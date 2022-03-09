https://ria.ru/20220309/svyatynya-1776801395.html

"Политический вопрос". Где находится знаменитая христианская святыня

"Политический вопрос". Где находится знаменитая христианская святыня - РИА Новости, 09.03.2022

"Политический вопрос". Где находится знаменитая христианская святыня

Православные христиане отмечают необычный праздник — первое и второе обретение честной главы Иоанна Крестителя. История запутанная: никто достоверно не знает,... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T08:00

2022-03-09T08:00

2022-03-09T08:08

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости, Никита Бизин. Православные христиане отмечают необычный праздник — первое и второе обретение честной главы Иоанна Крестителя. История запутанная: никто достоверно не знает, где святыня сейчас. О величайшей загадке — в материале РИА Новости.Царский подарокСогласно Евангелию, царь Галилеи Ирод Антипа вступил в брак с женой брата, Иродиадой. Грех открыто осудил Иоанн Креститель. Разгневанный правитель заточил пророка в темницу.А его супруга и вовсе желала убить ненавистного обличителя. Вскоре такая возможность представилась. На одном из пиров Саломея, дочь Иродиады, "плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним". Царь сказал: она может просить все, чего захочет."Она вышла и спросила у матери своей: чего просить? Та отвечала: головы Иоанна Крестителя. И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя", — повествует евангелист Марк.Опечаленный Ирод не мог отказать. Вызвал оруженосца и повелел исполнить страшную просьбу. Кровавый дар преподнесли Иродиаде на блюде.Ученики, согласно Евангелию, тайно погребли тело Иоанна. Но что стало с головой — неизвестно. Сохранилось лишь предание, по которому царица спрятала ее во дворце. Однако жена домоправителя выкрала голову, положила в кувшин и похоронила на Елеонской горе напротив Иерусалима.Спустя десятки лет эту землю выкупил богатый христианин по имени Иннокентий. Он и обнаружил святыню. В церковный календарь событие вошло как Первое обретение главы Иоанна Крестителя.Перед смертью, опасаясь язычников, Иннокентий решил спрятать реликвию в своей церкви. Однако со временем храм обветшал и вскоре от него остались руины. И опять на долгое время глава Иоанна пропала.Нашли и потерялиВ IV веке, по легенде, Предтеча явился двум монахам-паломникам, которые приехали в Иерусалим, и указал им, где его голова. Они положили ее в мешок, но по дороге домой встретили горшечника из сирийского города Емесса.Оказалось, ему тоже явился во сне пророк и повелел "забрать у нерадивых монахов" реликвию. Горшечник так и сделал. Но спустя четыре года ее потеряли снова.В 452-м произошло Второе обретение главы Иоанна Предтечи: монах Маркелл раскопал ее в Емессе. Церковное предание гласит — святыню торжественно перенесли в Константинополь, где она и хранилась многие столетия. Однако еще в XVII веке французские историки писали: в средневековой Европе об этом событии ничего не знали. Напротив, там считали, что голова по-прежнему в Емессе.Достоверно известно одно — уже к X веку следы реликвии окончательно теряются. На сегодняшний день существует три версии ее местонахождения.Каждому по частиКогда в VIII веке к власти в Византии пришли иконоборцы, они начали уничтожать не только иконы, но и другие артефакты, считая их язычеством. Печальная участь грозила и главе Иоанна Предтечи.К счастью, верующим удалось ее спасти — в самый последний момент они перенесли святыню из Емесса в город Команы.Трудность в том, что в те времена было два города с таким названием. Один — в Каппадокии (территория современной Турции), другой — в Абхазии. Большинство ученых склоняются к первому варианту, поскольку причерноморские Команы на протяжении почти тысячи лет служили пристанищем для гонимых властью христиан.В 843-м иконоборцев свергли. Тогда же главу доставили в Константинополь. Это событие Церковь называет Третьим обретением.Затем, в годы правления императора Константина IX Мономаха главу поделили на несколько частей. Хранились они в разных храмах византийской столицы.Но в 1204-м крестоносцы увезли некоторые части в Европу. Одна из них оказалась во французском городе Амьене, другая — в Риме. То, что завоеватели не успели забрать, доставили в Великую Лавру на Афоне. Впоследствии части главы Предтечи распространились по всей Европе."В Средние века происходил постоянный обмен реликвиями. Ведь тогда они играли не только духовную, но и важную политическую роль", — отметил в интервью британский искусствовед Энтони Истмонд.Армянская легендаПо другой версии, святыню спрятали от иконоборцев в Команах Каппадокийских, но оттуда привезли в Иберию (территория современной Грузии). Там она хранилась до XIII века, пока ею не завладел брат правителя земли Арцах (ныне Нагорный Карабах) по имени Джалал Дола.Согласно хроникам, он вручил главу брату, однако через некоторое время потребовал обратно. Но тот отказался."Тогда Джалал Дола силою отнял ее у брата и привез в края Гандзак, в гавар Арцаха, в родовую усыпальницу свою. И поместил он ее там и над ней построил удивительную и восхитительную церковь католике во славу Бога Христа и Крестителя его святого Иоанна. А день освящения церкви назвал ее именем святого Иоанна Гандзасара", — повествует армянский летописец.В руках мусульманТретья версия: святыню вывезли из Емесса намного раньше VIII века и вскоре она попала в Дамаск.По византийской традиции главу погребли в богато украшенном храме VI века, стены которого уцелели до наших дней. Теперь это часть четвертой по значимости мусульманской мечети — Омейядской.По легенде строители наткнулись на безымянную гробницу. Решили ее разрушить, но едва нанесли несколько ударов — из камня пошла кровь.Местные христиане рассказали халифу Аль-Валиду, строившему мечеть, что в могиле покоится глава Иоанна Предтечи. Тогда он приказал возвести над этим местом шатер. Сегодня перед христианской святыней возносят молитвы тысячи мусульман, которые почитают Крестителя как одного из пророков ислама.Впрочем, достоверно никто не знает, погребена глава целиком или же это одна из ее частей. Серьезных исследований не проводили. То же касается и реликвий, хранящихся в Риме, Амьене, на Афоне и в Нагорном Карабахе. По словам ученых, решить загадку невозможно — слишком мало данных.

https://ria.ru/20220109/david-1765652353.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

грузия, турция, абхазия, аналитика - религия и мировоззрение