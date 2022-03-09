https://ria.ru/20220309/sud-1777305701.html

ВС признал незаконным отказ "Рив Гош" возвращать деньги за сертификат

ВС признал незаконным отказ "Рив Гош" возвращать деньги за сертификат - РИА Новости, 09.03.2022

ВС признал незаконным отказ "Рив Гош" возвращать деньги за сертификат

Верховный суд России в среду признал незаконным действующее в сети парфюмерных магазинов "Рив Гош" правило, запрещающее покупателям возвращать подарочные карты... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T15:52

2022-03-09T15:52

2022-03-09T15:52

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

верховный суд рф

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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Верховный суд России в среду признал незаконным действующее в сети парфюмерных магазинов "Рив Гош" правило, запрещающее покупателям возвращать подарочные карты с получением обратно внесенной на карту суммы предоплаты, сообщил РИА Новости представитель суда.Ранее в Роспотребнадзор пожаловалась покупательница из Новокузнецка, которая не нашла в магазине нужный товар и потребовала от магазина вернуть деньги за подарочную карту, но ей было отказано.Ведомство в 2020 году проверило компанию "Аромалюкс" (бренд "Рив Гош") и признало незаконным пункт в ее правилах продажи и обращения подарочных карт, запрещающий их свободный возврат, предписало устранить нарушение и оштрафовало компанию на 10 тысяч рублей за нарушение прав потребителей."Аромалюкс" оспорила акты Роспотребнадзора в суде. Арбитражные суд трех инстанций в Северо-Западном округе поддержали компанию. Они пришли к выводу, что подарочный сертификат не является товаром и на него, соответственно, не распространяются правила возврата товаров. "Подарочные карты являются особым объектом гражданского оборота", - писал, в частности, суд первой инстанции.В то же время суды указали, что к возврату подарочных карт применимы нормы о возврате предоплаты. "Возврат предоплаты возможен в случае, если покупателем был востребован товар, а продавцом отказано в передаче товара", - отметил апелляционный суд. Информация о таком порядке возврата предоплаты содержится в правилах "Рив Гош".В данном же случае, в отсутствие отказа продавца, требование о возврате предоплаты, по мнению судов, по своей правовой природе является односторонним отказом от исполнения обязательств. "Для сферы розничной купли-продажи такой отказ не предусмотрен ни ГК РФ, ни законодательством о защите прав потребителей", - говорится в постановлении апелляционного суда.Между тем, судья ВС РФ Денис Тютин, изучив кассационную жалобу кемеровского Роспотребнадзора, решил, что доводы в ней заслуживают внимания, в связи с чем передал дело для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам. Коллегия судебные акты трех инстанций отменила и в удовлетворении требований компании "Аромалюкс" отказала. Мотивы такого решения станут известны после опубликования полного текста постановления.

https://ria.ru/20220209/samooborona-1771894850.html

https://ria.ru/20220126/sud-1769617414.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), верховный суд рф