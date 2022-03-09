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https://ria.ru/20220309/swift-1777304817.html
Германия препятствует отключению Сбербанка от SWIFT, пишут СМИ
Германия препятствует отключению Сбербанка от SWIFT, пишут СМИ - РИА Новости, 09.03.2022
Германия препятствует отключению Сбербанка от SWIFT, пишут СМИ
ФРГ является основным препятствием в вопросе отключения Сбербанка от SWIFT, страна также выражала обеспокоенность из-за возможного ограничения доступа РФ к... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T15:48
2022-03-09T16:10
санкции в отношении россии
владимир путин
сша
россия
германия
сбербанк россии
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. ФРГ является основным препятствием в вопросе отключения Сбербанка от SWIFT, страна также выражала обеспокоенность из-за возможного ограничения доступа РФ к портам, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированных дипломатов и попавшие в его распоряжение документы."Берлин является ведущей державой, противодействующей попыткам внести ПАО "Сбербанк" в список российских финансовых учреждений, отключенных от SWIFT", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что Германия неоднократно выражала обеспокоенность по поводу этой меры в ходе дипломатических встреч в последние дни."Германия также высказывала обеспокоенность из-за продвинутых предложений об ограничении доступа к портам, заявляя, что эта мера может ударить по торговле товарами, не находящимися под санкциями", - отмечает агентство.По данным агентства, ФРГ, как и другие страны, также выступает против запрета на импорт нефти из РФ.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.
https://ria.ru/20220303/swift-1776158877.html
сша
россия
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санкции в отношении россии, владимир путин, сша, россия, германия, сбербанк россии
15:48 09.03.2022 (обновлено: 16:10 09.03.2022)
 
Германия препятствует отключению Сбербанка от SWIFT, пишут СМИ

Bloomberg: Германия препятствует отключению Сбербанка от SWIFT

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфис Сбербанка
Офис Сбербанка - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Офис Сбербанка
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. ФРГ является основным препятствием в вопросе отключения Сбербанка от SWIFT, страна также выражала обеспокоенность из-за возможного ограничения доступа РФ к портам, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированных дипломатов и попавшие в его распоряжение документы.
"Берлин является ведущей державой, противодействующей попыткам внести ПАО "Сбербанк" в список российских финансовых учреждений, отключенных от SWIFT", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что Германия неоднократно выражала обеспокоенность по поводу этой меры в ходе дипломатических встреч в последние дни.
"Германия также высказывала обеспокоенность из-за продвинутых предложений об ограничении доступа к портам, заявляя, что эта мера может ударить по торговле товарами, не находящимися под санкциями", - отмечает агентство.
По данным агентства, ФРГ, как и другие страны, также выступает против запрета на импорт нефти из РФ.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
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Санкции в отношении РоссииВладимир ПутинСШАРоссияГерманияСбербанк России
 
 
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