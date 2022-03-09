https://ria.ru/20220309/ssha-1777299356.html

Посол США рекомендовал американцам немедленно уехать из России

Посол США рекомендовал американцам немедленно уехать из России - РИА Новости, 09.03.2022

Посол США рекомендовал американцам немедленно уехать из России

Посол США в РФ Джон Салливан призвал американских граждан, находящихся на территории страны, уехать сейчас или продумать план, как они смогут обходиться без... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T15:22

2022-03-09T15:22

2022-03-09T15:33

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Посол США в РФ Джон Салливан призвал американских граждан, находящихся на территории страны, уехать сейчас или продумать план, как они смогут обходиться без помощи посольства, так как оно может быть закрыто."Наша рекомендация следующая: уезжайте из России сейчас. Если вы думаете об отъезде, если вы можете уехать, уезжайте сейчас. Или если вы не уезжаете сейчас, продумайте план, как вы останетесь тут без помощи со стороны посольства, потому что российское правительство может закрыть посольство", - сказал Салливан в ходе брифинга.Западные страны вводят новые антироссийские санкции из-за ситуации на Украине. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.США 8 марта ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России.Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, отмечал ранее глава российского МИД Сергей Лавров.

https://ria.ru/20220221/posolstvo-1773984127.html

https://ria.ru/20220309/ssha-1777190563.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, в мире, россия, джон салливан