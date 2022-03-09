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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Штаб обороны ДНР: националисты намерены уничтожить священников в Никольском
Штаб обороны ДНР: националисты намерены уничтожить священников в Никольском - РИА Новости, 09.03.2022
Штаб обороны ДНР: националисты намерены уничтожить священников в Никольском
Националисты планируют уничтожить священнослужителей монастыря в селе Никольское Волновахского района, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T21:16
2022-03-09T21:33
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
украина
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ДОНЕЦК, 9 мар - РИА Новости. Националисты планируют уничтожить священнослужителей монастыря в селе Никольское Волновахского района, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."Мирные жители села Никольское сообщили о подготовке националистической группировкой боевиков, находящихся в населенном пункте, к зачистке Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря, обители Батюшки Зосимы", - говорится в сообщении штаба в его Telegram-канале.Как указывается в сообщении, "боевики намерены убить священнослужителей, поскольку люди отказались мобилизоваться и воевать с русскими"."Призываем командование украинских парамилитарных формирований нацистов не допустить кровопролития. Каждый из вас на отдельном контроле!" - говорится в заявлении.Районный центр Волноваха имеет стратегическое значение. Он находится на автодороге, связывающей Донецк с Мариуполем, вторым по величине городом ДНР, который пытаются взять под контроль вооруженные силы республики. В Волновахе, обеспечивая выход мирных жителей, 5 марта погиб Владимир Жога, командир батальона "Спарта", одного из наиболее известных подразделений ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, украина
21:16 09.03.2022 (обновлено: 21:33 09.03.2022)
 
Штаб обороны ДНР: националисты намерены уничтожить священников в Никольском

Штаб обороны ДНР: националисты планируют уничтожить священнослужителей в селе Никольское

© AP Photo / Emilio MorenattiСолдаты ВСУ на бронетранспортере
Солдаты ВСУ на бронетранспортере - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
Солдаты ВСУ на бронетранспортере
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 мар - РИА Новости. Националисты планируют уничтожить священнослужителей монастыря в селе Никольское Волновахского района, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"Мирные жители села Никольское сообщили о подготовке националистической группировкой боевиков, находящихся в населенном пункте, к зачистке Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря, обители Батюшки Зосимы", - говорится в сообщении штаба в его Telegram-канале.
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Как указывается в сообщении, "боевики намерены убить священнослужителей, поскольку люди отказались мобилизоваться и воевать с русскими".
"Призываем командование украинских парамилитарных формирований нацистов не допустить кровопролития. Каждый из вас на отдельном контроле!" - говорится в заявлении.
Районный центр Волноваха имеет стратегическое значение. Он находится на автодороге, связывающей Донецк с Мариуполем, вторым по величине городом ДНР, который пытаются взять под контроль вооруженные силы республики. В Волновахе, обеспечивая выход мирных жителей, 5 марта погиб Владимир Жога, командир батальона "Спарта", одного из наиболее известных подразделений ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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