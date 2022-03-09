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https://ria.ru/20220309/sud-1777313532.html
На суде по делу MH17 не заслушали ни одного свидетеля, заявила адвокат
На суде по делу MH17 не заслушали ни одного свидетеля, заявила адвокат - РИА Новости, 09.03.2022
На суде по делу MH17 не заслушали ни одного свидетеля, заявила адвокат
На суде по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины не был заслушан ни один свидетель при том, что могли быть опрошены сотни свидетелей, заявила адвокат... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T16:26
2022-03-09T17:17
в мире
крушение малайзийского boeing под донецком
россия
киев
сша
вооруженные силы рф
бук (зенитный ракетный комплекс)
украина
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СХИПХОЛ (Нидерланды), 9 мар - РИА Новости, Анастасия Иванова. На суде по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины не был заслушан ни один свидетель при том, что могли быть опрошены сотни свидетелей, заявила адвокат обвиняемого Сабине тен Дуссхате.В понедельник в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол окружной суд Гааги продолжил рассмотрение дела об авиакатастрофе рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году.На заседаниях в марте на суде выступает защита обвиняемого россиянина Олега Пулатова, которого представляют голландские адвокаты Сабине тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк."Мы не смогли заслушать ни одного свидетеля. И это при том, что в деле 60 000 страниц. Я уже не говорю об экспертах и следователях, но свидетелях, которые могли бы предоставить показания о фактах, которые имели место. При этом, что следственная группа могла опросить сотни свидетелей из разных стран", - сказала адвокат на заседании суда в среду.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По делу проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.Пулатова на суде представляет международная группа адвокатов, остальных подозреваемых судят заочно.С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.В декабре 2021 года прокуратура Нидерландов выступила с обвинительным актом, потребовав приговорить всех четырёх обвиняемых к пожизненному заключению "за уничтожение самолета в составе организованной группы, которое привело к гибели 298 человек, и убийство пассажиров, находившихся на борту".Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры. Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности. МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование является предвзятым и однобоким. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.
https://ria.ru/20220309/mh17-1777259361.html
https://ria.ru/20210728/svideteli-1743126256.html
https://ria.ru/20211222/mh17-1764899087.html
россия
киев
сша
украина
нидерланды
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в мире, крушение малайзийского boeing под донецком, россия, киев, сша, вооруженные силы рф, бук (зенитный ракетный комплекс), украина, нидерланды, гаага
16:26 09.03.2022 (обновлено: 17:17 09.03.2022)
 
На суде по делу MH17 не заслушали ни одного свидетеля, заявила адвокат

Адвокат тен Дуссхате заявила, что на суде по делу MH17 не заслушали ни одного свидетеля

© Максим Блинов / Перейти в фотобанкРеконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды
Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды
© Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды
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СХИПХОЛ (Нидерланды), 9 мар - РИА Новости, Анастасия Иванова. На суде по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины не был заслушан ни один свидетель при том, что могли быть опрошены сотни свидетелей, заявила адвокат обвиняемого Сабине тен Дуссхате.
В понедельник в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол окружной суд Гааги продолжил рассмотрение дела об авиакатастрофе рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году.
Обломки потерпевшего крушение малайзийского Boeing 777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
Вчера, 12:25
Адвокат заявила о нарушении прав Пулатова, обвиняемого по делу MH17
На заседаниях в марте на суде выступает защита обвиняемого россиянина Олега Пулатова, которого представляют голландские адвокаты Сабине тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк.
"Мы не смогли заслушать ни одного свидетеля. И это при том, что в деле 60 000 страниц. Я уже не говорю об экспертах и следователях, но свидетелях, которые могли бы предоставить показания о фактах, которые имели место. При этом, что следственная группа могла опросить сотни свидетелей из разных стран", - сказала адвокат на заседании суда в среду.
Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По делу проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.
Пулатова на суде представляет международная группа адвокатов, остальных подозреваемых судят заочно.
Председательствующий судья Хендрик Стинхейс осматривает обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
28 июля 2021, 08:00
Голландцы нашли "ценных свидетелей по делу "Боинга": кот уже убит
С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.
В декабре 2021 года прокуратура Нидерландов выступила с обвинительным актом, потребовав приговорить всех четырёх обвиняемых к пожизненному заключению "за уничтожение самолета в составе организованной группы, которое привело к гибели 298 человек, и убийство пассажиров, находившихся на борту".
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
22 декабря 2021, 13:46
Процесс по делу MH17 кишит двойными стандартами, заявил Лавров
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры. Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.
Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности. МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование является предвзятым и однобоким. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.
 
В миреКрушение малайзийского Boeing под ДонецкомРоссияКиевСШАВооруженные силы РФБук (зенитный ракетный комплекс)УкраинаНидерландыГаага
 
 
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