Минпромторг пообещал ускорить создание импортозамещенного самолета SSJ100
Минпромторг России: создание импортозамещенной версии самолета SSJ100 ускорится
Пассажирский самолет "Сухой Суперджет-100". Архивное фото
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Создание импортозамещенной версии отечественного самолета Sukhoi Superjet 100 ускорится, необходимый для нее российский двигатель ПД-8 планируют сертифицировать уже через 12-14 месяцев, сообщил Минпромторг РФ.
По словам главы министерства Дениса Мантурова, главной целью для российского авиастроения сейчас становится максимально полное импортозамещение всех систем и агрегатов, в том числе замена двигателя иностранного производства для SSJ100 на российский ПД-8.
"Глава Минпромторга России поставил задачу обеспечить сертификацию этого двигателя в более короткий, чем планировалось ранее, срок — в ближайшие 12-14 месяцев… Сроки работы над импортозамещенным SSJ будут ускорены", — отметили в министерстве.
В прошлом году Мантуров отмечал, что создание и сертификацию импортозамещенной версии самолета, так называемого SSJ New, планируется завершить до конца 2024 года.
Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) — российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние до примерно 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, в коммерческую эксплуатацию запущен в 2011 году.