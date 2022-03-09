https://ria.ru/20220309/uchitel-1777304392.html
В Перми отстранили учителя, пожелавшего детям сгореть во время эвакуации
В Перми отстранили учителя, пожелавшего детям сгореть во время эвакуации - РИА Новости, 09.03.2022
В Перми отстранили учителя, пожелавшего детям сгореть во время эвакуации
Департамент образования Перми временно отстранил от работы педагога, который во время эвакуации школы из-за срабатывания пожарной тревоги пожелал детям сгореть. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T15:47
2022-03-09T15:47
2022-03-09T16:39
происшествия
образование - общество
пермь
пермский край
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УФА, 9 мар — РИА Новости. Департамент образования Перми временно отстранил от работы педагога, который во время эвакуации школы из-за срабатывания пожарной тревоги пожелал детям сгореть.Ряд краевых СМИ сообщает, что ученики пермской школы № 116 записали на телефон, как учитель физики желает школьникам сгореть.В информационно-аналитическом управлении Перми РИА Новости со ссылкой на краевой департамент образования рассказали, что "на период расследования факта некорректного высказывания педагог отстранена от работы"."Директору школы поручено провести разъяснительную работу с педагогическим коллективом по соблюдению норм профессиональной этики и служебного поведения", — пояснил собеседник агентства.
https://ria.ru/20220209/uchitelnitsa-1771882828.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, образование - общество, пермь, пермский край
15:47 09.03.2022 (обновлено: 16:39 09.03.2022)
В Перми отстранили учителя, пожелавшего детям сгореть во время эвакуации
Пермского учителя, во время эвакуации пожелавшего ученикам сгореть, отстранили от работы