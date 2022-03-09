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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220309/ukraina-1777253358.html
В ДНР заявили о подготовке Киевом провокации с гумкоридорами
В ДНР заявили о подготовке Киевом провокации с гумкоридорами - РИА Новости, 09.03.2022
В ДНР заявили о подготовке Киевом провокации с гумкоридорами
Украина готовит провокации с гуманитарными коридорами в Донецкой народной республике, заявили в местном штабе территориальной обороны. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T11:58
2022-03-09T12:37
обострение ситуации в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
владимир путин
здоровье - общество
россия
луганская народная республика
мариуполь
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 9 мар — РИА Новости. Украина готовит провокации с гуманитарными коридорами в Донецкой народной республике, заявили в местном штабе территориальной обороны."Киевский режим готовит очередные провокации с гуманитарными коридорами в Мариуполе и Волновахе", — говорится в сообщении в Telegram-канале.Отмечается, что выезды из городов могут быть заминированы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию" страны, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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признание днр и лнр в россии, владимир путин, здоровье - общество, россия, луганская народная республика, мариуполь, вооруженные силы рф
11:58 09.03.2022 (обновлено: 12:37 09.03.2022)
 
В ДНР заявили о подготовке Киевом провокации с гумкоридорами

Штаб обороны ДНР: Киев готовит провокации с гумкоридорами в Мариуполе и Волновахе

© REUTERS / Head for President's Office, UkraineЭвакуация из города Сумы
Эвакуация из города Сумы - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© REUTERS / Head for President's Office, Ukraine
Эвакуация из города Сумы
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 мар — РИА Новости. Украина готовит провокации с гуманитарными коридорами в Донецкой народной республике, заявили в местном штабе территориальной обороны.
"Киевский режим готовит очередные провокации с гуманитарными коридорами в Мариуполе и Волновахе", — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
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Отмечается, что выезды из городов могут быть заминированы.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию" страны, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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США скандалят по поводу того, кто виноват и что делать
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВладимир ПутинЗдоровье - ОбществоРоссияЛуганская Народная РеспубликаМариупольВооруженные силы РФ
 
 
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