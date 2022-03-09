https://ria.ru/20220309/sud-1777313532.html

На суде по делу MH17 не заслушали ни одного свидетеля, заявила адвокат

На суде по делу MH17 не заслушали ни одного свидетеля, заявила адвокат - РИА Новости, 09.03.2022

На суде по делу MH17 не заслушали ни одного свидетеля, заявила адвокат

На суде по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины не был заслушан ни один свидетель при том, что могли быть опрошены сотни свидетелей, заявила адвокат... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T16:26

2022-03-09T16:26

2022-03-09T17:17

в мире

крушение малайзийского boeing под донецком

россия

киев

сша

вооруженные силы рф

бук (зенитный ракетный комплекс)

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764902046_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_fec70a09a30b25c964a33402d15de378.jpg

СХИПХОЛ (Нидерланды), 9 мар - РИА Новости, Анастасия Иванова. На суде по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины не был заслушан ни один свидетель при том, что могли быть опрошены сотни свидетелей, заявила адвокат обвиняемого Сабине тен Дуссхате.В понедельник в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол окружной суд Гааги продолжил рассмотрение дела об авиакатастрофе рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году.На заседаниях в марте на суде выступает защита обвиняемого россиянина Олега Пулатова, которого представляют голландские адвокаты Сабине тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк."Мы не смогли заслушать ни одного свидетеля. И это при том, что в деле 60 000 страниц. Я уже не говорю об экспертах и следователях, но свидетелях, которые могли бы предоставить показания о фактах, которые имели место. При этом, что следственная группа могла опросить сотни свидетелей из разных стран", - сказала адвокат на заседании суда в среду.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По делу проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.Пулатова на суде представляет международная группа адвокатов, остальных подозреваемых судят заочно.С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.В декабре 2021 года прокуратура Нидерландов выступила с обвинительным актом, потребовав приговорить всех четырёх обвиняемых к пожизненному заключению "за уничтожение самолета в составе организованной группы, которое привело к гибели 298 человек, и убийство пассажиров, находившихся на борту".Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры. Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности. МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование является предвзятым и однобоким. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.

https://ria.ru/20220309/mh17-1777259361.html

https://ria.ru/20210728/svideteli-1743126256.html

https://ria.ru/20211222/mh17-1764899087.html

россия

киев

сша

украина

нидерланды

гаага

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, крушение малайзийского boeing под донецком, россия, киев, сша, вооруженные силы рф, бук (зенитный ракетный комплекс), украина, нидерланды, гаага