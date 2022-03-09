https://ria.ru/20220309/ssha-1777263571.html
В МИД потребовали от США рассказать о биологических программах на Украине
В МИД потребовали от США рассказать о биологических программах на Украине - РИА Новости, 09.03.2022
В МИД потребовали от США рассказать о биологических программах на Украине
Минобороны США обязано ознакомить мировое сообщество с теми программами, которые осуществлялись на Украине, последние заявления США, в том числе замгоссекретаря РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T12:41
2022-03-09T12:41
2022-03-09T13:00
обострение ситуации в днр и лнр
сша
россия
украина
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
виктория нуланд
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Минобороны США обязано ознакомить мировое сообщество с теми программами, которые осуществлялись на Украине, последние заявления США, в том числе замгоссекретаря Виктории Нуланд, не оставляют возможности США отмолчаться на этот раз, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее Нуланд заявила, что на Украине есть объекты биологических исследований, Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания накопленных там материалов в руки российских сил."В ближайшее время министерство обороны Соединенных Штатов Америки, администрация президента США обязаны ознакомить международное сообщество и сделать это официально... с теми программами, которые осуществлялись на Украине", - сказала она в ходе брифинга. По ее словам, "те подтверждения, которые прозвучали в эти дни от украинской стороны и от США, замгоссекретаря Виктории Нуланд, не оставляют возможности Вашингтону отмолчаться и на этот раз".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220309/biolaboratoriya-1777146458.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, украина, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, виктория нуланд
12:41 09.03.2022 (обновлено: 13:00 09.03.2022)
В МИД потребовали от США рассказать о биологических программах на Украине
Представитель МИД Захарова: США обязаны ознакомить мир со своими программами на Украине