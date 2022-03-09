https://ria.ru/20220309/ukraina-1777267145.html
Два миллиона украинцев попросили об эвакуации в Россию, заявила Захарова
Два миллиона украинцев попросили об эвакуации в Россию, заявила Захарова - РИА Новости, 09.03.2022
Два миллиона украинцев попросили об эвакуации в Россию, заявила Захарова
Около двух миллионов человек с Украины обратились с просьбой об эвакуации в Россию, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T12:57
2022-03-09T12:57
2022-03-09T13:26
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
украина
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Около двух миллионов человек с Украины обратились с просьбой об эвакуации в Россию, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию" страны, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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луганская народная республика
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, украина, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
12:57 09.03.2022 (обновлено: 13:26 09.03.2022)
Два миллиона украинцев попросили об эвакуации в Россию, заявила Захарова
Представитель МИД Захарова заявила о просьбе 2 миллионов украинцев об эвакуации в Россию