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Биолаборатории США на Украине несли прямую угрозу России, заявил эксперт
Биолаборатории США на Украине несли прямую угрозу России, заявил эксперт - РИА Новости, 09.03.2022
Биолаборатории США на Украине несли прямую угрозу России, заявил эксперт
Нельзя исключать, что в биолабораториях США на территории Украины разрабатывались технологии биологической войны, это непосредственная угроза безопасности... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T12:44
2022-03-09T12:44
2022-03-09T12:44
игорь кириллов
сша
россия
украина
министерство обороны сша
вооруженные силы рф
снг
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Нельзя исключать, что в биолабораториях США на территории Украины разрабатывались технологии биологической войны, это непосредственная угроза безопасности России, заявил РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь КоротченкоРоссийские военные обнаружили на Украине 30 биолабораторий по производству, возможно, биооружия, заказчиком работ является управление министерства обороны США по снижению военной угрозы, заявил ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."Эти работы носили явно военно-прикладной характер, и мы не можем исключать, что велись эксперименты и разрабатывались определенные операции и технологии, в том числе ведения биологической войны. Это была прямая, явная и непосредственная угроза безопасности России. Очевидно, что Россия должна поднимать этот вопрос в международных организациях, включая ООН, и требовать соответствующей международной реакции", - сказал Коротченко.По словам эксперта, США делают сейчас все, чтобы скрыть характер этих работ. "Это еще раз подтверждает необходимость ликвидации подобных объектов в любых странах СНГ, где они существуют на постсоветском пространстве", - подчеркнул он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь кириллов, сша, россия, украина, министерство обороны сша, вооруженные силы рф, снг
Биолаборатории США на Украине несли прямую угрозу России, заявил эксперт
Эксперт Коротченко: биолаборатории США на Украине несли прямую угрозу России