В Чечне опровергли информацию о гибели начальника управления Росгвардии
Власти Чечни опровергли информацию о гибели начальника управления Росгвардии Делимханова
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащий РФ на территории Запорожской атомной электростанции
Военнослужащий РФ на территории Запорожской атомной электростанции
ГРОЗНЫЙ, 9 мар – РИА Новости. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев опроверг информацию о гибели на Украине начальника управления Росгвардии по республике Шарипа Делимханова.
"В сети в очередной раз была распространена фейковая информация. На этот раз - о гибели начальника управления Росгвардии по Чеченской республике, нашего дорогого брата Шарипа Делимханова в спецоперации на Украине", - сообщил РИА Новости Дудаев.
В качестве доказательства он опубликовал в своем Telegram-канале видео с Делимхановым со словами: "Как видите, он в полном здравии и в лучшем расположении боевого духа".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.