https://ria.ru/20220309/turtsiya-1777301447.html

Турция отправила на Украину сирийских боевиков, сообщил источник

Турция отправила на Украину сирийских боевиков, сообщил источник - РИА Новости, 09.03.2022

Турция отправила на Украину сирийских боевиков, сообщил источник

Турция направила сирийских боевиков, которые оставались в Нагорном Карабахе после участия в конфликте с Арменией в 2020 году, воевать на Украину, сообщил РИА... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T15:35

2022-03-09T15:35

2022-03-09T15:35

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

сирия

армения

нагорный карабах

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777049160_0:205:2912:1843_1920x0_80_0_0_3ede41124f2a3e6be89b0e15c4f4b37c.jpg

АНТАКИЯ (Турция), 9 мар - РИА Новости. Турция направила сирийских боевиков, которые оставались в Нагорном Карабахе после участия в конфликте с Арменией в 2020 году, воевать на Украину, сообщил РИА Новости источник в сирийской оппозиции."Турция отправила более двух тысяч боевиков из Сирии в Нагорный Карабах для участия в боевых действиях против Армении в 2020 году, и большинство этих боевиков остались там после окончания военных действий. Турция переправила часть боевиков из Сирии и других стран из Карабаха на Украину, чтобы участвовать в конфликте на стороне украинской армии", - сказал источник.По его словам, прибывшие из Нагорного Карабаха на Украину боевики вступили в созданный украинскими властями после начала российской военной операции иностранный легион.По данным СМИ, в 2020 году турецкая разведка отправила в Нагорный Карабах порядка 2,5 тысячи боевиков для участия в военных действиях против Армении, из них погибли 300 человек, и часть вернулась в Сирию. В Нагорном Карабахе продолжали оставаться около 1 тысячи человек.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220309/ukraina-1777271216.html

сирия

армения

нагорный карабах

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сирия, армения, нагорный карабах, признание днр и лнр в россии