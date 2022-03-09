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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220309/ukraina-1777271216.html
В МИД предупредили иностранцев, поехавших воевать на Украину
В МИД предупредили иностранцев, поехавших воевать на Украину - РИА Новости, 09.03.2022
В МИД предупредили иностранцев, поехавших воевать на Украину
Россия не несет ответственность за жизни иностранцев, которые решили принять участие в боевых действиях на Украине, заявила официальный представитель МИД Мария... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T13:17
2022-03-09T13:38
обострение ситуации в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Россия не несет ответственность за жизни иностранцев, которые решили принять участие в боевых действиях на Украине, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Любая вооруженная деятельность против российских военнослужащих будет незамедлительно пресекаться" — добавила она.Двадцать четвертого февраля Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Российская армия атакует военные объекты соседнего государства, есть жертвы с обеих сторон.На Украину прибывают иностранные наемники, которые, по сведениям российского Минобороны, готовят провокации и диверсии с применением оружия, поставляемого Западом.В Киеве сообщали, что общее число заявок от иностранцев на участие в конфликте на стороне Украины приблизилось к 20 тысячам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия
13:17 09.03.2022 (обновлено: 13:38 09.03.2022)
 
В МИД предупредили иностранцев, поехавших воевать на Украину

МИД: Россия не несет ответственности за жизни иностранцев, поехавших воевать на Украину

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Россия не несет ответственность за жизни иностранцев, которые решили принять участие в боевых действиях на Украине, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Любая вооруженная деятельность против российских военнослужащих будет незамедлительно пресекаться" — добавила она.
Двадцать четвертого февраля Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Российская армия атакует военные объекты соседнего государства, есть жертвы с обеих сторон.
На Украину прибывают иностранные наемники, которые, по сведениям российского Минобороны, готовят провокации и диверсии с применением оружия, поставляемого Западом.
В Киеве сообщали, что общее число заявок от иностранцев на участие в конфликте на стороне Украины приблизилось к 20 тысячам.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
7 марта, 17:20
Отправка наемников с Запада на Украину спровоцирует катастрофу, заявил МИД
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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