https://ria.ru/20220309/ukraina-1777228564.html

Украина наращивала силы в Донбассе по распоряжению главкома ВСУ

Украина наращивала силы в Донбассе по распоряжению главкома ВСУ - РИА Новости, 09.03.2022

Украина наращивала силы в Донбассе по распоряжению главкома ВСУ

Мероприятия по наращиванию возможностей украинских военных на Донбассе велись по распоряжению главкома Вооруженных сил Украины с 19 января, следует из... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T09:45

2022-03-09T09:45

2022-03-09T09:45

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

валерий залужный

донбасс

днепр (город)

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762967389_0:0:1772:997_1920x0_80_0_0_a37973f56021be77b0d0bea745743861.jpg

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Мероприятия по наращиванию возможностей украинских военных на Донбассе велись по распоряжению главкома Вооруженных сил Украины с 19 января, следует из опубликованного министерством обороны РФ захваченного российским военными оригинала секретного приказа командующего национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана от 22 января 2022 года.Этот приказ подтверждает готовившуюся киевским режимом на март наступательную операцию в Донбассе.Как следует из приказа, он был издан "с целью исполнения мероприятий, определённых распоряжением главнокомандующего Вооружённых сил Украины от 19.01.2022 №39/304/78 с целью наращивания возможностей группировки объединённых сил на территории Донецкой и Луганской областей".Сам Балан в конце января заявил, что подал в отставку после того, как нацгвардеец расстрелял своих сослуживцев в Днепре. Вместо него указом Владимира Зеленского исполняющим обязанности командующего Нацгвардией Украины был назначен Юрий Лебедь.Главкомом ВСУ с конца июля 2021 года является Валерий Залужный.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

донбасс

днепр (город)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир зеленский, валерий залужный, донбасс, днепр (город), украина, вооруженные силы украины