https://ria.ru/20220309/ukraina-1777271216.html

В МИД предупредили иностранцев, поехавших воевать на Украину

В МИД предупредили иностранцев, поехавших воевать на Украину - РИА Новости, 09.03.2022

В МИД предупредили иностранцев, поехавших воевать на Украину

Россия не несет ответственность за жизни иностранцев, которые решили принять участие в боевых действиях на Украине, заявила официальный представитель МИД Мария... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T13:17

2022-03-09T13:17

2022-03-09T13:38

обострение ситуации в днр и лнр

россия

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Россия не несет ответственность за жизни иностранцев, которые решили принять участие в боевых действиях на Украине, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Любая вооруженная деятельность против российских военнослужащих будет незамедлительно пресекаться" — добавила она.Двадцать четвертого февраля Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Российская армия атакует военные объекты соседнего государства, есть жертвы с обеих сторон.На Украину прибывают иностранные наемники, которые, по сведениям российского Минобороны, готовят провокации и диверсии с применением оружия, поставляемого Западом.В Киеве сообщали, что общее число заявок от иностранцев на участие в конфликте на стороне Украины приблизилось к 20 тысячам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220307/ukraina-1777058518.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия