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В Перми отстранили учителя, пожелавшего детям сгореть во время эвакуации
В Перми отстранили учителя, пожелавшего детям сгореть во время эвакуации - РИА Новости, 09.03.2022
В Перми отстранили учителя, пожелавшего детям сгореть во время эвакуации
Департамент образования Перми временно отстранил от работы педагога, который во время эвакуации школы из-за срабатывания пожарной тревоги пожелал детям сгореть. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T15:47
2022-03-09T16:39
происшествия
образование - общество
пермь
пермский край
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УФА, 9 мар — РИА Новости. Департамент образования Перми временно отстранил от работы педагога, который во время эвакуации школы из-за срабатывания пожарной тревоги пожелал детям сгореть.Ряд краевых СМИ сообщает, что ученики пермской школы № 116 записали на телефон, как учитель физики желает школьникам сгореть.В информационно-аналитическом управлении Перми РИА Новости со ссылкой на краевой департамент образования рассказали, что "на период расследования факта некорректного высказывания педагог отстранена от работы"."Директору школы поручено провести разъяснительную работу с педагогическим коллективом по соблюдению норм профессиональной этики и служебного поведения", — пояснил собеседник агентства.
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происшествия, образование - общество, пермь, пермский край
15:47 09.03.2022 (обновлено: 16:39 09.03.2022)
 
В Перми отстранили учителя, пожелавшего детям сгореть во время эвакуации

Пермского учителя, во время эвакуации пожелавшего ученикам сгореть, отстранили от работы

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПрохожие на набережной реки Камы в Перми
Прохожие на набережной реки Камы в Перми - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Прохожие на набережной реки Камы в Перми
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УФА, 9 мар — РИА Новости. Департамент образования Перми временно отстранил от работы педагога, который во время эвакуации школы из-за срабатывания пожарной тревоги пожелал детям сгореть.
Ряд краевых СМИ сообщает, что ученики пермской школы № 116 записали на телефон, как учитель физики желает школьникам сгореть.
В информационно-аналитическом управлении Перми РИА Новости со ссылкой на краевой департамент образования рассказали, что "на период расследования факта некорректного высказывания педагог отстранена от работы".
"Директору школы поручено провести разъяснительную работу с педагогическим коллективом по соблюдению норм профессиональной этики и служебного поведения", — пояснил собеседник агентства.
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