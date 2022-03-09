https://ria.ru/20220309/sud-1777257378.html

Конституционный суд России вышел из конференции европейских судов

Конституционный суд России вышел из конференции европейских судов - РИА Новости, 09.03.2022

Конституционный суд России вышел из конференции европейских судов

Конституционный суд (КС) России заявил о выходе с 5 марта из Конференции европейских конституционных судов (КЕКС). РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T12:18

2022-03-09T12:18

2022-03-09T16:36

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мар — РИА Новости. Конституционный суд (КС) России заявил о выходе с 5 марта из Конференции европейских конституционных судов (КЕКС).Как отмечается в заявлении КС России, 4 марта председательствующий в КЕКС по инициативе нескольких судов — членов КЕКС, направил всем членам Конференции протоколы для голосования (по электронной почте) по вопросу о прекращении или приостановлении членства Конституционного суда Российской Федерации и ассоциированного членства Конституционного суда Республики Беларусь в КЕКС."Членство Конституционного суда Российской Федерации в КЕКС авторы данной инициативы предлагают прекратить "с учетом того, что Конституционный суд Российской Федерации в решении от 19 марта 2014 года оправдал аннексию Крыма", он "является одним из государственных учреждений, которые не выразили явного неодобрения в отношении действий Российской Федерации на Украине", "таким образом, эффективного лояльного сотрудничества между КЕКС и Конституционным судом Российской Федерации, который является одним из высших конституционных органов этого государства, больше ожидать нельзя", — поясняется в заявлении.По оценке КС России, сам факт ускоренного вынесения вопроса на голосование и предшествующая этому переписка подтверждают, что КЕКС, вопреки ее уставным целям и задачам, "оказалась не в состоянии дистанцироваться от участия в решении политических вопросов"."КЕКС посчитала возможным явно и открыто, в совершенно неприемлемой для судов форме присоединиться к односторонней и предвзятой позиции, занимаемой правительствами соответствующих стран в отношении последних событий на Украине", — констатирует КС России.Как отмечается в заявлении КС, это свидетельствует "о недопустимой и опасной политизации КЕКС, об искаженном понимании роли и предназначения органов конституционного правосудия".Конституционный суд подчеркивает, что может осуществлять свои полномочия исключительно в процессуальных рамках, очерченных конституцией. Функционируя в системе разделения властей, Конституционный суд не вправе выступать по собственной инициативе с какими-либо официальными решениями и сентенциями о правомерности/неправомерности актов и действий других государственных органов и тем более делать политические заявления. Иное неизбежно ведет к дискредитации правосудия."С учетом изложенного и подтверждая свою приверженность тем целям и ценностям, ради которых КЕКС была изначально образована, Конституционный суд Российской Федерации в сложившихся обстоятельствах считает невозможным свое дальнейшее участие в КЕКС и заявляет о своем выходе из нее с 5 марта 2022 года", — говорится в заявлении КС.

https://ria.ru/20211220/sud-1764541578.html

https://ria.ru/20211028/tekhnologii-1756613845.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

конституционный суд рф, в мире, политика, россия, белоруссия