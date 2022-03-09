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Затонувшее в 1915 году судно Endurance обнаружили у берегов Антарктиды
Затонувшее в 1915 году судно Endurance обнаружили у берегов Антарктиды - РИА Новости, 09.03.2022
Затонувшее в 1915 году судно Endurance обнаружили у берегов Антарктиды
Затонувшее в 1915 году экспедиционное судно Endurance обнаружено в море Уэдделла около берегов Антарктиды на глубине трех тысяч метров, говорится в заявлении... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T15:45
2022-03-09T15:45
фолклендские острова
в мире
антарктида
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Затонувшее в 1915 году экспедиционное судно Endurance обнаружено в море Уэдделла около берегов Антарктиды на глубине трех тысяч метров, говорится в заявлении Фонда морского наследия Фолклендских островов.Судно Endurance затонуло в 1915 году в море Уэдделла в ходе трансарктического похода, организованного знаменитым британским полярником Эрнестом Шеклтоном. Из-за льда образовалась пробоина, в связи с чем судно начало тонуть. Endurance так и не достиг берегов Антарктики. Всем членам экипажа удалось спастись."Фонд морского наследия Фолклендских островов рад объявить, что экспедиция Endurance22 обнаружила обломки Endurance - корабля сэра Эрнеста Шеклтона", - сообщается в заявлении фонда, которое опубликовано на сайте экспедиции.Отмечается, что Endurance был найден на глубине 3008 метров в море Уэдделла. Один из руководителей экспедиции подчеркнул, что для обнаружения судна были использованы новейшие подводные технологии.
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фолклендские острова, в мире, антарктида
15:45 09.03.2022
 
Затонувшее в 1915 году судно Endurance обнаружили у берегов Антарктиды

Затонувшее в 1915 году судно Endurance обнаружили в море Уэдделла у берегов Антарктиды

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАйсберги у побережья Антарктиды
Айсберги у побережья Антарктиды - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Айсберги у побережья Антарктиды
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Затонувшее в 1915 году экспедиционное судно Endurance обнаружено в море Уэдделла около берегов Антарктиды на глубине трех тысяч метров, говорится в заявлении Фонда морского наследия Фолклендских островов.
Судно Endurance затонуло в 1915 году в море Уэдделла в ходе трансарктического похода, организованного знаменитым британским полярником Эрнестом Шеклтоном. Из-за льда образовалась пробоина, в связи с чем судно начало тонуть. Endurance так и не достиг берегов Антарктики. Всем членам экипажа удалось спастись.
"Фонд морского наследия Фолклендских островов рад объявить, что экспедиция Endurance22 обнаружила обломки Endurance - корабля сэра Эрнеста Шеклтона", - сообщается в заявлении фонда, которое опубликовано на сайте экспедиции.
Отмечается, что Endurance был найден на глубине 3008 метров в море Уэдделла. Один из руководителей экспедиции подчеркнул, что для обнаружения судна были использованы новейшие подводные технологии.
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