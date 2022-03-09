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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220309/ukraina-1777266598.html
Замглавы минцифры Украины Борняков заявил, что эвакуировался из Киева
Замглавы минцифры Украины Борняков заявил, что эвакуировался из Киева - РИА Новости, 09.03.2022
Замглавы минцифры Украины Борняков заявил, что эвакуировался из Киева
Замминистра цифровой трансформации Украины Александр Борняков заявил об эвакуации из Киева ряда членов правительства. Как пишет газета Politico, Борнякова... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T12:55
2022-03-09T13:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
киев
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Замминистра цифровой трансформации Украины Александр Борняков заявил об эвакуации из Киева ряда членов правительства. Как пишет газета Politico, Борнякова вывезли из Киева "с другими членами правительства"."Нас эвакуировали из Киева, но я не могу сейчас раскрыть свое местоположение. Даже здесь мы иногда слышим звуки сирен и вынуждены уходить в укрытия", - сказал замминистра изданию. Борняков добавил, что он и его коллеги больше не ведут привычную жизнь, у них нет выходных, они работают сутки напролет.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 8 марта, уничтожены более 2,5 тысячи объектов военной инфраструктуры.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220308/zelenskiy-1777188354.html
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353
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в мире, украина, киев, ситуация в днр и лнр
12:55 09.03.2022 (обновлено: 13:30 09.03.2022)
 
Замглавы минцифры Украины Борняков заявил, что эвакуировался из Киева

Замглавы минцифры Украины Борняков заявил, что не может раскрыть своего местонахождения

© REUTERS / Valentyn OgirenkoВид Киева, 25 февраля 2022
Вид Киева, 25 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Вид Киева, 25 февраля 2022
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Замминистра цифровой трансформации Украины Александр Борняков заявил об эвакуации из Киева ряда членов правительства. Как пишет газета Politico, Борнякова вывезли из Киева "с другими членами правительства".
"Нас эвакуировали из Киева, но я не могу сейчас раскрыть свое местоположение. Даже здесь мы иногда слышим звуки сирен и вынуждены уходить в укрытия", - сказал замминистра изданию. Борняков добавил, что он и его коллеги больше не ведут привычную жизнь, у них нет выходных, они работают сутки напролет.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
Вчера, 21:33
Проект "Война с фейками" назвал видео Зеленского из Киева поддельным
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 8 марта, уничтожены более 2,5 тысячи объектов военной инфраструктуры.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащие Национальной гвардии Украины в центре Киева - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
Вчера, 08:00
Киев пережил исход
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаКиевСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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