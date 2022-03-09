https://ria.ru/20220309/ssha-1777310987.html
В МИД назвали обвинения США против председателя КСОРС Брэнсон абсурдными
В МИД назвали обвинения США против председателя КСОРС Брэнсон абсурдными - РИА Новости, 09.03.2022
В МИД назвали обвинения США против председателя КСОРС Брэнсон абсурдными
Министерство иностранных дел России назвало абсурдными обвинения со стороны США в работе "агентом РФ" против председателя Координационного совета организаций... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T16:14
2022-03-09T16:14
2022-03-09T16:22
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елена брэнсон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
мария захарова
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел России назвало абсурдными обвинения со стороны США в работе "агентом РФ" против председателя Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в Соединенных Штатах Елены Брэнсон, призвав прекратить гонения на российских соотечественников.Ранее минюст США сообщил, что Брэнсон предъявили обвинение в нелегальной работе в качестве иностранного агента. По шести пунктам обвинений ей грозит до 35 лет заключения."Чтобы вы понимали абсурдность обвинений, вкратце обрисую, чем занимается КСОРС. Организации соотечественников представляют собой общность выходцев из России, объединенных национально-культурным происхождением, желанием поддерживать родной язык, традиции и историю, российскую культуру и одновременно быть полноправными членами общества государства проживания", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.В ведомстве отметили, что соотечественники не действуют в качестве агента, представителя или в ином качестве под руководством или контролем российского государства, равно как они не занимаются политической, лоббистской или иной, перечисленной в американском законе об иноагентах, деятельностью, способной повлиять на правительство США в том, что касается формулирования или изменения политики Соединенных Штатов."Практически власти США поставили вне закона людей, которые на американском континенте представляют российскую культуру и всё русское... Требуем незамедлительно прекратить в США гонения и дискриминацию российских соотечественников, в том числе на бытовом уровне, по национальному, культурному и языковому признакам", - подчеркнули в МИД РФ.Посольство РФ считает выдвинутые в США против председателя Координационного совета российских соотечественников Елены Брэнсон претензии частью кампании против России.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, россия, елена брэнсон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, мария захарова
16:14 09.03.2022 (обновлено: 16:22 09.03.2022)
В МИД назвали обвинения США против председателя КСОРС Брэнсон абсурдными
Захарова назвала обвинения Минюста США против председателя КСОРС Брэнсон абсурдными
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости.
Министерство иностранных дел России назвало
абсурдными обвинения со стороны США в работе "агентом РФ" против председателя Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в Соединенных Штатах Елены Брэнсон, призвав прекратить гонения на российских соотечественников.
Ранее минюст США
сообщил, что Брэнсон предъявили обвинение в нелегальной работе в качестве иностранного агента. По шести пунктам обвинений ей грозит до 35 лет заключения.
"Чтобы вы понимали абсурдность обвинений, вкратце обрисую, чем занимается КСОРС. Организации соотечественников представляют собой общность выходцев из России, объединенных национально-культурным происхождением, желанием поддерживать родной язык, традиции и историю, российскую культуру и одновременно быть полноправными членами общества государства проживания", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
В ведомстве отметили, что соотечественники не действуют в качестве агента, представителя или в ином качестве под руководством или контролем российского государства, равно как они не занимаются политической, лоббистской или иной, перечисленной в американском законе об иноагентах, деятельностью, способной повлиять на правительство США в том, что касается формулирования или изменения политики Соединенных Штатов.
"Практически власти США поставили вне закона людей, которые на американском континенте представляют российскую культуру и всё русское... Требуем незамедлительно прекратить в США гонения и дискриминацию российских соотечественников, в том числе на бытовом уровне, по национальному, культурному и языковому признакам", - подчеркнули в МИД РФ.
Посольство РФ считает выдвинутые в США против председателя Координационного совета российских соотечественников Елены Брэнсон
претензии частью кампании против России
.