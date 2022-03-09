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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Два миллиона украинцев попросили об эвакуации в Россию, заявила Захарова
Два миллиона украинцев попросили об эвакуации в Россию, заявила Захарова - РИА Новости, 09.03.2022
Два миллиона украинцев попросили об эвакуации в Россию, заявила Захарова
Около двух миллионов человек с Украины обратились с просьбой об эвакуации в Россию, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T12:57
2022-03-09T13:26
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
украина
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Около двух миллионов человек с Украины обратились с просьбой об эвакуации в Россию, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию" страны, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, украина, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
12:57 09.03.2022 (обновлено: 13:26 09.03.2022)
 
Два миллиона украинцев попросили об эвакуации в Россию, заявила Захарова

Представитель МИД Захарова заявила о просьбе 2 миллионов украинцев об эвакуации в Россию

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖенщина прощается с ребенком во время эвакуации из Горловки на территорию России
Женщина прощается с ребенком во время эвакуации из Горловки на территорию России - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Женщина прощается с ребенком во время эвакуации из Горловки на территорию России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Около двух миллионов человек с Украины обратились с просьбой об эвакуации в Россию, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.

"С просьбами об эвакуации в Россию обратилось около 2 миллионов человек. Уже перешли на российскую территорию около 140 тысяч человек", — сказала она.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию" страны, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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