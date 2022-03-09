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https://ria.ru/20220309/ssj100-1777214647.html
Минпромторг пообещал ускорить создание импортозамещенного самолета SSJ100
Минпромторг пообещал ускорить создание импортозамещенного самолета SSJ100 - РИА Новости, 09.03.2022
Минпромторг пообещал ускорить создание импортозамещенного самолета SSJ100
Создание импортозамещенной версии отечественного самолета Sukhoi Superjet 100 ускорится, необходимый для нее российский двигатель ПД-8 планируют сертифицировать РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T07:06
2022-03-09T07:06
экономика
технологии
денис мантуров
sukhoi superjet
общество
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
москва
россия
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Создание импортозамещенной версии отечественного самолета Sukhoi Superjet 100 ускорится, необходимый для нее российский двигатель ПД-8 планируют сертифицировать уже через 12-14 месяцев, сообщил Минпромторг РФ.По словам главы министерства Дениса Мантурова, главной целью для российского авиастроения сейчас становится максимально полное импортозамещение всех систем и агрегатов, в том числе замена двигателя иностранного производства для SSJ100 на российский ПД-8.В прошлом году Мантуров отмечал, что создание и сертификацию импортозамещенной версии самолета, так называемого SSJ New, планируется завершить до конца 2024 года.Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) — российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние до примерно 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, в коммерческую эксплуатацию запущен в 2011 году.
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экономика, технологии, денис мантуров, sukhoi superjet, общество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), москва, россия
07:06 09.03.2022
 
Минпромторг пообещал ускорить создание импортозамещенного самолета SSJ100

Минпромторг России: создание импортозамещенной версии самолета SSJ100 ускорится

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПассажирский самолет "Сухой Суперджет-100"
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100 - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Пассажирский самолет "Сухой Суперджет-100". Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Создание импортозамещенной версии отечественного самолета Sukhoi Superjet 100 ускорится, необходимый для нее российский двигатель ПД-8 планируют сертифицировать уже через 12-14 месяцев, сообщил Минпромторг РФ.
По словам главы министерства Дениса Мантурова, главной целью для российского авиастроения сейчас становится максимально полное импортозамещение всех систем и агрегатов, в том числе замена двигателя иностранного производства для SSJ100 на российский ПД-8.
"Глава Минпромторга России поставил задачу обеспечить сертификацию этого двигателя в более короткий, чем планировалось ранее, срок — в ближайшие 12-14 месяцев… Сроки работы над импортозамещенным SSJ будут ускорены", — отметили в министерстве.
В прошлом году Мантуров отмечал, что создание и сертификацию импортозамещенной версии самолета, так называемого SSJ New, планируется завершить до конца 2024 года.
Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) — российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние до примерно 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, в коммерческую эксплуатацию запущен в 2011 году.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
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В МИД заявили, что высокотехнологичные отрасли России не будут в изоляции
 
ЭкономикаТехнологииДенис МантуровSukhoi SuperjetОбществоМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)МоскваРоссия
 
 
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