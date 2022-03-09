06:37 09.03.2022 (обновлено: 09:17 09.03.2022)
СМИ: украинские власти готовы согласиться на нейтральный статус страны
"Страна.ua": Украина готова на нейтральный статус и выдвинула для этого условия
Противотанковые конструкции в центре Киева. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Заявление партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" о необходимости заключения нового договора, гарантирующего безопасность страны, показывает, что Киев согласился объявить нейтральный статус государства, пишет "Страна.ua".
Ранее правящая партия Украины опубликовала заявление, в котором констатировала невозможность вступления в НАТО в ближайшие годы. В Киеве заявили о необходимости заключить новый международный договор, который заменит Будапештский меморандум и будет гарантировать безопасность страны от лица "США, Турции и государств-соседей". Также вариант Украины о гарантиях безопасности предлагает Москве юридически зафиксировать признание украинской государственности и гарантировать "отсутствие угроз Киеву".
"Заявление партии "Слуга народа" очень знаковое, так как впервые от украинской власти прозвучала формулировка — как видят в Киеве нейтральный статус государства, который требует Россия. По сути, в правящей партии согласились такой статус объявить (раз в НАТО не берут) и сопроводили условием по гарантиям безопасности, которые бы дали и Запад, и Турция, и Россия", — пишет портал.
Издание отмечает, что хотя во время боевых действий заявление украинских властей "кажется не очень актуальным", оно может стать базой для будущих компромиссов после завершения российской спецоперации.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлениям Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.