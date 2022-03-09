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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220309/ukraina-1777276922.html
В Чечне опровергли информацию о гибели начальника управления Росгвардии
В Чечне опровергли информацию о гибели начальника управления Росгвардии - РИА Новости, 09.03.2022
В Чечне опровергли информацию о гибели начальника управления Росгвардии
Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев опроверг информацию о гибели на Украине начальника управления... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T13:42
2022-03-09T13:42
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
россия
украина
донбасс
признание днр и лнр в россии
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ГРОЗНЫЙ, 9 мар – РИА Новости. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев опроверг информацию о гибели на Украине начальника управления Росгвардии по республике Шарипа Делимханова.В качестве доказательства он опубликовал в своем Telegram-канале видео с Делимхановым со словами: "Как видите, он в полном здравии и в лучшем расположении боевого духа".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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россия
украина
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владимир путин, россия, украина, донбасс, признание днр и лнр в россии
13:42 09.03.2022
 
В Чечне опровергли информацию о гибели начальника управления Росгвардии

Власти Чечни опровергли информацию о гибели начальника управления Росгвардии Делимханова

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащий РФ на территории Запорожской атомной электростанции
Военнослужащий РФ на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий РФ на территории Запорожской атомной электростанции
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ГРОЗНЫЙ, 9 мар – РИА Новости. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев опроверг информацию о гибели на Украине начальника управления Росгвардии по республике Шарипа Делимханова.
"В сети в очередной раз была распространена фейковая информация. На этот раз - о гибели начальника управления Росгвардии по Чеченской республике, нашего дорогого брата Шарипа Делимханова в спецоперации на Украине", - сообщил РИА Новости Дудаев.
В качестве доказательства он опубликовал в своем Telegram-канале видео с Делимхановым со словами: "Как видите, он в полном здравии и в лучшем расположении боевого духа".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
11:54
Десятки тысяч чеченцев хотят участвовать в спецоперации, заявил Кадыров
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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