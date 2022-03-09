12:18 09.03.2022 (обновлено: 12:31 09.03.2022)
Лидеры конгресса США договорились о выделении помощи Украине, пишут СМИ
AP: лидеры конгресса США договорились о выделении Украине и ЕС 13,6 миллиарда долларов
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Лидеры конгресса США достигли двухпартийной договоренности о выделении Украине и европейским союзникам финансовой помощи в размере 13,6 миллиарда долларов, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Во вторник президент США Джо Байден призвал конгресс утвердить пакет помощи Украине на 12 миллиардов долларов. Американские власти говорят, что средства пойдут в том числе на продолжение военной помощи Украине и укрепление "восточного фланга" НАТО. Ранее размер пакета оценивался в 10 миллиардов долларов.
По данным агентства, лидеры партий в конгрессе планировали утвердить пакет помощи Украине в палате представителей в среду и в сенате - к концу недели. Однако срочность принятия решения объясняется желанием помочь Украине, "пока из-за военной мощи России не стало слишком поздно", отмечает агентство.
"Война в Европе сосредоточила все усилия конгресса на том, чтобы что-то предпринять и сделать это как можно скорее", - приводятся слова лидера демократов в сенате США Чака Шумера.
Как пишет агентство, более 4 миллиардов долларов из пакета помощи предназначаются для Украины и стран Восточной Европы для того, чтобы они могли справиться с потоком беженцев с Украины, число которых уже достигло двух миллионов. Еще 6,7 миллиарда долларов выделяются для размещения войск и военного оборудования США в регионе и переброски американского военного материально-технического снабжения Украине и союзникам США. Также планируется оказание экономической помощи.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.