https://ria.ru/20220309/svpd-1777378180.html
США не хотят увязывать контакты с Россией по СВПД с Украиной, заявила Псаки
США не хотят увязывать контакты с Россией по СВПД с Украиной, заявила Псаки - РИА Новости, 09.03.2022
США не хотят увязывать контакты с Россией по СВПД с Украиной, заявила Псаки
США продолжают контакты с Россией по поводу восстановления ядерной сделки с Ираном и не хотят увязывать этот вопрос с санкциями из-за событий на Украине,... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T23:22
2022-03-09T23:22
2022-03-09T23:22
в мире
сша
россия
иран
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599202064_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7637e764f4e7e19477378738234e09a9.jpg
ВАШИНГТОН, 9 мар – РИА Новости. США продолжают контакты с Россией по поводу восстановления ядерной сделки с Ираном и не хотят увязывать этот вопрос с санкциями из-за событий на Украине, сказала официальный представитель Белого дома Джен Псаки."Наша команда продолжает взаимодействие с партнерами по иранской сделке, включая Россию... Мы считаем, что Россия разделяет общий интерес не позволить Ирану обзавестись ядерным оружием", - сказала она.Псаки исключила возможность увязки переговоров, проходящих в Вене, с темой антироссийских санкций из-за украинских событий."С нашей точки зрения нет ничего, что следовало бы требовать от США или предлагаться Соединенными Штатами касательно санкций против России... Мы считаем, что у нас здесь общая цель", - сказала она.
https://ria.ru/20220301/svpd-1775800649.html
сша
россия
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599202064_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_64f453024acaa8cf3aa8f55a3e1cd198.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, иран, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
США не хотят увязывать контакты с Россией по СВПД с Украиной, заявила Псаки
В Белом доме не хотят увязывать контакты с Россией по СВПД с событиями на Украине