https://ria.ru/20220309/ssj100-1777214647.html

Минпромторг пообещал ускорить создание импортозамещенного самолета SSJ100

Минпромторг пообещал ускорить создание импортозамещенного самолета SSJ100 - РИА Новости, 09.03.2022

Минпромторг пообещал ускорить создание импортозамещенного самолета SSJ100

Создание импортозамещенной версии отечественного самолета Sukhoi Superjet 100 ускорится, необходимый для нее российский двигатель ПД-8 планируют сертифицировать РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T07:06

2022-03-09T07:06

2022-03-09T07:06

экономика

технологии

денис мантуров

sukhoi superjet

общество

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

москва

россия

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Создание импортозамещенной версии отечественного самолета Sukhoi Superjet 100 ускорится, необходимый для нее российский двигатель ПД-8 планируют сертифицировать уже через 12-14 месяцев, сообщил Минпромторг РФ.По словам главы министерства Дениса Мантурова, главной целью для российского авиастроения сейчас становится максимально полное импортозамещение всех систем и агрегатов, в том числе замена двигателя иностранного производства для SSJ100 на российский ПД-8.В прошлом году Мантуров отмечал, что создание и сертификацию импортозамещенной версии самолета, так называемого SSJ New, планируется завершить до конца 2024 года.Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) — российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние до примерно 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, в коммерческую эксплуатацию запущен в 2011 году.

https://ria.ru/20220309/izolyatsiya-1777214513.html

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Никита Стома

Никита Стома

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Никита Стома

экономика, технологии, денис мантуров, sukhoi superjet, общество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), москва, россия