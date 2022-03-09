12:55 09.03.2022 (обновлено: 13:30 09.03.2022)
Замглавы минцифры Украины Борняков заявил, что эвакуировался из Киева
Замглавы минцифры Украины Борняков заявил, что не может раскрыть своего местонахождения
Вид Киева, 25 февраля 2022
ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Замминистра цифровой трансформации Украины Александр Борняков заявил об эвакуации из Киева ряда членов правительства. Как пишет газета Politico, Борнякова вывезли из Киева "с другими членами правительства".
"Нас эвакуировали из Киева, но я не могу сейчас раскрыть свое местоположение. Даже здесь мы иногда слышим звуки сирен и вынуждены уходить в укрытия", - сказал замминистра изданию. Борняков добавил, что он и его коллеги больше не ведут привычную жизнь, у них нет выходных, они работают сутки напролет.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 8 марта, уничтожены более 2,5 тысячи объектов военной инфраструктуры.
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