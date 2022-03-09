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Украина наращивала силы в Донбассе по распоряжению главкома ВСУ
Украина наращивала силы в Донбассе по распоряжению главкома ВСУ - РИА Новости, 09.03.2022
Украина наращивала силы в Донбассе по распоряжению главкома ВСУ
Мероприятия по наращиванию возможностей украинских военных на Донбассе велись по распоряжению главкома Вооруженных сил Украины с 19 января, следует из... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T09:45
2022-03-09T09:45
2022-03-09T09:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
валерий залужный
донбасс
днепр (город)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Мероприятия по наращиванию возможностей украинских военных на Донбассе велись по распоряжению главкома Вооруженных сил Украины с 19 января, следует из опубликованного министерством обороны РФ захваченного российским военными оригинала секретного приказа командующего национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана от 22 января 2022 года.Этот приказ подтверждает готовившуюся киевским режимом на март наступательную операцию в Донбассе.Как следует из приказа, он был издан "с целью исполнения мероприятий, определённых распоряжением главнокомандующего Вооружённых сил Украины от 19.01.2022 №39/304/78 с целью наращивания возможностей группировки объединённых сил на территории Донецкой и Луганской областей".Сам Балан в конце января заявил, что подал в отставку после того, как нацгвардеец расстрелял своих сослуживцев в Днепре. Вместо него указом Владимира Зеленского исполняющим обязанности командующего Нацгвардией Украины был назначен Юрий Лебедь.Главкомом ВСУ с конца июля 2021 года является Валерий Залужный.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, валерий залужный, донбасс, днепр (город), украина, вооруженные силы украины
Украина наращивала силы в Донбассе по распоряжению главкома ВСУ
Украина наращивала силы в Донбассе с 19 января по распоряжению главкома ВСУ Балана