Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220309/sud-1777305701.html
ВС признал незаконным отказ "Рив Гош" возвращать деньги за сертификат
ВС признал незаконным отказ "Рив Гош" возвращать деньги за сертификат - РИА Новости, 09.03.2022
ВС признал незаконным отказ "Рив Гош" возвращать деньги за сертификат
Верховный суд России в среду признал незаконным действующее в сети парфюмерных магазинов "Рив Гош" правило, запрещающее покупателям возвращать подарочные карты... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T15:52
2022-03-09T15:52
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
верховный суд рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148365/83/1483658383_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b62cb0383648a807dc62892c34472c88.jpg
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Верховный суд России в среду признал незаконным действующее в сети парфюмерных магазинов "Рив Гош" правило, запрещающее покупателям возвращать подарочные карты с получением обратно внесенной на карту суммы предоплаты, сообщил РИА Новости представитель суда.Ранее в Роспотребнадзор пожаловалась покупательница из Новокузнецка, которая не нашла в магазине нужный товар и потребовала от магазина вернуть деньги за подарочную карту, но ей было отказано.Ведомство в 2020 году проверило компанию "Аромалюкс" (бренд "Рив Гош") и признало незаконным пункт в ее правилах продажи и обращения подарочных карт, запрещающий их свободный возврат, предписало устранить нарушение и оштрафовало компанию на 10 тысяч рублей за нарушение прав потребителей."Аромалюкс" оспорила акты Роспотребнадзора в суде. Арбитражные суд трех инстанций в Северо-Западном округе поддержали компанию. Они пришли к выводу, что подарочный сертификат не является товаром и на него, соответственно, не распространяются правила возврата товаров. "Подарочные карты являются особым объектом гражданского оборота", - писал, в частности, суд первой инстанции.В то же время суды указали, что к возврату подарочных карт применимы нормы о возврате предоплаты. "Возврат предоплаты возможен в случае, если покупателем был востребован товар, а продавцом отказано в передаче товара", - отметил апелляционный суд. Информация о таком порядке возврата предоплаты содержится в правилах "Рив Гош".В данном же случае, в отсутствие отказа продавца, требование о возврате предоплаты, по мнению судов, по своей правовой природе является односторонним отказом от исполнения обязательств. "Для сферы розничной купли-продажи такой отказ не предусмотрен ни ГК РФ, ни законодательством о защите прав потребителей", - говорится в постановлении апелляционного суда.Между тем, судья ВС РФ Денис Тютин, изучив кассационную жалобу кемеровского Роспотребнадзора, решил, что доводы в ней заслуживают внимания, в связи с чем передал дело для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам. Коллегия судебные акты трех инстанций отменила и в удовлетворении требований компании "Аромалюкс" отказала. Мотивы такого решения станут известны после опубликования полного текста постановления.
https://ria.ru/20220209/samooborona-1771894850.html
https://ria.ru/20220126/sud-1769617414.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148365/83/1483658383_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_877d31fd66f9d5a8b2e8b5c8a7246cef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), верховный суд рф
15:52 09.03.2022
 
ВС признал незаконным отказ "Рив Гош" возвращать деньги за сертификат

Верховный суд признал незаконным отказ "Рив Гош" возвращать деньги за подарочную карту

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Верховный суд России в среду признал незаконным действующее в сети парфюмерных магазинов "Рив Гош" правило, запрещающее покупателям возвращать подарочные карты с получением обратно внесенной на карту суммы предоплаты, сообщил РИА Новости представитель суда.
Ранее в Роспотребнадзор пожаловалась покупательница из Новокузнецка, которая не нашла в магазине нужный товар и потребовала от магазина вернуть деньги за подарочную карту, но ей было отказано.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
9 февраля, 15:27
Верховный суд объяснит, как рассматривать дела о превышении самообороны
Ведомство в 2020 году проверило компанию "Аромалюкс" (бренд "Рив Гош") и признало незаконным пункт в ее правилах продажи и обращения подарочных карт, запрещающий их свободный возврат, предписало устранить нарушение и оштрафовало компанию на 10 тысяч рублей за нарушение прав потребителей.
"Аромалюкс" оспорила акты Роспотребнадзора в суде. Арбитражные суд трех инстанций в Северо-Западном округе поддержали компанию. Они пришли к выводу, что подарочный сертификат не является товаром и на него, соответственно, не распространяются правила возврата товаров. "Подарочные карты являются особым объектом гражданского оборота", - писал, в частности, суд первой инстанции.
В то же время суды указали, что к возврату подарочных карт применимы нормы о возврате предоплаты. "Возврат предоплаты возможен в случае, если покупателем был востребован товар, а продавцом отказано в передаче товара", - отметил апелляционный суд. Информация о таком порядке возврата предоплаты содержится в правилах "Рив Гош".
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
26 января, 14:52
Верховный суд вступился за женщину, оскорбившую правосудие в тексте жалобы
В данном же случае, в отсутствие отказа продавца, требование о возврате предоплаты, по мнению судов, по своей правовой природе является односторонним отказом от исполнения обязательств. "Для сферы розничной купли-продажи такой отказ не предусмотрен ни ГК РФ, ни законодательством о защите прав потребителей", - говорится в постановлении апелляционного суда.
Между тем, судья ВС РФ Денис Тютин, изучив кассационную жалобу кемеровского Роспотребнадзора, решил, что доводы в ней заслуживают внимания, в связи с чем передал дело для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам. Коллегия судебные акты трех инстанций отменила и в удовлетворении требований компании "Аромалюкс" отказала. Мотивы такого решения станут известны после опубликования полного текста постановления.
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Верховный суд РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала