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"Один хот-дог по цене двух". Британцы возмутились ростом цен из-за ситуации на Украине
Британцы возмутились ростом цен из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 09.03.2022
"Один хот-дог по цене двух". Британцы возмутились ростом цен из-за ситуации на Украине
Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают возможное повышение цен на продукты питания и бензин из-за ситуации на Украине. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T16:55
2022-03-09T17:10
в мире
великобритания
украина
евросоюз
сша
россия
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают возможное повышение цен на продукты питания и бензин из-за ситуации на Украине.Поводом для обсуждения послужила статья, согласно которой известная британская сеть пекарен Greggs, специализирующаяся также на продаже сосисочных изделий, сэндвичей и сладостей, объявила о планах во второй раз за год поднять цены на свою продукцию."Мне, конечно, жалко Украину, но мне также жалко людей, которые здесь у нас не смогут свести концы с концами. Санкции заставляют страдать всех", — отметил hotpots."Немедленно отмените топливный налог!" — призвал Critical Thinking1."Вся эта ситуация стала следствием того, что США и западные страны используют Украину для провоцирования России. Они делают это как минимум с 2016 года", — считает nhuggy."Глобальный план по истреблению среднего класса в действии", — заявил Potatowithawig."У меня на работе кофе из автомата подорожал на десять центов за восемь дней! Только не говорите, что кофе нам тоже Украина поставляет", — заключила SANDRA.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов. Для некоторых госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
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в мире, великобритания, украина, евросоюз, сша, россия
16:55 09.03.2022 (обновлено: 17:10 09.03.2022)
 
Британцы возмутились ростом цен из-за ситуации на Украине

Читатели Daily Mail возмутились подорожанием продуктов питания из-за ситуации на Украине

© Fotolia / Gina SandersПродуктовая корзина
Продуктовая корзина - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© Fotolia / Gina Sanders
Продуктовая корзина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают возможное повышение цен на продукты питания и бензин из-за ситуации на Украине.
Поводом для обсуждения послужила статья, согласно которой известная британская сеть пекарен Greggs, специализирующаяся также на продаже сосисочных изделий, сэндвичей и сладостей, объявила о планах во второй раз за год поднять цены на свою продукцию.
"Власти могут тратить бесчисленные средства на решение конфликтов за границей и регулярно повышать себе зарплату, пока дома бедные и пожилые люди голодают и мерзнут", — написал beyond repair.
"Мне, конечно, жалко Украину, но мне также жалко людей, которые здесь у нас не смогут свести концы с концами. Санкции заставляют страдать всех", — отметил hotpots.
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"Лидеры продолжают загонять нас из одного кризиса в другой", — подчеркнул jo.
"Вся эта ситуация стала следствием того, что США и западные страны используют Украину для провоцирования России. Они делают это как минимум с 2016 года", — считает nhuggy.
"Глобальный план по истреблению среднего класса в действии", — заявил Potatowithawig.
"У меня на работе кофе из автомата подорожал на десять центов за восемь дней! Только не говорите, что кофе нам тоже Украина поставляет", — заключила SANDRA.
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Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов. Для некоторых госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
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