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Байден сообщил об освобождении двух американцев, задержанных в Венесуэле

Байден сообщил об освобождении двух американцев, задержанных в Венесуэле - РИА Новости, 09.03.2022

Байден сообщил об освобождении двух американцев, задержанных в Венесуэле

Президент США Джо Байден заявил, что два американских гражданина, находившихся под стражей в Венесуэле, вернутся в США, говорится в заявлении, опубликованном на РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T08:42

2022-03-09T08:42

2022-03-09T08:42

в мире

цены на нефть

сша

венесуэла

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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что два американских гражданина, находившихся под стражей в Венесуэле, вернутся в США, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.Карденас является одним из шести бывших руководителей американской компании Citgo, задержанных в Венесуэле в 2017 году по обвинению в отмывании денежных средств. Пятеро из задержанных имеют американское гражданство, а еще один - статус постоянного жителя США. В ноябре 2020 года Верховный суд Венесуэлы приговорил шестерых граждан США, включая экс-президента нефтяной компании Citgo, к тюремным срокам от 8 до 13 лет.Как утверждается в заявлении Белого дома, Фернандес был задержан в Венесуэле в прошлом году по "сфабрикованным обвинениям".Байден выразил благодарность своему спецпредставителю по делам заложников Роджеру Карстенсу и всей дипломатической команде США за их усилия по освобождению американцев.

https://ria.ru/20220307/venesuela-1776994108.html

сша

венесуэла

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, цены на нефть, сша, венесуэла