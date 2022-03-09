Байден сообщил об освобождении двух американцев, задержанных в Венесуэле
Президент США Байден сообщил об освобождении двух американцев, задержанных в Венесуэле
Президент США Джо Байден
ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что два американских гражданина, находившихся под стражей в Венесуэле, вернутся в США, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.
"Сегодня ночью двое американцев, которых незаконно задержали в Венесуэле, смогут снова обнять своих родственников. Мы возвращаем домой Густаво Карденаса и Хорхе Фернандеса", - говорится в сообщении.
Карденас является одним из шести бывших руководителей американской компании Citgo, задержанных в Венесуэле в 2017 году по обвинению в отмывании денежных средств. Пятеро из задержанных имеют американское гражданство, а еще один - статус постоянного жителя США. В ноябре 2020 года Верховный суд Венесуэлы приговорил шестерых граждан США, включая экс-президента нефтяной компании Citgo, к тюремным срокам от 8 до 13 лет.
Как утверждается в заявлении Белого дома, Фернандес был задержан в Венесуэле в прошлом году по "сфабрикованным обвинениям".
Байден выразил благодарность своему спецпредставителю по делам заложников Роджеру Карстенсу и всей дипломатической команде США за их усилия по освобождению американцев.