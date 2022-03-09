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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220309/turtsiya-1777301447.html
Турция отправила на Украину сирийских боевиков, сообщил источник
Турция отправила на Украину сирийских боевиков, сообщил источник - РИА Новости, 09.03.2022
Турция отправила на Украину сирийских боевиков, сообщил источник
Турция направила сирийских боевиков, которые оставались в Нагорном Карабахе после участия в конфликте с Арменией в 2020 году, воевать на Украину, сообщил РИА... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T15:35
2022-03-09T15:35
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сирия
армения
нагорный карабах
признание днр и лнр в россии
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АНТАКИЯ (Турция), 9 мар - РИА Новости. Турция направила сирийских боевиков, которые оставались в Нагорном Карабахе после участия в конфликте с Арменией в 2020 году, воевать на Украину, сообщил РИА Новости источник в сирийской оппозиции."Турция отправила более двух тысяч боевиков из Сирии в Нагорный Карабах для участия в боевых действиях против Армении в 2020 году, и большинство этих боевиков остались там после окончания военных действий. Турция переправила часть боевиков из Сирии и других стран из Карабаха на Украину, чтобы участвовать в конфликте на стороне украинской армии", - сказал источник.По его словам, прибывшие из Нагорного Карабаха на Украину боевики вступили в созданный украинскими властями после начала российской военной операции иностранный легион.По данным СМИ, в 2020 году турецкая разведка отправила в Нагорный Карабах порядка 2,5 тысячи боевиков для участия в военных действиях против Армении, из них погибли 300 человек, и часть вернулась в Сирию. В Нагорном Карабахе продолжали оставаться около 1 тысячи человек.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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сирия
армения
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в мире, сирия, армения, нагорный карабах, признание днр и лнр в россии
15:35 09.03.2022
 
Турция отправила на Украину сирийских боевиков, сообщил источник

Турция отправила на Украину сирийских боевиков из Карабаха

© REUTERS / Kai PfaffenbachИностранные наемники во Львове, Украина
Иностранные наемники во Львове, Украина - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© REUTERS / Kai Pfaffenbach
Иностранные наемники во Львове, Украина
Читать ria.ru в
АНТАКИЯ (Турция), 9 мар - РИА Новости. Турция направила сирийских боевиков, которые оставались в Нагорном Карабахе после участия в конфликте с Арменией в 2020 году, воевать на Украину, сообщил РИА Новости источник в сирийской оппозиции.
"Турция отправила более двух тысяч боевиков из Сирии в Нагорный Карабах для участия в боевых действиях против Армении в 2020 году, и большинство этих боевиков остались там после окончания военных действий. Турция переправила часть боевиков из Сирии и других стран из Карабаха на Украину, чтобы участвовать в конфликте на стороне украинской армии", - сказал источник.
По его словам, прибывшие из Нагорного Карабаха на Украину боевики вступили в созданный украинскими властями после начала российской военной операции иностранный легион.
По данным СМИ, в 2020 году турецкая разведка отправила в Нагорный Карабах порядка 2,5 тысячи боевиков для участия в военных действиях против Армении, из них погибли 300 человек, и часть вернулась в Сирию. В Нагорном Карабахе продолжали оставаться около 1 тысячи человек.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
13:17Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В МИД предупредили иностранцев, поехавших воевать на Украину
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСирияАрменияНагорный КарабахПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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