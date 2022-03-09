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США не хотят увязывать контакты с Россией по СВПД с Украиной, заявила Псаки
США не хотят увязывать контакты с Россией по СВПД с Украиной, заявила Псаки - РИА Новости, 09.03.2022
США не хотят увязывать контакты с Россией по СВПД с Украиной, заявила Псаки
США продолжают контакты с Россией по поводу восстановления ядерной сделки с Ираном и не хотят увязывать этот вопрос с санкциями из-за событий на Украине,... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T23:22
2022-03-09T23:22
в мире
сша
россия
иран
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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ВАШИНГТОН, 9 мар – РИА Новости. США продолжают контакты с Россией по поводу восстановления ядерной сделки с Ираном и не хотят увязывать этот вопрос с санкциями из-за событий на Украине, сказала официальный представитель Белого дома Джен Псаки."Наша команда продолжает взаимодействие с партнерами по иранской сделке, включая Россию... Мы считаем, что Россия разделяет общий интерес не позволить Ирану обзавестись ядерным оружием", - сказала она.Псаки исключила возможность увязки переговоров, проходящих в Вене, с темой антироссийских санкций из-за украинских событий."С нашей точки зрения нет ничего, что следовало бы требовать от США или предлагаться Соединенными Штатами касательно санкций против России... Мы считаем, что у нас здесь общая цель", - сказала она.
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в мире, сша, россия, иран, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
23:22 09.03.2022
 
США не хотят увязывать контакты с Россией по СВПД с Украиной, заявила Псаки

В Белом доме не хотят увязывать контакты с Россией по СВПД с событиями на Украине

© AP Photo / Evan VucciПресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 мар – РИА Новости. США продолжают контакты с Россией по поводу восстановления ядерной сделки с Ираном и не хотят увязывать этот вопрос с санкциями из-за событий на Украине, сказала официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
"Наша команда продолжает взаимодействие с партнерами по иранской сделке, включая Россию... Мы считаем, что Россия разделяет общий интерес не позволить Ирану обзавестись ядерным оружием", - сказала она.
Псаки исключила возможность увязки переговоров, проходящих в Вене, с темой антироссийских санкций из-за украинских событий.
"С нашей точки зрения нет ничего, что следовало бы требовать от США или предлагаться Соединенными Штатами касательно санкций против России... Мы считаем, что у нас здесь общая цель", - сказала она.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 13:08
Лавров надеется, что переговоры по СВПД увенчаются успехом
 
В миреСШАРоссияИранСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
 
 
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