https://ria.ru/20220309/ssha-1777263571.html

В МИД потребовали от США рассказать о биологических программах на Украине

В МИД потребовали от США рассказать о биологических программах на Украине - РИА Новости, 09.03.2022

В МИД потребовали от США рассказать о биологических программах на Украине

Минобороны США обязано ознакомить мировое сообщество с теми программами, которые осуществлялись на Украине, последние заявления США, в том числе замгоссекретаря РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T12:41

2022-03-09T12:41

2022-03-09T13:00

обострение ситуации в днр и лнр

сша

россия

украина

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

виктория нуланд

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Минобороны США обязано ознакомить мировое сообщество с теми программами, которые осуществлялись на Украине, последние заявления США, в том числе замгоссекретаря Виктории Нуланд, не оставляют возможности США отмолчаться на этот раз, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее Нуланд заявила, что на Украине есть объекты биологических исследований, Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания накопленных там материалов в руки российских сил."В ближайшее время министерство обороны Соединенных Штатов Америки, администрация президента США обязаны ознакомить международное сообщество и сделать это официально... с теми программами, которые осуществлялись на Украине", - сказала она в ходе брифинга. По ее словам, "те подтверждения, которые прозвучали в эти дни от украинской стороны и от США, замгоссекретаря Виктории Нуланд, не оставляют возможности Вашингтону отмолчаться и на этот раз".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220309/biolaboratoriya-1777146458.html

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Кирилл Волков

сша, россия, украина, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, виктория нуланд