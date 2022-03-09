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В Кремле рассказали о действиях России в ответ на отказ США от нефти и газа
В Кремле рассказали о действиях России в ответ на отказ США от нефти и газа - РИА Новости, 09.03.2022
В Кремле рассказали о действиях России в ответ на отказ США от нефти и газа
Россия в ответ на отказ властей США от импорта российских нефти и газа будет действовать, исходя из своих интересов и выгоды, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T14:14
2022-03-09T14:14
2022-03-09T14:28
дмитрий песков
сша
россия
джо байден
в мире
экономика
природный газ
нефть
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Россия в ответ на отказ властей США от импорта российских нефти и газа будет действовать, исходя из своих интересов и выгоды, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Да, действительно, ситуация заслуживает весьма глубокого анализа - вот эти решения, которые были объявлены президентом (США Джо) Байденом. Если вы спрашиваете меня, что будет делать Россия - Россия будет делать то, что ей необходимо и выгодно в этой ситуации. Мы защищаем свои интересы, и будем делать все в строгом соответствии с нашими интересами". - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, будут ли приняты конкретные меры со стороны РФ после отказа США от импорта российских нефти и газа.Во вторник президент США Джо Байден подписал исполнительный указ о запрете на импорт энергоносителей из РФ. Запрет распространяется на нефть, сжиженный природный газ и уголь, а также ряд нефтепродуктов, но не распространяется на уран. Объявляя об этом, Байден признал, что европейские страны могут не последовать за этим решением.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, сша, россия, джо байден, в мире, экономика, природный газ, нефть
14:14 09.03.2022 (обновлено: 14:28 09.03.2022)
В Кремле рассказали о действиях России в ответ на отказ США от нефти и газа
Песков: Россия в ответ на отказ США от нефти и газа будет действовать в своих интересах