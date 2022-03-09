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Штаб обороны ДНР: националисты намерены уничтожить священников в Никольском

Штаб обороны ДНР: националисты намерены уничтожить священников в Никольском - РИА Новости, 09.03.2022

Штаб обороны ДНР: националисты намерены уничтожить священников в Никольском

Националисты планируют уничтожить священнослужителей монастыря в селе Никольское Волновахского района, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T21:16

2022-03-09T21:16

2022-03-09T21:33

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ДОНЕЦК, 9 мар - РИА Новости. Националисты планируют уничтожить священнослужителей монастыря в селе Никольское Волновахского района, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."Мирные жители села Никольское сообщили о подготовке националистической группировкой боевиков, находящихся в населенном пункте, к зачистке Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря, обители Батюшки Зосимы", - говорится в сообщении штаба в его Telegram-канале.Как указывается в сообщении, "боевики намерены убить священнослужителей, поскольку люди отказались мобилизоваться и воевать с русскими"."Призываем командование украинских парамилитарных формирований нацистов не допустить кровопролития. Каждый из вас на отдельном контроле!" - говорится в заявлении.Районный центр Волноваха имеет стратегическое значение. Он находится на автодороге, связывающей Донецк с Мариуполем, вторым по величине городом ДНР, который пытаются взять под контроль вооруженные силы республики. В Волновахе, обеспечивая выход мирных жителей, 5 марта погиб Владимир Жога, командир батальона "Спарта", одного из наиболее известных подразделений ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html

https://ria.ru/20220304/ukraina-1776414706.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, ситуация в днр и лнр, украина