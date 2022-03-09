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Вучич объяснил, почему Сербия "вынуждена" осудить спецоперацию на Украине
Вучич объяснил, почему Сербия "вынуждена" осудить спецоперацию на Украине - РИА Новости, 09.03.2022
Вучич объяснил, почему Сербия "вынуждена" осудить спецоперацию на Украине
Власти Сербии были вынуждены поддержать резолюцию в ООН, осуждающую операцию РФ по демилитаризации на Украине, иначе нельзя было бы настаивать на принципе... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T00:16
2022-03-09T01:19
в мире
сербия
александр вучич
украина
владимир путин
эммануэль макрон
франция
россия
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БЕЛГРАД, 9 мар – РИА Новости. Власти Сербии были вынуждены поддержать резолюцию в ООН, осуждающую операцию РФ по демилитаризации на Украине, иначе нельзя было бы настаивать на принципе территориальной целостности в ситуации с Косово и Метохией, заявил сербский президент Александр Вучич в эфире телеканала В92.В обращении к гражданам в минувшую среду Вучич сказал, что власти Сербии поддержали четыре из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине — те, что не предполагают санкции, власти Сербии не планируют отчуждать имущество российских компаний в стране. Как отмечал Вучич, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением."Что касается санкций, может быть я принужден, может быть я слаб, а они все храбрые, но это говорят люди, которые мешками выдавали сербов Гааге (международному трибуналу по бывшей Югославии – ред.)", — указал сербский лидер.Вучич ранее объяснил поддержку Белградом резолюции в ООН, осуждающей действия РФ на Украине, заботой о благополучии Сербии и внешним давлением. Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с сербским коллегой в субботу приветствовал поддержку Сербии резолюции в ООН.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220308/rossiya-1777078309.html
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в мире, сербия, александр вучич, украина, владимир путин, эммануэль макрон, франция, россия, вооруженные силы рф, оон
00:16 09.03.2022 (обновлено: 01:19 09.03.2022)
 
Вучич объяснил, почему Сербия "вынуждена" осудить спецоперацию на Украине

Вучич: если Сербия поддержит операцию России, не сможет настаивать на целостности с Косово

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 9 мар – РИА Новости. Власти Сербии были вынуждены поддержать резолюцию в ООН, осуждающую операцию РФ по демилитаризации на Украине, иначе нельзя было бы настаивать на принципе территориальной целостности в ситуации с Косово и Метохией, заявил сербский президент Александр Вучич в эфире телеканала В92.
В обращении к гражданам в минувшую среду Вучич сказал, что власти Сербии поддержали четыре из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине — те, что не предполагают санкции, власти Сербии не планируют отчуждать имущество российских компаний в стране. Как отмечал Вучич, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.

"Мы настаиваем на соблюдении территориальной целостности государств, это наш принцип. На этом мы основываем сохранение Косово и Метохии как части Сербии. Если бы не осудили вторжение на Украину, мы никогда бы больше не имели морального права приводить этот аргумент", — заявил Вучич.

"Что касается санкций, может быть я принужден, может быть я слаб, а они все храбрые, но это говорят люди, которые мешками выдавали сербов Гааге (международному трибуналу по бывшей Югославии – ред.)", — указал сербский лидер.
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Вучич ранее объяснил поддержку Белградом резолюции в ООН, осуждающей действия РФ на Украине, заботой о благополучии Сербии и внешним давлением. Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с сербским коллегой в субботу приветствовал поддержку Сербии резолюции в ООН.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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В миреСербияАлександр ВучичУкраинаВладимир ПутинЭммануэль МакронФранцияРоссияВооруженные силы РФООН
 
 
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