https://ria.ru/20220309/ukraina-1777253358.html
В ДНР заявили о подготовке Киевом провокации с гумкоридорами
В ДНР заявили о подготовке Киевом провокации с гумкоридорами - РИА Новости, 09.03.2022
В ДНР заявили о подготовке Киевом провокации с гумкоридорами
Украина готовит провокации с гуманитарными коридорами в Донецкой народной республике, заявили в местном штабе территориальной обороны. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T11:58
2022-03-09T11:58
2022-03-09T12:37
обострение ситуации в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
владимир путин
здоровье - общество
россия
луганская народная республика
мариуполь
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777153427_0:0:3616:2034_1920x0_80_0_0_82760f932b66f0d3da59afd6acb91d9c.jpg
ДОНЕЦК, 9 мар — РИА Новости. Украина готовит провокации с гуманитарными коридорами в Донецкой народной республике, заявили в местном штабе территориальной обороны."Киевский режим готовит очередные провокации с гуманитарными коридорами в Мариуполе и Волновахе", — говорится в сообщении в Telegram-канале.Отмечается, что выезды из городов могут быть заминированы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию" страны, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220309/ssha-1777190563.html
россия
луганская народная республика
мариуполь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777153427_774:0:3505:2048_1920x0_80_0_0_594601ac1fbc2106ed515eb0fcb1ae6b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
признание днр и лнр в россии, владимир путин, здоровье - общество, россия, луганская народная республика, мариуполь, вооруженные силы рф
11:58 09.03.2022 (обновлено: 12:37 09.03.2022)
В ДНР заявили о подготовке Киевом провокации с гумкоридорами
Штаб обороны ДНР: Киев готовит провокации с гумкоридорами в Мариуполе и Волновахе