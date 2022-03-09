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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220309/ukraina-1777250316.html
Косачев назвал главную цель России на Украине
Косачев назвал главную цель России на Украине - РИА Новости, 09.03.2022
Косачев назвал главную цель России на Украине
Истинная цель России на Украине, в отличие от США, - вернуть ее народу право самостоятельно определять свою внешнюю и внутреннюю политику, написал в своем... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T11:42
2022-03-09T11:54
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
россия
армения
казахстан
вооруженные силы рф
евразийский экономический союз
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Истинная цель России на Украине, в отличие от США, - вернуть ее народу право самостоятельно определять свою внешнюю и внутреннюю политику, написал в своем телеграмм-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Выступая вчера на тему запрета импорта из России энергоносителей, президент (Джо) Байден заявил, что РФ стремится удерживать Украину под контролем, но никогда не сможет добиться этого", - отметил сенатор.По мнению Косачева, в основе феномена тотального недоверия к намерениям России со стороны США - их ложная интерпретация."Наша страна никогда не стремилась и не стремится удерживать под контролем Украину. За доказательствами ходить не приходится, достаточно посмотреть на отношения России с ее ближайшими союзниками - Белоруссией, Казахстаном, Арменией и Киргизией (ЕАЭС). Кто в здравом уме возьмётся утверждать, что Россия контролирует эти страны?", - отметил он.Наверное, могла бы попытаться, но осознанно не делает этого, выстраивая отношения на принципах равенства и уважения суверенитета, написал политик. "Потому что это и есть наше понимание партнёрства, в отличие от американского", - подчеркнул он.По словам законодателя, именно США не признают никаких отношений со своими партнерами, кроме подконтрольных. Неверный шаг - и тут же санкции, а то и лишение покровительства. Одной из самых подконтрольных США стран в мире стала в последние годы Украина."Россия - это не США, если перефразировать крылатое выражение бывшего украинского президента (Леонида) Кучмы. Истинная цель России на Украине - вернуть ее народу право самостоятельно и демократично определять свою внешнюю и внутреннюю политику, свою судьбу. Именно так мы выстраиваем отношения с соседями и только так будем выстраивать их с будущей Украиной. С уважением к ее суверенитету и без попыток установить над ней контроль по американской модели", - заключил Косачев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777211727.html
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владимир путин, россия, армения, казахстан, вооруженные силы рф, евразийский экономический союз, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
11:42 09.03.2022 (обновлено: 11:54 09.03.2022)
 
Косачев назвал главную цель России на Украине

Сенатор Косачев: цель России на Украине — вернуть ее народу право определять свою политику

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Истинная цель России на Украине, в отличие от США, - вернуть ее народу право самостоятельно определять свою внешнюю и внутреннюю политику, написал в своем телеграмм-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Выступая вчера на тему запрета импорта из России энергоносителей, президент (Джо) Байден заявил, что РФ стремится удерживать Украину под контролем, но никогда не сможет добиться этого", - отметил сенатор.
По мнению Косачева, в основе феномена тотального недоверия к намерениям России со стороны США - их ложная интерпретация.
"Наша страна никогда не стремилась и не стремится удерживать под контролем Украину. За доказательствами ходить не приходится, достаточно посмотреть на отношения России с ее ближайшими союзниками - Белоруссией, Казахстаном, Арменией и Киргизией (ЕАЭС). Кто в здравом уме возьмётся утверждать, что Россия контролирует эти страны?", - отметил он.
Наверное, могла бы попытаться, но осознанно не делает этого, выстраивая отношения на принципах равенства и уважения суверенитета, написал политик. "Потому что это и есть наше понимание партнёрства, в отличие от американского", - подчеркнул он.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
05:32
Reuters назвало исключение из санкций США против России
По словам законодателя, именно США не признают никаких отношений со своими партнерами, кроме подконтрольных. Неверный шаг - и тут же санкции, а то и лишение покровительства. Одной из самых подконтрольных США стран в мире стала в последние годы Украина.
"Россия - это не США, если перефразировать крылатое выражение бывшего украинского президента (Леонида) Кучмы. Истинная цель России на Украине - вернуть ее народу право самостоятельно и демократично определять свою внешнюю и внутреннюю политику, свою судьбу. Именно так мы выстраиваем отношения с соседями и только так будем выстраивать их с будущей Украиной. С уважением к ее суверенитету и без попыток установить над ней контроль по американской модели", - заключил Косачев.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Антонов рассказал, чего США боятся в ситуации на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинРоссияАрменияКазахстанВооруженные силы РФЕвразийский экономический союзПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСанкции в отношении России
 
 
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