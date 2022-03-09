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Россияне, застрявшие в Таиланде, пока не знают, как попадут домой

Россияне, застрявшие в Таиланде, пока не знают, как попадут домой - РИА Новости, 09.03.2022

Россияне, застрявшие в Таиланде, пока не знают, как попадут домой

Туристы, которые застряли в Таиланде из-за отмены обратных рейсов российских авиакомпаний, пока не знают, как и когда попадут домой. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T15:09

2022-03-09T15:09

2022-03-09T15:10

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БАНГКОК, 9 мар – РИА Новости. Туристы, которые застряли в Таиланде из-за отмены обратных рейсов российских авиакомпаний, пока не знают, как и когда попадут домой."Мы тут с ребенком четырех лет, у нас были обратные билеты на середину марта, "Аэрофлот" с Пхукета, он отменен. Объявлено, что будут вывозные рейсы, но пока никакой информации у нас нет. Денег взяли в обрез, карточки перестают работать", – рассказала РИА Новости Татьяна из Москвы, приехавшая отдыхать в Таиланд с мужем и маленьким сыном."Мы зарегистрировались на сайте, предложенном "Госуслугами", но обратной связи пока нет, ждем. Гостиница у нас оплачена до следующей недели, а дальше, если не улетим, надо будет что-то придумывать", – сказала россиянка.По ее словам, если вернуться не получится, придется еще что-то делать с визой. Туристы въехали по программе, которая позволяет находиться в королевстве максимум 30 суток. По разным оценкам, на курортах Таиланда находятся сейчас от шести до семи тысяч соотечественников. Министерство туризма страны оценивает количество всех россиян, включая как отдыхающих, так и находящихся в Таиланде по долгосрочным визам, в семь тысяч человек."Точные цифры будут, хотя и не сразу. Такое было при ковидной эвакуации. Авиакомпании, конечно, всех вывезут, сомнений в этом нет. А сейчас, пока не все еще ясно с вывозными рейсами, важно начать помогать тем, кто находится в бедственном положении, питанием и размещением – тем, кому нечего есть и негде жить", – сказала РИА Новости Ирина Новикова, председатель координационного совета российских соотечественников по Азиатскому региону, находящаяся в настоящее время в Таиланде."И у Союза соотечественников в Таиланде, и у других общественных организаций и российских волонтерских групп, которые работают в этой стране, уже есть опыт ковидной эвакуации, когда застрявшим в Таиланде туристам предоставляли временное жилье и питание. Сейчас волонтеры всех этих групп стараются объединить усилия, вне зависимости от принадлежности к Союзу: это общее дело, и его надо делать вместе", – добавила она.По словам Новиковой, временный кризисный центр, образованный россиянами, живущими и работающими в Таиланде, уже получил около 200 заявок на помощь от российских туристов, у которых были билеты на отмененные авиарейсы."Помощь уже оказывается, особенно активно на Пхукете, где находится сейчас большинство россиян, приехавших на отдых", – сообщила она.По ее словам, есть проблемы, которые волонтеры не в состоянии решить самостоятельно, например, режима пребывания. "К нам обращаются уже десятки людей, у которых в последние дни закончилось действие виз или штампов безвизового въезда, и они фактически оказались в положении нелегальных мигрантов. Большая часть таких обращений приходит из Паттайи, но и в других туристических зонах такие случаи есть", – рассказала Новикова.По ее словам, на Пхукете российское генеральное консульство уже несколько дней выдает россиянам письма для иммиграционных властей с просьбой о продлении виз и безвизовых штампов из-за временного отсутствия обратных авиарейсов. Посольство России в Бангкоке также начало выдавать такие письма россиянам, в том числе тем, кто находится в Паттайе."Но проблема в том, что тем, у кого уже закончилось действие виз и штампов, письма могут и не помочь, это особая ситуация, которую, конечно, надо решать с таиландскими властями", – пояснила Новикова.Генеральный консул РФ на Пхукете Владимир Соснов сообщил РИА Новости, что на острове россиянам уже выдано более 500 писем для представления иммиграционным властям. "За последние дни мы выдали гражданам РФ более 500 писем, адресованных иммиграционным властям, для продления срока легального пребывания в Таиланде в связи с временным отсутствием обратных авиарейсов", – сказал агентству дипломат.Глава таиландского Управления по туризму Юттхасак Супхасон заявил во вторник газете Bangkok Post, что правительством страны рассматривается пакет мер помощи гражданам России и Украины, оказавшимся в трудном положении из-за отмены авиарейсов. По его словам, в пакет в том числе входит бесплатное продление виз и безвизовых штампов, а также предоставление жилья в случае необходимости и медицинской помощи, если больницы, в которые обращаются туристы, отказываются принимать страховки, выпущенные в России и на Украине.На момент публикации новости информации о принятии кабинетом министров Таиланда такого решения пока не поступало.

https://ria.ru/20220304/puteshestviya-1776585188.html

https://ria.ru/20220304/pkhuket-1776445070.html

https://ria.ru/20220301/tailand-1775901435.html

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Лана Баева

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