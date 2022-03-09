https://ria.ru/20220309/ukraina-1777283179.html
В Кремле оценили идею использования Украиной иностранных аэродромов
В Кремле оценили идею использования Украиной иностранных аэродромов - РИА Новости, 09.03.2022
В Кремле оценили идею использования Украиной иностранных аэродромов
Возможное использование Украиной военных аэродромов других стран - нежелательный и потенциально опасный сценарий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T14:10
2022-03-09T14:10
2022-03-09T14:19
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
польша
украина
миг-29
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Возможное использование Украиной военных аэродромов других стран - нежелательный и потенциально опасный сценарий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Уже было разъяснение от Министерства обороны о возможности использования (Украиной - ред.) каких-то иных аэродромов для вылетов боевых самолетов. Это очень нежелательный и потенциально опасный сценарий", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать планы Польши о предоставлении Украине боевых самолетов МиГ.Во вторник МИД Польши сообщил, что республика готова передать свои истребители МиГ-29 в распоряжение США и доставить их на авиабазу Рамштайн. В Пентагоне в свою очередь заявили, что не считают разумным предложение Польши использовать эту натовскую базу для отправки самолетов на Украину.Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков ранее отмечал, что использование аэродромов Румынии и других приграничных стран "для базирования украинской боевой авиации с последующим применением против российских вооруженных сил может расцениваться как вовлечение данных государств в вооруженный конфликт".
https://ria.ru/20220307/samolet-1777085309.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, украина, миг-29, дмитрий песков
14:10 09.03.2022 (обновлено: 14:19 09.03.2022)
В Кремле оценили идею использования Украиной иностранных аэродромов
Песков назвал использование Украиной иностранных аэродромов потенциально опасным сценарием