https://ria.ru/20220309/uchitel-1777304392.html

В Перми отстранили учителя, пожелавшего детям сгореть во время эвакуации

В Перми отстранили учителя, пожелавшего детям сгореть во время эвакуации - РИА Новости, 09.03.2022

В Перми отстранили учителя, пожелавшего детям сгореть во время эвакуации

Департамент образования Перми временно отстранил от работы педагога, который во время эвакуации школы из-за срабатывания пожарной тревоги пожелал детям сгореть. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T15:47

2022-03-09T15:47

2022-03-09T16:39

происшествия

образование - общество

пермь

пермский край

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УФА, 9 мар — РИА Новости. Департамент образования Перми временно отстранил от работы педагога, который во время эвакуации школы из-за срабатывания пожарной тревоги пожелал детям сгореть.Ряд краевых СМИ сообщает, что ученики пермской школы № 116 записали на телефон, как учитель физики желает школьникам сгореть.В информационно-аналитическом управлении Перми РИА Новости со ссылкой на краевой департамент образования рассказали, что "на период расследования факта некорректного высказывания педагог отстранена от работы"."Директору школы поручено провести разъяснительную работу с педагогическим коллективом по соблюдению норм профессиональной этики и служебного поведения", — пояснил собеседник агентства.

https://ria.ru/20220209/uchitelnitsa-1771882828.html

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пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, образование - общество, пермь, пермский край