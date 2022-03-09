https://ria.ru/20220309/ukraina-1777213104.html

СМИ: украинские власти готовы согласиться на нейтральный статус страны

СМИ: украинские власти готовы согласиться на нейтральный статус страны - РИА Новости, 09.03.2022

СМИ: украинские власти готовы согласиться на нейтральный статус страны

Заявление партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" о необходимости заключения нового договора, гарантирующего безопасность страны,... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T06:37

2022-03-09T06:37

2022-03-09T09:17

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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турция

украина

партия "слуга народа"

владимир зеленский

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Заявление партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" о необходимости заключения нового договора, гарантирующего безопасность страны, показывает, что Киев согласился объявить нейтральный статус государства, пишет "Страна.ua".Ранее правящая партия Украины опубликовала заявление, в котором констатировала невозможность вступления в НАТО в ближайшие годы. В Киеве заявили о необходимости заключить новый международный договор, который заменит Будапештский меморандум и будет гарантировать безопасность страны от лица "США, Турции и государств-соседей". Также вариант Украины о гарантиях безопасности предлагает Москве юридически зафиксировать признание украинской государственности и гарантировать "отсутствие угроз Киеву".Издание отмечает, что хотя во время боевых действий заявление украинских властей "кажется не очень актуальным", оно может стать базой для будущих компромиссов после завершения российской спецоперации.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлениям Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/demilitarizatsiya-1776766238.html

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Игорь Манаширов

Игорь Манаширов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Манаширов

в мире, нато, россия, турция, украина, партия "слуга народа", владимир зеленский, владимир путин, москва