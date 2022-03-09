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Вучич объяснил, почему Сербия "вынуждена" осудить спецоперацию на Украине

Вучич объяснил, почему Сербия "вынуждена" осудить спецоперацию на Украине - РИА Новости, 09.03.2022

Вучич объяснил, почему Сербия "вынуждена" осудить спецоперацию на Украине

Власти Сербии были вынуждены поддержать резолюцию в ООН, осуждающую операцию РФ по демилитаризации на Украине, иначе нельзя было бы настаивать на принципе... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T00:16

2022-03-09T00:16

2022-03-09T01:19

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БЕЛГРАД, 9 мар – РИА Новости. Власти Сербии были вынуждены поддержать резолюцию в ООН, осуждающую операцию РФ по демилитаризации на Украине, иначе нельзя было бы настаивать на принципе территориальной целостности в ситуации с Косово и Метохией, заявил сербский президент Александр Вучич в эфире телеканала В92.В обращении к гражданам в минувшую среду Вучич сказал, что власти Сербии поддержали четыре из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине — те, что не предполагают санкции, власти Сербии не планируют отчуждать имущество российских компаний в стране. Как отмечал Вучич, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением."Что касается санкций, может быть я принужден, может быть я слаб, а они все храбрые, но это говорят люди, которые мешками выдавали сербов Гааге (международному трибуналу по бывшей Югославии – ред.)", — указал сербский лидер.Вучич ранее объяснил поддержку Белградом резолюции в ООН, осуждающей действия РФ на Украине, заботой о благополучии Сербии и внешним давлением. Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с сербским коллегой в субботу приветствовал поддержку Сербии резолюции в ООН.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220308/rossiya-1777078309.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, сербия, александр вучич, украина, владимир путин, эммануэль макрон, франция, россия, вооруженные силы рф, оон