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Байден сообщил об освобождении двух американцев, задержанных в Венесуэле
Байден сообщил об освобождении двух американцев, задержанных в Венесуэле - РИА Новости, 09.03.2022
Байден сообщил об освобождении двух американцев, задержанных в Венесуэле
Президент США Джо Байден заявил, что два американских гражданина, находившихся под стражей в Венесуэле, вернутся в США, говорится в заявлении, опубликованном на РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T08:42
2022-03-09T08:42
в мире
цены на нефть
сша
венесуэла
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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что два американских гражданина, находившихся под стражей в Венесуэле, вернутся в США, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.Карденас является одним из шести бывших руководителей американской компании Citgo, задержанных в Венесуэле в 2017 году по обвинению в отмывании денежных средств. Пятеро из задержанных имеют американское гражданство, а еще один - статус постоянного жителя США. В ноябре 2020 года Верховный суд Венесуэлы приговорил шестерых граждан США, включая экс-президента нефтяной компании Citgo, к тюремным срокам от 8 до 13 лет.Как утверждается в заявлении Белого дома, Фернандес был задержан в Венесуэле в прошлом году по "сфабрикованным обвинениям".Байден выразил благодарность своему спецпредставителю по делам заложников Роджеру Карстенсу и всей дипломатической команде США за их усилия по освобождению американцев.
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в мире, цены на нефть, сша, венесуэла
08:42 09.03.2022
 
Байден сообщил об освобождении двух американцев, задержанных в Венесуэле

Президент США Байден сообщил об освобождении двух американцев, задержанных в Венесуэле

© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что два американских гражданина, находившихся под стражей в Венесуэле, вернутся в США, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.
"Сегодня ночью двое американцев, которых незаконно задержали в Венесуэле, смогут снова обнять своих родственников. Мы возвращаем домой Густаво Карденаса и Хорхе Фернандеса", - говорится в сообщении.
Карденас является одним из шести бывших руководителей американской компании Citgo, задержанных в Венесуэле в 2017 году по обвинению в отмывании денежных средств. Пятеро из задержанных имеют американское гражданство, а еще один - статус постоянного жителя США. В ноябре 2020 года Верховный суд Венесуэлы приговорил шестерых граждан США, включая экс-президента нефтяной компании Citgo, к тюремным срокам от 8 до 13 лет.
Как утверждается в заявлении Белого дома, Фернандес был задержан в Венесуэле в прошлом году по "сфабрикованным обвинениям".
Байден выразил благодарность своему спецпредставителю по делам заложников Роджеру Карстенсу и всей дипломатической команде США за их усилия по освобождению американцев.
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