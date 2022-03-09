Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220309/ssha-1777310987.html
В МИД назвали обвинения США против председателя КСОРС Брэнсон абсурдными
В МИД назвали обвинения США против председателя КСОРС Брэнсон абсурдными - РИА Новости, 09.03.2022
В МИД назвали обвинения США против председателя КСОРС Брэнсон абсурдными
Министерство иностранных дел России назвало абсурдными обвинения со стороны США в работе "агентом РФ" против председателя Координационного совета организаций... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T16:14
2022-03-09T16:22
сша
россия
елена брэнсон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776096658_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_af6582be90c6181d539ff7a535215481.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел России назвало абсурдными обвинения со стороны США в работе "агентом РФ" против председателя Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в Соединенных Штатах Елены Брэнсон, призвав прекратить гонения на российских соотечественников.Ранее минюст США сообщил, что Брэнсон предъявили обвинение в нелегальной работе в качестве иностранного агента. По шести пунктам обвинений ей грозит до 35 лет заключения."Чтобы вы понимали абсурдность обвинений, вкратце обрисую, чем занимается КСОРС. Организации соотечественников представляют собой общность выходцев из России, объединенных национально-культурным происхождением, желанием поддерживать родной язык, традиции и историю, российскую культуру и одновременно быть полноправными членами общества государства проживания", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.В ведомстве отметили, что соотечественники не действуют в качестве агента, представителя или в ином качестве под руководством или контролем российского государства, равно как они не занимаются политической, лоббистской или иной, перечисленной в американском законе об иноагентах, деятельностью, способной повлиять на правительство США в том, что касается формулирования или изменения политики Соединенных Штатов."Практически власти США поставили вне закона людей, которые на американском континенте представляют российскую культуру и всё русское... Требуем незамедлительно прекратить в США гонения и дискриминацию российских соотечественников, в том числе на бытовом уровне, по национальному, культурному и языковому признакам", - подчеркнули в МИД РФ.Посольство РФ считает выдвинутые в США против председателя Координационного совета российских соотечественников Елены Брэнсон претензии частью кампании против России.
https://ria.ru/20220309/ukraina-1777257278.html
https://ria.ru/20220309/ssha-1777190563.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776096658_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f6b2f0eaad3aaa0d3d72ff10f60ee3bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, елена брэнсон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, мария захарова
16:14 09.03.2022 (обновлено: 16:22 09.03.2022)
 
В МИД назвали обвинения США против председателя КСОРС Брэнсон абсурдными

Захарова назвала обвинения Минюста США против председателя КСОРС Брэнсон абсурдными

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел России назвало абсурдными обвинения со стороны США в работе "агентом РФ" против председателя Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в Соединенных Штатах Елены Брэнсон, призвав прекратить гонения на российских соотечественников.
Ранее минюст США сообщил, что Брэнсон предъявили обвинение в нелегальной работе в качестве иностранного агента. По шести пунктам обвинений ей грозит до 35 лет заключения.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
Вчера, 12:18Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Лидеры конгресса США договорились о выделении помощи Украине, пишут СМИ
"Чтобы вы понимали абсурдность обвинений, вкратце обрисую, чем занимается КСОРС. Организации соотечественников представляют собой общность выходцев из России, объединенных национально-культурным происхождением, желанием поддерживать родной язык, традиции и историю, российскую культуру и одновременно быть полноправными членами общества государства проживания", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
В ведомстве отметили, что соотечественники не действуют в качестве агента, представителя или в ином качестве под руководством или контролем российского государства, равно как они не занимаются политической, лоббистской или иной, перечисленной в американском законе об иноагентах, деятельностью, способной повлиять на правительство США в том, что касается формулирования или изменения политики Соединенных Штатов.
Сотрудник полиции стоит около флага, лежащего на полу у входа в посольство США в Гонконге - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
Вчера, 08:00
США скандалят по поводу того, кто виноват и что делать
"Практически власти США поставили вне закона людей, которые на американском континенте представляют российскую культуру и всё русское... Требуем незамедлительно прекратить в США гонения и дискриминацию российских соотечественников, в том числе на бытовом уровне, по национальному, культурному и языковому признакам", - подчеркнули в МИД РФ.
Посольство РФ считает выдвинутые в США против председателя Координационного совета российских соотечественников Елены Брэнсон претензии частью кампании против России.
 
СШАРоссияЕлена БрэнсонМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала