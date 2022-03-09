https://ria.ru/20220309/ssha-1777284548.html

В Кремле рассказали о действиях России в ответ на отказ США от нефти и газа

В Кремле рассказали о действиях России в ответ на отказ США от нефти и газа - РИА Новости, 09.03.2022

В Кремле рассказали о действиях России в ответ на отказ США от нефти и газа

Россия в ответ на отказ властей США от импорта российских нефти и газа будет действовать, исходя из своих интересов и выгоды, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T14:14

2022-03-09T14:14

2022-03-09T14:28

дмитрий песков

сша

россия

джо байден

в мире

экономика

природный газ

нефть

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Россия в ответ на отказ властей США от импорта российских нефти и газа будет действовать, исходя из своих интересов и выгоды, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Да, действительно, ситуация заслуживает весьма глубокого анализа - вот эти решения, которые были объявлены президентом (США Джо) Байденом. Если вы спрашиваете меня, что будет делать Россия - Россия будет делать то, что ей необходимо и выгодно в этой ситуации. Мы защищаем свои интересы, и будем делать все в строгом соответствии с нашими интересами". - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, будут ли приняты конкретные меры со стороны РФ после отказа США от импорта российских нефти и газа.Во вторник президент США Джо Байден подписал исполнительный указ о запрете на импорт энергоносителей из РФ. Запрет распространяется на нефть, сжиженный природный газ и уголь, а также ряд нефтепродуктов, но не распространяется на уран. Объявляя об этом, Байден признал, что европейские страны могут не последовать за этим решением.

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

дмитрий песков, сша, россия, джо байден, в мире, экономика, природный газ, нефть