательный и потенциально опасный сценарий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Уже было разъяснение от Министерства обороны о возможности использования (Украиной - ред.) каких-то иных аэродромов для вылетов боевых самолетов. Это очень нежелательный и потенциально опасный сценарий", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать планы Польши о предоставлении Украине боевых самолетов МиГ.Во вторник МИД Польши сообщил, что республика готова передать свои истребители МиГ-29 в распоряжение США и доставить их на авиабазу Рамштайн. В Пентагоне в свою очередь заявили, что не считают разумным предложение Польши использовать эту натовскую базу для отправки самолетов на Украину.Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков ранее отмечал, что использование аэродромов Румынии и других приграничных стран "для базирования украинской боевой авиации с последующим применением против российских вооруженных сил может расцениваться как вовлечение данных государств в вооруженный конфликт".

https://ria.ru/20220307/samolet-1777085309.html

польша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, украина, миг-29, дмитрий песков