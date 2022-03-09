11:42 09.03.2022 (обновлено: 11:54 09.03.2022)
Косачев назвал главную цель России на Украине
Сенатор Косачев: цель России на Украине — вернуть ее народу право определять свою политику
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Истинная цель России на Украине, в отличие от США, - вернуть ее народу право самостоятельно определять свою внешнюю и внутреннюю политику, написал в своем телеграмм-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Выступая вчера на тему запрета импорта из России энергоносителей, президент (Джо) Байден заявил, что РФ стремится удерживать Украину под контролем, но никогда не сможет добиться этого", - отметил сенатор.
"Наша страна никогда не стремилась и не стремится удерживать под контролем Украину. За доказательствами ходить не приходится, достаточно посмотреть на отношения России с ее ближайшими союзниками - Белоруссией, Казахстаном, Арменией и Киргизией (ЕАЭС). Кто в здравом уме возьмётся утверждать, что Россия контролирует эти страны?", - отметил он.
Наверное, могла бы попытаться, но осознанно не делает этого, выстраивая отношения на принципах равенства и уважения суверенитета, написал политик. "Потому что это и есть наше понимание партнёрства, в отличие от американского", - подчеркнул он.
По словам законодателя, именно США не признают никаких отношений со своими партнерами, кроме подконтрольных. Неверный шаг - и тут же санкции, а то и лишение покровительства. Одной из самых подконтрольных США стран в мире стала в последние годы Украина.
"Россия - это не США, если перефразировать крылатое выражение бывшего украинского президента (Леонида) Кучмы. Истинная цель России на Украине - вернуть ее народу право самостоятельно и демократично определять свою внешнюю и внутреннюю политику, свою судьбу. Именно так мы выстраиваем отношения с соседями и только так будем выстраивать их с будущей Украиной. С уважением к ее суверенитету и без попыток установить над ней контроль по американской модели", - заключил Косачев.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.