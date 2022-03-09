https://ria.ru/20220309/ukraina-1777276676.html

Канада направит Украине новую партию военной техники

Канада направит Украине новую партию военной техники - РИА Новости, 09.03.2022

Канада направит Украине новую партию военной техники

Канада направит Украине новую партию высокоспециализированной военной техники, сообщил в среду премьер-министр Джастин Трюдо. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T13:41

2022-03-09T13:41

2022-03-09T13:41

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

канада

джастин трюдо

владимир зеленский

донбасс

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Канада направит Украине новую партию высокоспециализированной военной техники, сообщил в среду премьер-министр Джастин Трюдо."Только что поговорил с президентом Владимиром Зеленским. Я сообщил ему, что Канада отправит Украине еще партию высокоспециализированной военной техники. Мы также обсудили санкции против России и гуманитарную помощь Украине", - написал Трюдо в своем Twitter-аккаунте.По словам премьера, он также пригласил Зеленского выступить перед парламентом Канады.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html

https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, канада, джастин трюдо, владимир зеленский, донбасс