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Конституционный суд России вышел из конференции европейских судов
Конституционный суд России вышел из конференции европейских судов - РИА Новости, 09.03.2022
Конституционный суд России вышел из конференции европейских судов
Конституционный суд (КС) России заявил о выходе с 5 марта из Конференции европейских конституционных судов (КЕКС). РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T12:18
2022-03-09T16:36
конституционный суд рф
в мире
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мар — РИА Новости. Конституционный суд (КС) России заявил о выходе с 5 марта из Конференции европейских конституционных судов (КЕКС).Как отмечается в заявлении КС России, 4 марта председательствующий в КЕКС по инициативе нескольких судов — членов КЕКС, направил всем членам Конференции протоколы для голосования (по электронной почте) по вопросу о прекращении или приостановлении членства Конституционного суда Российской Федерации и ассоциированного членства Конституционного суда Республики Беларусь в КЕКС."Членство Конституционного суда Российской Федерации в КЕКС авторы данной инициативы предлагают прекратить "с учетом того, что Конституционный суд Российской Федерации в решении от 19 марта 2014 года оправдал аннексию Крыма", он "является одним из государственных учреждений, которые не выразили явного неодобрения в отношении действий Российской Федерации на Украине", "таким образом, эффективного лояльного сотрудничества между КЕКС и Конституционным судом Российской Федерации, который является одним из высших конституционных органов этого государства, больше ожидать нельзя", — поясняется в заявлении.По оценке КС России, сам факт ускоренного вынесения вопроса на голосование и предшествующая этому переписка подтверждают, что КЕКС, вопреки ее уставным целям и задачам, "оказалась не в состоянии дистанцироваться от участия в решении политических вопросов"."КЕКС посчитала возможным явно и открыто, в совершенно неприемлемой для судов форме присоединиться к односторонней и предвзятой позиции, занимаемой правительствами соответствующих стран в отношении последних событий на Украине", — констатирует КС России.Как отмечается в заявлении КС, это свидетельствует "о недопустимой и опасной политизации КЕКС, об искаженном понимании роли и предназначения органов конституционного правосудия".Конституционный суд подчеркивает, что может осуществлять свои полномочия исключительно в процессуальных рамках, очерченных конституцией. Функционируя в системе разделения властей, Конституционный суд не вправе выступать по собственной инициативе с какими-либо официальными решениями и сентенциями о правомерности/неправомерности актов и действий других государственных органов и тем более делать политические заявления. Иное неизбежно ведет к дискредитации правосудия."С учетом изложенного и подтверждая свою приверженность тем целям и ценностям, ради которых КЕКС была изначально образована, Конституционный суд Российской Федерации в сложившихся обстоятельствах считает невозможным свое дальнейшее участие в КЕКС и заявляет о своем выходе из нее с 5 марта 2022 года", — говорится в заявлении КС.
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конституционный суд рф, в мире, политика, россия, белоруссия
12:18 09.03.2022 (обновлено: 16:36 09.03.2022)
 
Конституционный суд России вышел из конференции европейских судов

Конституционный суд России 5 марта вышел из Конференции европейских конституционных судов

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНа заседании Конституционного суда России
На заседании Конституционного суда России - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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На заседании Конституционного суда России
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мар — РИА Новости. Конституционный суд (КС) России заявил о выходе с 5 марта из Конференции европейских конституционных судов (КЕКС).
Как отмечается в заявлении КС России, 4 марта председательствующий в КЕКС по инициативе нескольких судов — членов КЕКС, направил всем членам Конференции протоколы для голосования (по электронной почте) по вопросу о прекращении или приостановлении членства Конституционного суда Российской Федерации и ассоциированного членства Конституционного суда Республики Беларусь в КЕКС.
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"Членство Конституционного суда Российской Федерации в КЕКС авторы данной инициативы предлагают прекратить "с учетом того, что Конституционный суд Российской Федерации в решении от 19 марта 2014 года оправдал аннексию Крыма", он "является одним из государственных учреждений, которые не выразили явного неодобрения в отношении действий Российской Федерации на Украине", "таким образом, эффективного лояльного сотрудничества между КЕКС и Конституционным судом Российской Федерации, который является одним из высших конституционных органов этого государства, больше ожидать нельзя", — поясняется в заявлении.
По оценке КС России, сам факт ускоренного вынесения вопроса на голосование и предшествующая этому переписка подтверждают, что КЕКС, вопреки ее уставным целям и задачам, "оказалась не в состоянии дистанцироваться от участия в решении политических вопросов".
"КЕКС посчитала возможным явно и открыто, в совершенно неприемлемой для судов форме присоединиться к односторонней и предвзятой позиции, занимаемой правительствами соответствующих стран в отношении последних событий на Украине", — констатирует КС России.
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Как отмечается в заявлении КС, это свидетельствует "о недопустимой и опасной политизации КЕКС, об искаженном понимании роли и предназначения органов конституционного правосудия".
Конституционный суд подчеркивает, что может осуществлять свои полномочия исключительно в процессуальных рамках, очерченных конституцией. Функционируя в системе разделения властей, Конституционный суд не вправе выступать по собственной инициативе с какими-либо официальными решениями и сентенциями о правомерности/неправомерности актов и действий других государственных органов и тем более делать политические заявления. Иное неизбежно ведет к дискредитации правосудия.
"С учетом изложенного и подтверждая свою приверженность тем целям и ценностям, ради которых КЕКС была изначально образована, Конституционный суд Российской Федерации в сложившихся обстоятельствах считает невозможным свое дальнейшее участие в КЕКС и заявляет о своем выходе из нее с 5 марта 2022 года", — говорится в заявлении КС.
 
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