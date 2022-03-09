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В МИД объяснили, почему Россия воздержалась от участия в заседании суда ООН
В МИД объяснили, почему Россия воздержалась от участия в заседании суда ООН - РИА Новости, 09.03.2022
В МИД объяснили, почему Россия воздержалась от участия в заседании суда ООН
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия воздержалась от участия в заседании Международного суда ООН в Гааге, инициированного... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T13:02
2022-03-09T13:29
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
гаага
международный суд оон
в мире
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
оон
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия воздержалась от участия в заседании Международного суда ООН в Гааге, инициированного Украиной, ввиду очевидной абсурдности иска Киева, а также потому, что Москве не было дано достаточно времени для формирования ответной позиции.Международный суд ООН в Гааге в понедельник начал слушания по иску Украины, которая требует принять "временные меры" для прекращения российской военной операции. Российская делегация не присутствовала на открытии заседания в Гааге, в ходе прямой трансляции были продемонстрированы пустые места, предназначенные для российских представителей. Как сообщила в начале слушаний председатель суда, "письмом от 5 марта 2022 года посол России в Нидерландах Александр Шульгин уведомил о том, что российские власти не намерены участвовать в устных процедурах". Она добавила, что суд сожалеет о неучастии России."В виду очевидной абсурдности украинского иска, явной недостаточности отведённого России времени для формирования ответной позиции, а также по соображениям в том числе и безопасности было принято решение воздержаться от участия в этом заседании суда",- сказала она на брифинге, добавив, что посольство России в Нидерландах направило письмо с разъяснением своей позицией и просьбой удалить это дело из списка суда.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220228/sud-1775459296.html
гаага
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), гаага, международный суд оон, в мире, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, оон, нидерланды
13:02 09.03.2022 (обновлено: 13:29 09.03.2022)
 
В МИД объяснили, почему Россия воздержалась от участия в заседании суда ООН

Захарова: Россия не участвует в заседании суда ООН из-за очевидной абсурдности иска

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВид на здание Международного суда ООН в Гааге
Вид на здание Международного суда ООН в Гааге - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вид на здание Международного суда ООН в Гааге
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия воздержалась от участия в заседании Международного суда ООН в Гааге, инициированного Украиной, ввиду очевидной абсурдности иска Киева, а также потому, что Москве не было дано достаточно времени для формирования ответной позиции.
Международный суд ООН в Гааге в понедельник начал слушания по иску Украины, которая требует принять "временные меры" для прекращения российской военной операции. Российская делегация не присутствовала на открытии заседания в Гааге, в ходе прямой трансляции были продемонстрированы пустые места, предназначенные для российских представителей. Как сообщила в начале слушаний председатель суда, "письмом от 5 марта 2022 года посол России в Нидерландах Александр Шульгин уведомил о том, что российские власти не намерены участвовать в устных процедурах". Она добавила, что суд сожалеет о неучастии России.
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"В виду очевидной абсурдности украинского иска, явной недостаточности отведённого России времени для формирования ответной позиции, а также по соображениям в том числе и безопасности было принято решение воздержаться от участия в этом заседании суда",- сказала она на брифинге, добавив, что посольство России в Нидерландах направило письмо с разъяснением своей позицией и просьбой удалить это дело из списка суда.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ГаагаМеждународный суд ООНВ миреВладимир ПутинРоссияВооруженные силы РФООННидерланды
 
 
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