https://ria.ru/20220309/ukraina-1777267145.html

Два миллиона украинцев попросили об эвакуации в Россию, заявила Захарова

Два миллиона украинцев попросили об эвакуации в Россию, заявила Захарова - РИА Новости, 09.03.2022

Два миллиона украинцев попросили об эвакуации в Россию, заявила Захарова

Около двух миллионов человек с Украины обратились с просьбой об эвакуации в Россию, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T12:57

2022-03-09T12:57

2022-03-09T13:26

обострение ситуации в днр и лнр

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украина

мария захарова

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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Около двух миллионов человек с Украины обратились с просьбой об эвакуации в Россию, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию" страны, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220309/donbass-1777169350.html

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Ольга Фомченкова

в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, украина, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)