https://ria.ru/20220309/ukraina-1777257278.html

Лидеры конгресса США договорились о выделении помощи Украине, пишут СМИ

Лидеры конгресса США договорились о выделении помощи Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 09.03.2022

Лидеры конгресса США договорились о выделении помощи Украине, пишут СМИ

Лидеры конгресса США достигли двухпартийной договоренности о выделении Украине и европейским союзникам финансовой помощи в размере 13,6 миллиарда долларов,... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T12:18

2022-03-09T12:18

2022-03-09T12:31

экономика

украина

сша

конгресс сша

обострение ситуации в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593886983_0:107:3057:1827_1920x0_80_0_0_74cdca7f1faa41bc870f3d33ece7917f.jpg

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Лидеры конгресса США достигли двухпартийной договоренности о выделении Украине и европейским союзникам финансовой помощи в размере 13,6 миллиарда долларов, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.Во вторник президент США Джо Байден призвал конгресс утвердить пакет помощи Украине на 12 миллиардов долларов. Американские власти говорят, что средства пойдут в том числе на продолжение военной помощи Украине и укрепление "восточного фланга" НАТО. Ранее размер пакета оценивался в 10 миллиардов долларов.По данным агентства, лидеры партий в конгрессе планировали утвердить пакет помощи Украине в палате представителей в среду и в сенате - к концу недели. Однако срочность принятия решения объясняется желанием помочь Украине, "пока из-за военной мощи России не стало слишком поздно", отмечает агентство."Война в Европе сосредоточила все усилия конгресса на том, чтобы что-то предпринять и сделать это как можно скорее", - приводятся слова лидера демократов в сенате США Чака Шумера.Как пишет агентство, более 4 миллиардов долларов из пакета помощи предназначаются для Украины и стран Восточной Европы для того, чтобы они могли справиться с потоком беженцев с Украины, число которых уже достигло двух миллионов. Еще 6,7 миллиарда долларов выделяются для размещения войск и военного оборудования США в регионе и переброски американского военного материально-технического снабжения Украине и союзникам США. Также планируется оказание экономической помощи.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220309/ssha-1777190563.html

https://ria.ru/20220309/evropa-1777172095.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, украина, сша, конгресс сша, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр