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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220309/ssha-1777263571.html
В МИД потребовали от США рассказать о биологических программах на Украине
В МИД потребовали от США рассказать о биологических программах на Украине - РИА Новости, 09.03.2022
В МИД потребовали от США рассказать о биологических программах на Украине
Минобороны США обязано ознакомить мировое сообщество с теми программами, которые осуществлялись на Украине, последние заявления США, в том числе замгоссекретаря РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T12:41
2022-03-09T13:00
обострение ситуации в днр и лнр
сша
россия
украина
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
виктория нуланд
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Минобороны США обязано ознакомить мировое сообщество с теми программами, которые осуществлялись на Украине, последние заявления США, в том числе замгоссекретаря Виктории Нуланд, не оставляют возможности США отмолчаться на этот раз, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее Нуланд заявила, что на Украине есть объекты биологических исследований, Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания накопленных там материалов в руки российских сил."В ближайшее время министерство обороны Соединенных Штатов Америки, администрация президента США обязаны ознакомить международное сообщество и сделать это официально... с теми программами, которые осуществлялись на Украине", - сказала она в ходе брифинга. По ее словам, "те подтверждения, которые прозвучали в эти дни от украинской стороны и от США, замгоссекретаря Виктории Нуланд, не оставляют возможности Вашингтону отмолчаться и на этот раз".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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сша, россия, украина, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, виктория нуланд
12:41 09.03.2022 (обновлено: 13:00 09.03.2022)
 
В МИД потребовали от США рассказать о биологических программах на Украине

Представитель МИД Захарова: США обязаны ознакомить мир со своими программами на Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Минобороны США обязано ознакомить мировое сообщество с теми программами, которые осуществлялись на Украине, последние заявления США, в том числе замгоссекретаря Виктории Нуланд, не оставляют возможности США отмолчаться на этот раз, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее Нуланд заявила, что на Украине есть объекты биологических исследований, Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания накопленных там материалов в руки российских сил.
"В ближайшее время министерство обороны Соединенных Штатов Америки, администрация президента США обязаны ознакомить международное сообщество и сделать это официально... с теми программами, которые осуществлялись на Украине", - сказала она в ходе брифинга. По ее словам, "те подтверждения, которые прозвучали в эти дни от украинской стороны и от США, замгоссекретаря Виктории Нуланд, не оставляют возможности Вашингтону отмолчаться и на этот раз".
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Биологически опасное вещество в руках лаборанта - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
08:00
Угроза у ворот. США создали на Украине десятки биолабораторий
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСШАРоссияУкраинаВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваВиктория Нуланд
 
 
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