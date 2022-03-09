00:16 09.03.2022 (обновлено: 01:19 09.03.2022)
Вучич объяснил, почему Сербия "вынуждена" осудить спецоперацию на Украине
Вучич: если Сербия поддержит операцию России, не сможет настаивать на целостности с Косово
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 9 мар – РИА Новости. Власти Сербии были вынуждены поддержать резолюцию в ООН, осуждающую операцию РФ по демилитаризации на Украине, иначе нельзя было бы настаивать на принципе территориальной целостности в ситуации с Косово и Метохией, заявил сербский президент Александр Вучич в эфире телеканала В92.
В обращении к гражданам в минувшую среду Вучич сказал, что власти Сербии поддержали четыре из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине — те, что не предполагают санкции, власти Сербии не планируют отчуждать имущество российских компаний в стране. Как отмечал Вучич, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.
"Мы настаиваем на соблюдении территориальной целостности государств, это наш принцип. На этом мы основываем сохранение Косово и Метохии как части Сербии. Если бы не осудили вторжение на Украину, мы никогда бы больше не имели морального права приводить этот аргумент", — заявил Вучич.
"Что касается санкций, может быть я принужден, может быть я слаб, а они все храбрые, но это говорят люди, которые мешками выдавали сербов Гааге (международному трибуналу по бывшей Югославии – ред.)", — указал сербский лидер.
Вучич ранее объяснил поддержку Белградом резолюции в ООН, осуждающей действия РФ на Украине, заботой о благополучии Сербии и внешним давлением. Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с сербским коллегой в субботу приветствовал поддержку Сербии резолюции в ООН.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.