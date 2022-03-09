https://ria.ru/20220309/sudno-1777303698.html

Затонувшее в 1915 году судно Endurance обнаружили у берегов Антарктиды

Затонувшее в 1915 году судно Endurance обнаружили у берегов Антарктиды - РИА Новости, 09.03.2022

Затонувшее в 1915 году судно Endurance обнаружили у берегов Антарктиды

Затонувшее в 1915 году экспедиционное судно Endurance обнаружено в море Уэдделла около берегов Антарктиды на глубине трех тысяч метров, говорится в заявлении... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T15:45

2022-03-09T15:45

2022-03-09T15:45

фолклендские острова

в мире

антарктида

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Затонувшее в 1915 году экспедиционное судно Endurance обнаружено в море Уэдделла около берегов Антарктиды на глубине трех тысяч метров, говорится в заявлении Фонда морского наследия Фолклендских островов.Судно Endurance затонуло в 1915 году в море Уэдделла в ходе трансарктического похода, организованного знаменитым британским полярником Эрнестом Шеклтоном. Из-за льда образовалась пробоина, в связи с чем судно начало тонуть. Endurance так и не достиг берегов Антарктики. Всем членам экипажа удалось спастись."Фонд морского наследия Фолклендских островов рад объявить, что экспедиция Endurance22 обнаружила обломки Endurance - корабля сэра Эрнеста Шеклтона", - сообщается в заявлении фонда, которое опубликовано на сайте экспедиции.Отмечается, что Endurance был найден на глубине 3008 метров в море Уэдделла. Один из руководителей экспедиции подчеркнул, что для обнаружения судна были использованы новейшие подводные технологии.

https://ria.ru/20220208/led-1771686796.html

фолклендские острова

антарктида

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

фолклендские острова, в мире, антарктида