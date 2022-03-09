https://ria.ru/20220309/ukraina-1777276922.html

В Чечне опровергли информацию о гибели начальника управления Росгвардии

В Чечне опровергли информацию о гибели начальника управления Росгвардии - РИА Новости, 09.03.2022

В Чечне опровергли информацию о гибели начальника управления Росгвардии

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев опроверг информацию о гибели на Украине начальника управления... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T13:42

2022-03-09T13:42

2022-03-09T13:42

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

россия

украина

донбасс

признание днр и лнр в россии

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ГРОЗНЫЙ, 9 мар – РИА Новости. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев опроверг информацию о гибели на Украине начальника управления Росгвардии по республике Шарипа Делимханова.В качестве доказательства он опубликовал в своем Telegram-канале видео с Делимхановым со словами: "Как видите, он в полном здравии и в лучшем расположении боевого духа".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220309/kadyrov-1777252488.html

россия

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир путин, россия, украина, донбасс, признание днр и лнр в россии