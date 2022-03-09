https://ria.ru/20220309/sud-1777328599.html

PGNiG сообщила, что выиграла у "Газпрома" в апелляционном суде Швеции

PGNiG сообщила, что выиграла у "Газпрома" в апелляционном суде Швеции - РИА Новости, 09.03.2022

PGNiG сообщила, что выиграла у "Газпрома" в апелляционном суде Швеции

Польская PGNiG выиграла у "Газпрома" в апелляционном суде Швеции: он отклонил ходатайство российской компании об отмене решения по цене на поставляемый по... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T17:17

2022-03-09T17:17

2022-03-09T17:36

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Польская PGNiG выиграла у "Газпрома" в апелляционном суде Швеции: он отклонил ходатайство российской компании об отмене решения по цене на поставляемый по "Ямальскому контракту" газ, сообщает PGNiG."PGNiG выиграла у "Газпрома" в апелляционном суде Швеции. Апелляционный суд Стокгольма отклонил ходатайство "Газпрома" об отмене решения Арбитражного суда о цене на газ, поставляемый по "Ямальскому контракту", которое вынесено в пользу PGNiG", - говорится в сообщении."Мы удовлетворены решением шведского суда, который полностью отверг обвинения "Газпрома". Спустя почти семь лет после начала арбитражного разбирательства PGNiG против "Газпрома" дело значительно приблизилось к полному завершению", - подчеркнул председатель правления PGNiG SA Павел Маевский, слова которого приводятся в релизе.Отмечается, что "Газпром" потребовал отменить окончательное решение Арбитражного суда Стокгольма от 30 марта 2020 года (о снижении контрактной цены за поставляемый "Газпром" газ на основании контракта купли-продажи природного газа в Польшу от 25 сентября 1996 года), утверждая, что суд превысил свои полномочия по разрешению споров между сторонами по "Ямальскому контракту". Апелляционный суд отклонил аргументы "Газпрома" и признал ходатайство необоснованным. Кроме того, суд постановил, что "Газпром" должен возместить PGNiG расходы на юридическое представительство. В связи с прецедентным характером дела было предоставлено право на подачу кассационной жалобы в Верховный суд.Решение Арбитражного суда в Стокгольме, которое оспаривал "Газпром", касалось пересмотра ценовых условий по "Ямальскому контракту" с ноября 2014 года на основании запроса PGNiG о пересмотре цен. PGNiG в мае 2015 года из-за невозможности достижения мирового соглашения подала запрос на арбитраж против "Газпрома", а в феврале 2016 года представила исковое заявление. В марте 2020 года арбитраж вынес решение, изменив формулу цены на газ, поставляемый по контракту. В июне 2020 года "Газпром" оспорил это решение по формальным основаниям."Газпром" в результате арбитражного решения возместил польской компании 1,5 миллиарда долларов в счёт нового расчёта за уже поставленный газ в соответствии с формулой цены, определённой Арбитражным судом. PGNiG использовала возмещённую сумму, в частности, на развитие собственной деятельности по разведке и добыче на норвежском континентальном шельфе, включая приобретение 21 лицензии, принадлежащей INOES E&P Norge, что соответствует стратегии компании по диверсификации источников и маршрутов поставки газа, также отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220307/novak-1777090395.html

https://ria.ru/20220309/evropa-1777172095.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

pgnig, газпром, польша, швеция, экономика, россия, в мире, природный газ