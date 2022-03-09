https://ria.ru/20220309/svpd-1777378180.html

США не хотят увязывать контакты с Россией по СВПД с Украиной, заявила Псаки

США не хотят увязывать контакты с Россией по СВПД с Украиной, заявила Псаки - РИА Новости, 09.03.2022

США не хотят увязывать контакты с Россией по СВПД с Украиной, заявила Псаки

США продолжают контакты с Россией по поводу восстановления ядерной сделки с Ираном и не хотят увязывать этот вопрос с санкциями из-за событий на Украине,... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T23:22

2022-03-09T23:22

2022-03-09T23:22

в мире

сша

россия

иран

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599202064_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7637e764f4e7e19477378738234e09a9.jpg

ВАШИНГТОН, 9 мар – РИА Новости. США продолжают контакты с Россией по поводу восстановления ядерной сделки с Ираном и не хотят увязывать этот вопрос с санкциями из-за событий на Украине, сказала официальный представитель Белого дома Джен Псаки."Наша команда продолжает взаимодействие с партнерами по иранской сделке, включая Россию... Мы считаем, что Россия разделяет общий интерес не позволить Ирану обзавестись ядерным оружием", - сказала она.Псаки исключила возможность увязки переговоров, проходящих в Вене, с темой антироссийских санкций из-за украинских событий."С нашей точки зрения нет ничего, что следовало бы требовать от США или предлагаться Соединенными Штатами касательно санкций против России... Мы считаем, что у нас здесь общая цель", - сказала она.

https://ria.ru/20220301/svpd-1775800649.html

сша

россия

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, сша, россия, иран, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)