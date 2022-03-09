https://ria.ru/20220309/ukraina-1777276319.html

Замглавы минцифры Украины Борняков заявил, что его семья находится в Москве

Замглавы минцифры Украины Борняков заявил, что его семья находится в Москве - РИА Новости, 09.03.2022

Замглавы минцифры Украины Борняков заявил, что его семья находится в Москве

Замминистра цифровой трансформации Украины Александр Борняков заявил, что его семья находится в Москве и поддерживает президента РФ Владимира Путина. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T13:38

2022-03-09T13:38

2022-03-09T13:39

обострение ситуации в днр и лнр

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владимир путин

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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Замминистра цифровой трансформации Украины Александр Борняков заявил, что его семья находится в Москве и поддерживает президента РФ Владимира Путина."У меня семья в Москве, и я спросил их, что они думают о том, что происходит на Украине. Они сказали, что поддерживают Путина... я сказал им, что больше не хочу с ними разговаривать... Как мы можем быть родственниками после этого", - сообщил Борняков в интервью американской газете Politico.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 8 марта, уничтожены более 2,5 тысячи объектов военной инфраструктуры.

https://ria.ru/20220309/ukraina-1777267145.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, москва, владимир путин